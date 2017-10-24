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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ANKASYS: 5 ülkeye mikroçip tasarımı yapan İstanbul merkezli Türk şirketi

Mikroçip tasarımı ve tasarım doğrulama alanında öne çıkan firmalardan ANKASYS, 5 ülkeye mikroçip tasarımı ihraç ediyor. ANKASYS dört farklı alanda faaliyet gösteriyor.
1 yıl
4,1b
1
24
Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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ANKASYS: 5 ülkeye mikroçip tasarımı yapan İstanbul merkezli Türk şirketi

Tümleşik devre tasarımı ve tasarım doğrulama alanında uzmanlık kazanan şirketlerden Anka Mikroelektronik Sistemler (ANKASYS), 5 ülkeye mikroçip tasarımı ihraç ediyor.


2013 yılında kurulan ANKASYS ülkemizdeki savunma sanayi şirketleri için de tasarım ve doğrulama hizmeti veriyor. ABD, Almanya, Belçika, İsviçre ve İrlanda'daki dev firmalarla iş birliği yapıyor.

ANKASYS, 14 kişilik bir takımdan oluşuyor ve 4 ana alanda faaliyet gösteriyor. Bu faaliyet alanları şöyle:

  • Birinci faaliyet alanı: Eğitim. Mikroçip/FPGA tasarım ve doğrulaması ve alanında yazılım eğitimi paketleri bulunuyor.

  • İkinci faaliyet alanı: Alt yüklenicilik/mühendislik hizmetleri. Müşterilere gerek ofislerinde gerekse de uzaktan mühendis hizmeti veriyor.

  • Üçüncü faaliyet alanı: Ar-Ge. ANKASYS hem kendi bünyesinde hem de İTÜ ile ortaklaşa araştırma geliştirme faaliyetleri yürütüyor. Şirket, gelecek yıllarda popüler olacağını düşündüğü RISCV ISA teknoloisi üzerinde yoğumlaşmış durumda.

  • Dördüncü faaliyet alanı: IP/VIP hizmeti.
Firma, müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına özgün gömülü yazılım ve donanım geliştirme faaliyetleri yapabiliyoruz.


ANKASYS bugüne kadar otuzun üzerinde mikroçip tasarımı yaptı ve ülkemizin ihracatına katkı sağladı. Firmanın bir sonraki hedefinde hür türden ticari şirkete mikroçip tasarımı yapmak ve yarı iletken üreten firmalara sunulan mühendislik hizmetinin hacmini arttırmak bulunuyor.


http://www.turk-internet.com/portal/yazigoster.php?yaziid=57463 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
bestanealtcizgi 1 yıl en beğenilen Sonuna kadar akparti
Sonuna kadar akparti
Bakın. Konu ile alakasız ama yazmak zorundayım. Ben norveç'te yaşayan vatan evladı bir gurbetçiyim. Siz burayı refah sanıyorsunuz ama tam aksine Türkiye daha refah. Ben buraya geldim pişman oldum geçinemiyorum. Türkiye neden mi iyi? Turkiyeden 3 tane ev aldım ama norveçte almadım/alamadım ? Neden? Çünkü burada geçinmek çok zor. Lütfen şu vergilere laf etmeyin ve ak partiye oy verin. Ben bütün haberleri okuyorum şu sonuca vardım:Türkiye gayet iyi. Avrupa şuan çöplük içinde. Yazları da Türkiye'ye geliyorum vatan evladı olduğumu daha da çok hissediyorum. Şuan Avrupalılar bile Türkiye'de mülteci olarak yaşamak istiyor. Allah reisi başımızdan eksik etmesin.
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Katilim tarihi 3 Ekim 2017
Bi bitmediniz arkadas ya. Toptan hesap aciyorsunuz, ceza/blok yedikce elinizdeki yedekleri suruyorsunuz ortaya ama trolleme konusunda da mizah konusunda da gayet vasatsiniz. Ben bloklamaktan biktim bu hesaplari, siz acmaktan bikmadiniz.
Sonuna kadar akpartiBakın. Konu ile alakasız ama yazmak zorundayım. Ben norveç'te yaşayan vatan evladı bir gurbetçiyim. Siz burayı refah sanı...
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Yanıtla +36
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Guest-F5DFA3868 1 yıl Sonuna kadar akparti
Sonuna kadar akparti
Bakın. Konu ile alakasız ama yazmak zorundayım. Ben norveç'te yaşayan vatan evladı bir gurbetçiyim. Siz burayı refah sanıyorsunuz ama tam aksine Türkiye daha refah. Ben buraya geldim pişman oldum geçinemiyorum. Türkiye neden mi iyi? Turkiyeden 3 tane ev aldım ama norveçte almadım/alamadım ? Neden? Çünkü burada geçinmek çok zor. Lütfen şu vergilere laf etmeyin ve ak partiye oy verin. Ben bütün haberleri okuyorum şu sonuca vardım:Türkiye gayet iyi. Avrupa şuan çöplük içinde. Yazları da Türkiye'ye geliyorum vatan evladı olduğumu daha da çok hissediyorum. Şuan Avrupalılar bile Türkiye'de mülteci olarak yaşamak istiyor. Allah reisi başımızdan eksik etmesin.
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Kardeş zorla mı tutuyorlar seni norveçte? Bu kadar rahatsızsan norveçte Türkiyeye kesin dönüş yapsana.
Sonuna kadar akpartiBakın. Konu ile alakasız ama yazmak zorundayım. Ben norveç'te yaşayan vatan evladı bir gurbetçiyim. Siz burayı refah sanı...
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Yanıtla +30
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dhappyb 1 yıl Sonuna kadar akparti
Orijinalden alıntı: Sonuna kadar akparti

Bakın. Konu ile alakasız ama yazmak zorundayım. Ben norveç'te yaşayan vatan evladı bir gurbetçiyim. Siz burayı refah sanıyorsunuz ama tam aksine Türkiye daha refah. Ben buraya geldim pişman oldum geçinemiyorum. Türkiye neden mi iyi? Turkiyeden 3 tane ev aldım ama norveçte almadım/alamadım ? Neden? Çünkü burada geçinmek çok zor. Lütfen şu vergilere laf etmeyin ve ak partiye oy verin. Ben bütün haberleri okuyorum şu sonuca vardım:Türkiye gayet iyi. Avrupa şuan çöplük içinde. Yazları da Türkiye'ye geliyorum vatan evladı olduğumu daha da çok hissediyorum. Şuan Avrupalılar bile Türkiye'de mülteci olarak yaşamak istiyor. Allah reisi başımızdan eksik etmesin.
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Bitsin bu vatan hasreti. Hoşgel; buyur gel. Gelmen için ben ve benim gibi birçok forum üyesi elinden geleni yapacaktır buna inanabilirsin gurbetçi kardeşim.
Orijinalden alıntı: Sonuna kadar akpartiBakın. Konu ile alakasız ama yazmak zorundayım. Ben norveç'te yaşayan vatan evladı bir gurbetçiyim. Siz bu...
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3 Yanıt Yanıtla +26
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Hümiyettin 1 yıl
Katma değeri en yüksek olan üretim kısmını yapmamız gerekiyor. O mikroçipleri daha pahalıya satın alıyoruz.
Yanıtla +2
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x X x 1 yıl
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Demek isterdim, malesef diyemiyorum
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Lumibrite 1 yıl x X x
x X x
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Demek isterdim, malesef diyemiyorum
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Tebrikler.Büyük oyunu çözmüşsün, arkadaş trollemiş
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Demek isterdim, malesef diyemiyorum
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x X x 1 yıl
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Demek isterdim, malesef diyemiyorum
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Demek isterdim, malesef diyemiyorum
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Demek isterdim, malesef diyemiyorum
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TheCaliph_ 1 yıl
Oha konuyu ahmet acmamis vay canina
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senjido 1 yıl
'yerli' kelimesi geçmediğine göre doğru haber.
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Tugrul_512bit 1 yıl
fpga yapıyorsak ne güzel
gelecek fpgada
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atilasat 1 yıl
yazlari Türkiye'ye gelen vatandaş! yiyorsa burada yaşa
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dartanyan96 1 yıl
Ahmet'in yerli araba her ay açıklanıyor aha bu ay, yerli uçak göklerde haberlerinden daha gerçekçi
Başarıları daim olsun
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