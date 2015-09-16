Toplu fotoğraf işlemeye odaklanan BatchProcessing artık ücretsiz

Alan Smith tarafından OSX 10.8 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan BatchProcessing, kısa tarihinde ilk defa ücretsiz yapıldı.

Basit bir arayüz ile hazırlanan BatchProcessing, başlıkta da belirttiğimiz üzere toplu fotoğraf düzenleme üzerine odaklanıyor. Uygulama ile birden fazla fotoğraf aynı anda boyutlandırılabiliyor, isimlendirilebiliyor, döndürebiliyor, formatı değiştirilebiliyor ve fotoğraflara çerçeve ya da metin / imza eklenebiliyor. Bu açıdan en hızlılardan biri olduğunu iddia eden uygulama, JPEG, TIFF, JPEG2000, PNG, BMP formatlarında da çıktı verebiliyor.

Daha önce 1$'a satılan BatchProcessing, an itibariyle aşağıdan ücretsiz elde edilebiliyor.