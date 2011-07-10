Todd Cole'dan WP7 işletim sistemli telefonla çekilmiş video klip: Baby's Arms

Son günlerde cep telefonlarının kamera donanımlarında yaşanan gelişmeler fotoğraf veya video işiyle uğraşan kişileri farklı çalışmalar (cep telefonu kullanarak moda fotoğrafı çekimi, kısa film / müzik klibi çekimi vb) yapmaya yöneltebiliyor. İnternette ağırlıklı olarak Nokia N8 veya Apple iPhone 4 ile yapılan çalışmalar göze çarpıyor.



Moda fotoğrafçısı ve video klip / reklam yönetmeni Todd Cole da bu yönteme başvuran onlarca kişiden birisi. Ancak Cole, pek çok kişiden farklı olarak Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone 7'yi kullanan bir modelden yana şansını denemiş. (Marka ve modelle ilgili detay yok)



Todd Cole'ün yönettiği ve çekiminde Windows Phone 7'li bir akıllı telefon kullandığı müzik klibi Kurt Vile'in Baby's Arms isimli parçasına ait. Bu bilgilere ek olarak klip, Los Angeles'da çekilmiş.

İşte o klip ve kamera arkası görüntüleri;



