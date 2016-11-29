GE'den hidroelektrik santrallerinin verimliliğini arttıracak yeni sistem

Dünyanın en büyük enerji şirketleri arasında yer alan General Electric (GE), enerji santrallerinde verimliliği arttıracak çözümler geliştirmeye devam ediyor. Enerji santrallerinde verimliliği arttıracak yeni bir yönetim paketi hazırlayan General Electric, bu yeni yönetim sistemi sayesinde hidroelektrik santrallerinde bakım ihtiyacını azaltacak ve böylece verimliliği önemli ölçüde arttıracak.

General Electric'in yenilenebilir enerji departmanı GE Renewable Energy, hidroelektrik santrallerine yönelik olarak hazırladığı Conditional Monitoring System (iCMS) servisini bir süre önce kullanıma sunmuştu. Makine öğrenme teknolojilerini kullanarak kendi gözlem verimliliğini arttıran iCMS, bu sayede yöneticilerin santrali takibini kolaylaştırıyor ve bakıma ayrılan süreyi önemli ölçüde azaltarak santrallerdeki enerji üretiminin yüzde 1 arttırılmasına imkan sağlıyor.

GE; enerji üreticileri, elektrik şebekeleri ve santral yöneticileri tarafından kullanılan Predix tabanlı yazılımı için bu ayın başında kayda değer bir ek paket yayınladı. Bu yeni yönetim paketi; gaz, buhar ve nükleer santrallerde arıza süresini yüzde 5 düşürerek işletme ve bakım maliyetlerini yüzde 25 oranında azaltacak.

GE'nin hidroelektrik santrallerine yönelik olarak hazırladığı dördüncü yönetim paketi olan Digital Hydro Plant ise, hidroelektrik santrallerinde bakım masraflarını yüzde 10 azaltırken, gelirde yüzde 3'lük bir artış sağlayacak. Hidroelektrik santrallerinin dünyanın elektriğinin yüzde 17'sini karşıladığı göz önüne alındığında, verimlilikteki bu artış son derece değerli bir katkı.

https://cleantechnica.com/2016/11/25/new-ge-system-delivers-enhanced-hydro-plant-efficiency/