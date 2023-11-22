En zengin yüzde 1’lik kesim 5 milyar insan kadar karbon salıyor

Tam Boyutta Gör Kâr amacı gütmeyen Oxfam International tarafından yayınlanan bir analize göre, küresel nüfusun en zengin yüzde biri, dünyanın en yoksul üçte ikisiyle ya da daha açıklayıcı olması açısından 5 milyar insanla aynı miktarda karbon emisyonundan sorumlu. Rapor, iklim kriziyle mücadelenin ortak bir sorun olduğunu söylese de herkesin eşit derecede sorumlu olmadığını ve hükümet politikalarının buna göre düzenlenmesi gerektiğini belirtiyor.

"İklim Eşitliği: Yüzde 99 için Bir Gezegen" başlıklı rapor, Stockholm Çevre Enstitüsü (SEI) tarafından derlenen ve 2019 yılına kadar farklı gelir gruplarıyla ilişkili tüketim emisyonlarını inceleyen araştırmaya dayanıyor.

En zengin kesim en büyük zararı veriyor

Araştırmacılar, dünyadaki tüm karbon emisyonlarının yüzde 16'sının, milyarderler, milyonerler ve yılda 140.000 dolardan fazla kazananları içeren bir grup olan, dünyanın en zengin yüzde 1'lik kesimi tarafından üretildiğini tespit etti. Bu yüzde 1’lik kesim yaklaşık 77 milyon kişi yapıyor. Yapılan analiz, bu kişilerin katkısının "insanlığın en yoksul yüzde 66'sının -yaklaşık 5 milyar insanın- emisyonlarıyla aynı olduğunu ortaya koyuyor. Rapor aynı zamanda dünya genelindeki en zengin yüzde 10'luk kesimin o yılki emisyonların kabaca yarısını oluşturduğunun altını çiziyor.

Abu Dabi'deki dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali açıldı 6 sa. önce eklendi

Rapor, yüzde 99’luk dilimde kalan birisinin en zengin milyarderlerin bir yılda ürettiği karbon miktarına ulaşması için 1.500 yıla ihtiyaç duyacağını gözler önüne seriyor. Rapor ayrıca dünyanın en zengin milyarderlerinden sadece 12'sinin evlerinden, ulaşım araçlarından, yatlarından ve yatırımlarından yaklaşık 17 milyon ton emisyona katkıda bulunduklarının altını çizdi. Bu, 2.1 milyon evin emisyonuna eşit. Bu milyarderler arasında sırasıyla Carlos Slim Helu, Bill Gates, Jeff Bezos, Larry Page, Sergey Brin ve Bernard Arnault bulunuyor.

Raporda, "karbonun ölüm maliyeti" olarak bilinen ve yaygın olarak kullanılan bir metodolojiye atıfta bulunularak, en zengin %1'lik kesimin 2019 yılında ürettiği bildirilen karbondioksit emisyon miktarının - 5,9 milyar ton - 1,3 milyon insanın ölümüne yol açacak kadar küresel sıcaklıkları değiştirmeye yeterli olduğu belirtiliyor.

Adaletli bir iklim politikası şart

Tam Boyutta Gör Raporun yazarlarından Max Lawson, yaptığı açıklamada “Hükümetler, en çok salım yapan kişilerden en büyük fedakarlıkları yapmalarını talep eden ilerici iklim politikalarını yürürlüğe koymadıkça, bu konuda asla iyi bir politika izlenemeyeceğini düşünüyoruz” dedi.

Bu tedbirler arasında örneğin yılda on kereden fazla uçağa binenlere vergi konulması ya da yeşil olmayan yatırımlara yeşil yatırımlara konulan vergiden çok daha yüksek bir vergi konulması yer alabilir. Mevcut rapor sadece bireysel tüketimle bağlantılı karbona odaklanırken, rapora göre süper zenginlerin kişisel tüketimi, şirketlere yaptıkları yatırımlardan kaynaklanan emisyonların yanında cüce kalıyor.

Isıyı atmosferde hapseden ve ısınmaya neden olan sera gazı emisyonları geçen yıldan bu yana yüzde 1.2 artarak rekor seviyelere ulaştı. BM Genel Sekreteri António Guterres, pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "hiçbir değişiklik olmazsa 2030 yılında emisyonların 1,5 derece sınırının izin verdiğinden 22 gigaton daha fazla olacağını" söyledi. Eğer böyle giderse hedeflenen 1,5 derece sınırı önümüzdeki 5 yıl içinde aşılacak. Bu, geriye dönüşü olmayan radikal zararlara neden olabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Çevre Haberleri

En zengin yüzde 1’lik kesim 5 milyar insan kadar karbon salıyor