Toshiba 1 milyar dolarlık zarar bekliyor

Japon teknoloji devi Toshiba, nükleer santral inşaatları yapan iştiraki Westinghouse'un inşaatları zamanında teslim edememesi nedeniyle yaklaşık iki yıldır zor günler geçiriyor. 2016-2017 mali yılında yaklaşık 9 milyar dolarlık zarar açıklayan şirket, finansal durumunu düzeltebilmek adına elindeki birimleri satışa çıkarmıştı. Son olarak geçtiğimiz şirketin en değerli bölümü olan bellek birimini 2 trilyon yen(yaklaşık 18 milyar dolar) Bain Capital öncülüğündeki bir konsorsiyuma satma kararı alan Toshiba, Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'ndan çıkarılma tehlikesini atlatmış gibi görünüyordu ancak şirket yine ciddi bir zarar açıklayabilir.





Vergi Ödemeleri Zarara Neden Olabilir

Toshiba yakın zamanda genel kurul toplantısında hissedarların onayını alarak bellek biriminin satışını tamamlamak istiyor ancak satış işlemlerinin tamamlanması için tekel karşıtı kurumların da işlemi incelemesi ve onaylaması gerekiyor. Bununla birlikte genel kurulun satış kararı almasıyla birlikte şirketin satışa ilişkin vergileri ödemesi gerekiyor. Ödenecek vergi miktarını da hesaplayan şirket, daha önce paylaştığı mali tahminlerini revize ederek önümüzdeki mart ayında sona erecek olan mali yılı 1 milyar dolarlık zararla kapatmayı beklediğini duyurdu. Şirket daha önceki tahminlerinde yaklaşık 2 milyar dolarlık kar bekliyordu.





Tabi şirket için adeta umut ışığı olan bellek biriminin satışının sürekli gecikmesi şirketin mali olarak her geçen gün daha güçsüz hale gelmesine neden oluyor. Satış işlemlerinin tamamlanmasının ardından tekel karşıtı kurumların, genelde 6 ay süren, bir inceleme süreci başlatması gerekiyor ancak henüz satış belirsizliğini koruyor. Bu durumun arkasındaki temel neden ise bellek bölümünde Toshiba'nın iş ortağı olan Western Digital'in satışa engel olmak istemesi ve olayı yargıya taşıması.





Geçtiğimiz yıl Sandisk'i satın alarak Toshiba'nın ortağı haline gelen Western Digital, bölümün kendisine satılmasını da bir opsiyon olarak sunmuş durumda ancak Toshiba bu teklifi ısrarla reddediyor. Olayla ilgili bugün açıklama yapan Bain Capital Genel Müdürü David Gross-Loh ise satış anlaşmasının Western Digital'in işi için bir tehdit oluşturmayacak şekilde yapılandırıldığını açıkladı.