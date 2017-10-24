Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba 1 milyar dolarlık zarar bekliyor

Nükleer santral inşaatlarının neden olduğu zararı bellek bölümünü satarak kapatmaya çalışan Toshiba, yeni mali yılda 1 milyar dolarlık zarar bekliyor.
1 yıl
1,9b
1
4
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Japon teknoloji devi Toshiba, nükleer santral inşaatları yapan iştiraki Westinghouse'un inşaatları zamanında teslim edememesi nedeniyle yaklaşık iki yıldır zor günler geçiriyor. 2016-2017 mali yılında yaklaşık 9 milyar dolarlık zarar açıklayan şirket, finansal durumunu düzeltebilmek adına elindeki birimleri satışa çıkarmıştı. Son olarak geçtiğimiz şirketin en değerli bölümü olan bellek birimini 2 trilyon yen(yaklaşık 18 milyar dolar) Bain Capital öncülüğündeki bir konsorsiyuma satma kararı alan Toshiba, Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'ndan çıkarılma tehlikesini atlatmış gibi görünüyordu ancak şirket yine ciddi bir zarar açıklayabilir.


Vergi Ödemeleri Zarara Neden Olabilir

Toshiba yakın zamanda genel kurul toplantısında hissedarların onayını alarak bellek biriminin satışını tamamlamak istiyor ancak satış işlemlerinin tamamlanması için tekel karşıtı kurumların da işlemi incelemesi ve onaylaması gerekiyor. Bununla birlikte genel kurulun satış kararı almasıyla birlikte şirketin satışa ilişkin vergileri ödemesi gerekiyor. Ödenecek vergi miktarını da hesaplayan şirket, daha önce paylaştığı mali tahminlerini revize ederek önümüzdeki mart ayında sona erecek olan mali yılı 1 milyar dolarlık zararla kapatmayı beklediğini duyurdu. Şirket daha önceki tahminlerinde yaklaşık 2 milyar dolarlık kar bekliyordu.


Tabi şirket için adeta umut ışığı olan bellek biriminin satışının sürekli gecikmesi şirketin mali olarak her geçen gün daha güçsüz hale gelmesine neden oluyor. Satış işlemlerinin tamamlanmasının ardından tekel karşıtı kurumların, genelde 6 ay süren, bir inceleme süreci başlatması gerekiyor ancak henüz satış belirsizliğini koruyor. Bu durumun arkasındaki temel neden ise bellek bölümünde Toshiba'nın iş ortağı olan Western Digital'in satışa engel olmak istemesi ve olayı yargıya taşıması.


Geçtiğimiz yıl Sandisk'i satın alarak Toshiba'nın ortağı haline gelen Western Digital, bölümün kendisine satılmasını da bir opsiyon olarak sunmuş durumda ancak Toshiba bu teklifi ısrarla reddediyor. Olayla ilgili bugün açıklama yapan Bain Capital Genel Müdürü  David Gross-Loh ise satış anlaşmasının Western Digital'in işi için bir tehdit oluşturmayacak şekilde yapılandırıldığını açıkladı.


https://www.reuters.com/article/us-toshiba-accounting/toshiba-sees-annual-loss-of-almost-1-billion-after-tax-related-to-chip-unit-sale-idUSKBN1CS0QA Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1BilimAdamı 1 yıl
2. Nokia vakası
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 1 yıl
Bir ara TV bolumunu Vestel almak istiyordu ne oldu o is?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metalmilita 1 yıl
Yahu bu adamlar nükleer santral işinde nasıl bir halt yediler ki burunları b.ktan çıkmıyor?
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
werty28 1 yıl metalmilita
metalmilita
Yahu bu adamlar nükleer santral işinde nasıl bir halt yediler ki burunları b.ktan çıkmıyor?

Bence o sebeplerden biri, son yıllarda hiçbir alanda başarılı olamadılar,akıllı telefon,tv hep başarısız oldu, bi ara tartışmasız oldukları dizüstü bilgisayarda bile yoklar, artık ar-ge yetersizliği mi, strateji hatası denir bilmem
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Bad Rabbit fidye yazılımı Türkiye'yi de hedef alıyor 1 yıl Nintendo'nun Animal Crossing oyunu kamp temasıyla mobil platforma geliyor 1 yıl Teknotel Kurumsal Kısa 1 yıl Bitcoin'de yeni çatallanma: Bitcoin Gold ortaya çıktı 1 yıl Dünyanın ilk raysız treni denemelere başladı 1 yıl Netflix'ten Stranger Things için Barış Manço'lu fragman 1 yıl Instagram canlı yayınlarına yeni bir özellik eklendi 1 yıl AMD yıllar sonra kara geçmeyi başardı 1 yıl ABD Gıda ve İlaç Dairesi dünyanın en hızlı alerji testini onayladı 1 yıl Yerli arama motoru Yaani resmen tanıtıldı! İşte tüm detaylar: 1 yıl HTC U11 Plus kablosuz şarj özelliğiyle mi geliyor? 1 yıl Huawei sadece 9 ayda 100 milyon akıllı telefon sattı 1 yıl MasterCard'dan blockchain tabanlı ödeme imkanı 1 yıl Yerli insansız su altı gözlem aracını inceledik 1 yıl Apple ve Samsung arasındaki patent davası sil baştan 1 yıl Singapur'da yeni otomobil ve motosikletler trafiğe çıkamayacak 1 yıl Dünyanın ilk mikroçipi 600 bin dolara satılıyor 1 yıl Call of Duty: WW2'nin PS4 versiyonu Xbox One'dan iki kat fazla alan kaplayacak 1 yıl Kamu kurumlarının F klavyeye geçişi yıl sonuna kadar tamamlanacak 1 yıl Razer'dan PS4'e kulaklık | Razer Tiamat 2.2 v2 inceleme 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Toshiba 1 milyar dolarlık zarar bekliyor Sonraki Iberia Airlines yolcularına Galaxy Note 8 sürprizi 1 yıl PlayerUnknown's Battlegrounds'ın 2. versiyonu çıkmayacak 1 yıl 12 Büyükşehir 2025'ten itibaren yalnızca elektrikli otobüs alacak 1 yıl Kalite kontrol aşamasını geçemeyen Pixel 2'ler satışa mı sunuldu? 1 yıl Hepsiburada'da bilgisayar kategorisinde KDV kadar indirim 1 yıl ANKASYS: 5 ülkeye mikroçip tasarımı yapan İstanbul merkezli Türk şirketi 1 yıl Foxconn'un 2017'de sadece 25-30 milyon iPhone X sevkiyatı yapması bekleniyor 1 yıl Nissan, Tokyo Otomobil Fuarı'nda birkaç farklı elektrikli araç tanıtacak 1 yıl 25.5 milyon insan morfine erişim kısıtlandığı için acı içinde öldü 1 yıl Gigabyte’dan dünyanın en ince 17.3 inç dizüstü bilgisayarı 1 yıl Galaxy S9 için yeni bir parmak izi okuyucu patenti 1 yıl OnePlus 5T basın görselleri sızdırıldı 1 yıl Samsung'un Oreo ile getireceği yenilikler belli oldu 1 yıl BTK'dan karar: Tarife değişikliği talimatı 60 gün önceden verilebiliyor 1 yıl En ucuz çerçevesiz telefon Oukitel’den geliyor 1 yıl Spectacles gözlükleri elde kaldı, donanım planları sil baştan 1 yıl Uygulama gelirleri rekor düzeye ulaştı 1 yıl iPhone X üretimini arttırmak için Face ID doğruluk oranı azaltılıyor 1 yıl Tesla'nın otopilotu varış noktasını tahmin edecek 1 yıl Steam'in büyük indirim tarihleri sızdırıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim