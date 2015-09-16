Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toplu fotoğraf işlemeye odaklanan BatchProcessing artık ücretsiz

3 yıl
1,1b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Toplu fotoğraf işlemeye odaklanan BatchProcessing artık ücretsiz
Alan Smith tarafından OSX 10.8 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan BatchProcessing, kısa tarihinde ilk defa ücretsiz yapıldı.
Basit bir arayüz ile hazırlanan BatchProcessing, başlıkta da belirttiğimiz üzere toplu fotoğraf düzenleme üzerine odaklanıyor. Uygulama ile birden fazla fotoğraf aynı anda boyutlandırılabiliyor, isimlendirilebiliyor, döndürebiliyor, formatı değiştirilebiliyor ve fotoğraflara çerçeve ya da metin / imza eklenebiliyor. Bu açıdan en hızlılardan biri olduğunu iddia eden uygulama, JPEG, TIFF, JPEG2000, PNG, BMP formatlarında da çıktı verebiliyor.
Daha önce 1$'a satılan BatchProcessing, an itibariyle aşağıdan ücretsiz elde edilebiliyor.

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Mercedes-AMG GT S spor otomobil analizi "Hızlı, Hırçın ve Lüks" 3 yıl Gigaset akıllı telefon pazarına girdi: Başkan yardımcısı Hasan Palandöken ile konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim