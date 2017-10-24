ANKASYS: 5 ülkeye mikroçip tasarımı yapan İstanbul merkezli Türk şirketi

Tümleşik devre tasarımı ve tasarım doğrulama alanında uzmanlık kazanan şirketlerden Anka Mikroelektronik Sistemler (ANKASYS), 5 ülkeye mikroçip tasarımı ihraç ediyor.





2013 yılında kurulan ANKASYS ülkemizdeki savunma sanayi şirketleri için de tasarım ve doğrulama hizmeti veriyor. ABD, Almanya, Belçika, İsviçre ve İrlanda'daki dev firmalarla iş birliği yapıyor.

ANKASYS, 14 kişilik bir takımdan oluşuyor ve 4 ana alanda faaliyet gösteriyor. Bu faaliyet alanları şöyle:

Birinci faaliyet alanı: Eğitim. Mikroçip/FPGA tasarım ve doğrulaması ve alanında yazılım eğitimi paketleri bulunuyor.

İkinci faaliyet alanı: Alt yüklenicilik/mühendislik hizmetleri. Müşterilere gerek ofislerinde gerekse de uzaktan mühendis hizmeti veriyor.

Üçüncü faaliyet alanı: Ar-Ge. ANKASYS hem kendi bünyesinde hem de İTÜ ile ortaklaşa araştırma geliştirme faaliyetleri yürütüyor. Şirket, gelecek yıllarda popüler olacağını düşündüğü RISCV ISA teknoloisi üzerinde yoğumlaşmış durumda.

Dördüncü faaliyet alanı: IP/VIP hizmeti.

Firma, müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına özgün gömülü yazılım ve donanım geliştirme faaliyetleri yapabiliyoruz.





ANKASYS bugüne kadar otuzun üzerinde mikroçip tasarımı yaptı ve ülkemizin ihracatına katkı sağladı. Firmanın bir sonraki hedefinde hür türden ticari şirkete mikroçip tasarımı yapmak ve yarı iletken üreten firmalara sunulan mühendislik hizmetinin hacmini arttırmak bulunuyor.

http://www.turk-internet.com/portal/yazigoster.php?yaziid=57463