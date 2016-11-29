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GE'den hidroelektrik santrallerinin verimliliğini arttıracak yeni sistem

General Electric (GE)'nin yayınladığı yeni yönetim paketi, başta hidroelektrik santralleri olmak üzere enerji santrallerinde verimliliği önemli ölçüde arttıracak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Alternatif Enerji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük enerji şirketleri arasında yer alan General Electric (GE), enerji santrallerinde verimliliği arttıracak çözümler geliştirmeye devam ediyor. Enerji santrallerinde verimliliği arttıracak yeni bir yönetim paketi hazırlayan General Electric, bu yeni yönetim sistemi sayesinde hidroelektrik santrallerinde bakım ihtiyacını azaltacak ve böylece verimliliği önemli ölçüde arttıracak.
General Electric'in yenilenebilir enerji departmanı GE Renewable Energy, hidroelektrik santrallerine yönelik olarak hazırladığı Conditional Monitoring System (iCMS) servisini bir süre önce kullanıma sunmuştu. Makine öğrenme teknolojilerini kullanarak kendi gözlem verimliliğini arttıran iCMS, bu sayede yöneticilerin santrali takibini kolaylaştırıyor ve bakıma ayrılan süreyi önemli ölçüde azaltarak santrallerdeki enerji üretiminin yüzde 1 arttırılmasına imkan sağlıyor.
GE; enerji üreticileri, elektrik şebekeleri ve santral yöneticileri tarafından kullanılan Predix tabanlı yazılımı için bu ayın başında kayda değer bir ek paket yayınladı. Bu yeni yönetim paketi; gaz, buhar ve nükleer santrallerde arıza süresini yüzde 5 düşürerek işletme ve bakım maliyetlerini yüzde 25 oranında azaltacak.
GE'nin hidroelektrik santrallerine yönelik olarak hazırladığı dördüncü yönetim paketi olan Digital Hydro Plant ise, hidroelektrik santrallerinde bakım masraflarını yüzde 10 azaltırken, gelirde yüzde 3'lük bir artış sağlayacak. Hidroelektrik santrallerinin dünyanın elektriğinin yüzde 17'sini karşıladığı göz önüne alındığında, verimlilikteki bu artış son derece değerli bir katkı.

https://cleantechnica.com/2016/11/25/new-ge-system-delivers-enhanced-hydro-plant-efficiency/ Yorum Yaz
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WB 3 yıl en beğenilen comarsavar
comarsavar
ne gerek var kömür santralleri varken, zehir solumak varken, dünyanın a... koymak varken ne gerek var bırakın zehir soluyup tez zamanda hepsi geberip gitsin!
adam artık öyle bir fanatik olmuş ki fosil yakıt yakılmasını destekliyor ya olamaz böyle bir zihniyet.
makarnaya, kömüre talim edenlerden çok şey bekliyoruz belkide...
hava kirliliği alarm veriyor 400ppm barajını ciddi seviyede aşmış durumda, yazın çok sıcak oluyor yanıyoruz diye ağlarlar ama geber ulan sen yaşama nüfus fazlası var zaten Türkiye'nin...

Her konuyu siyasi elestiri amacina donusturmen sıktı artik, bununla ilgili farkli platformlar var, git orada yap siyasetini. Ayrica cok sevdigin Ingiltere bakalim 2025'e kadar ne kadarini kapatacak santrallerin, suan hala enerjisinin 25%'i komurden
comarsavarne gerek var kömür santralleri varken, zehir solumak varken, dünyanın a... koymak varken ne gerek var bırakın zehir soluyup tez zama...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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emregök 2 yıl
Gediz Elektrik dir demiştim değilmiş.
Ege de benimde bir 6 ay cslıştığım her enerji sektöründe olmaya çalışan ve dağıtımını ysptığı elektriği kendi üretmeye çalışan bereket enerji alt kuruluşudur :)
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napolyon94 3 yıl
gına geldi her haber altına siyasi iğneleme yapanlardan.
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fantomasds 3 yıl
Yenilenebilir enerjiler lüks enerji kaynaklarıdır. Gece güneş enerjisi üretemezsin, rüzgar olmayınca rüzgar santrali çalışmaz. Ama hidro ve termik santraller devamlı güvenilir enerji üretir. Hiçbir fabrika kendini riske atıp üretimini yenielenebilir enerjiyle yapmaz. Ne yapar? Mesela çatısına Güneş enerjisi paneli kurar, ürettiği enerjiyi merkez şebekesine verir. Merkez şebekeden (enterkonnekte sistemden ) çektiği enerjiden sisteme verdiği enerjiyi düşüp kar etmeye çalışır. Tabi ilk yatırım maliyetini (Güneş enerjisi paneli) kaç yılda amorti edecek ve kara geçirecek orası da ayrı bir konu. (Büyükçe bir çatıya kurulabilecek 1 megawattlık bir güneş enerjisi panelinin maliyeti yaklaşık 1 milyon euro. Emekli safhasındaki bu teknolojinin her yıl geliştiği 5 yıl önceki panellerden çok daha verimli panalleri daha ucuza alabildiğin gerçeği de var. )
Diğer bir faktörde enerjinin 1 kilowatt'ının kaç liraya mal olduğu gerçeği. Farklı tip santral tiplerinin (termik / hidro / nükleer / yenilenebilir ) devrede kaldıkları ömürleri, bu santrallerin savaş ve barış durumunda hammadde temini. HAmmadde temini esnasında dışa bağımlı kalmamak da önemli.
Özellikle ev ısıtmasında verimli olmayan linyit kömürü yatakları açısından ülkemiz çok zenginken bu kaynağın kullanılmaması israf olur. Yabancı ülkeler linyitleri tükendiği için kapatıyor santralleri. Asla çevrecilik dertleri yok. Gerçekten çevreci olsalardı Kyoto Protokolünü imzalarlardı. Dünyayı en çok kirleten ABD başta olmak üzere devletler bu protokolü imzalamamışken kimse onların çevreciliklerinden dem vurmasın.
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comarsavar 3 yıl
ne gerek var kömür santralleri varken, zehir solumak varken, dünyanın a... koymak varken ne gerek var bırakın zehir soluyup tez zamanda hepsi geberip gitsin!
adam artık öyle bir fanatik olmuş ki fosil yakıt yakılmasını destekliyor ya olamaz böyle bir zihniyet.
makarnaya, kömüre talim edenlerden çok şey bekliyoruz belkide...
hava kirliliği alarm veriyor 400ppm barajını ciddi seviyede aşmış durumda, yazın çok sıcak oluyor yanıyoruz diye ağlarlar ama geber ulan sen yaşama nüfus fazlası var zaten Türkiye'nin...
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WB 3 yıl comarsavar
comarsavar
ne gerek var kömür santralleri varken, zehir solumak varken, dünyanın a... koymak varken ne gerek var bırakın zehir soluyup tez zamanda hepsi geberip gitsin!
adam artık öyle bir fanatik olmuş ki fosil yakıt yakılmasını destekliyor ya olamaz böyle bir zihniyet.
makarnaya, kömüre talim edenlerden çok şey bekliyoruz belkide...
hava kirliliği alarm veriyor 400ppm barajını ciddi seviyede aşmış durumda, yazın çok sıcak oluyor yanıyoruz diye ağlarlar ama geber ulan sen yaşama nüfus fazlası var zaten Türkiye'nin...

Her konuyu siyasi elestiri amacina donusturmen sıktı artik, bununla ilgili farkli platformlar var, git orada yap siyasetini. Ayrica cok sevdigin Ingiltere bakalim 2025'e kadar ne kadarini kapatacak santrallerin, suan hala enerjisinin 25%'i komurden
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