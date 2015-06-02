Tokyo Üniversitesi tarafından geliştirilen robot, ağır objeleri vücudunu kullanarak itebiliyor

Son dönemde geliştirilen robot modelleri oluşan durumlara göre karar verebilme ya da bir diğer deyişle çözüm üretebilmeye başladı. Yeni algoritmalar tarafından bu yetiyi kazanan insansı robotlardan Tokyo Üniversitesi tarafından geliştirişilen HRP-2, ağır objeleri vücudunu kullanarak itebilmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Tokyo Üniversitesi'nden Masaki Murooka, Shunichi Nozawa, Yohei Kakiuchi, Kei Okada ve Masayuki Inaba'nın eseri olan HRP-2, ortamda bulunan objeleri algılayarak itiş tarzı için ön inceleme yapıyor ve buna göre karar veriyor. Objenin nispeten ağır olduğu durumlarda önden iten, ağır olduğu durumlarda ise objeye sırtını dayayarak bütün ağırlığını veren robot, bütün bu işlemleri otonom olarak planlayarak yerine getiriyor ve yukarıda da belirttiğimiz üzere soruna ya da konuya özel çözüm üretebiliyor.

Objenin ağırlığına bağlı olarak atması gereken adımın büyüklüğünü de ayarlayabildiği belirtilen HRP-2, farklı fabrika çalışma alanları için inanılmaz faydalı bir seçenek oluşturuyor ve üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bahsi geçen süreci gözler önüne seren videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://gizmodo.com/a-robot-that-pushes-like-a-human-is-more-impressive-tha-1708266688