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Toshiba, 7 mm tasarımlı hibrit sabit disklerini tanıttı: MQ01ABFH

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Toshiba, 7 mm tasarımlı hibrit sabit disklerini tanıttı: MQ01ABFH
Toshiba, bugün taşınabilir bilgisayarlara yönelik hazırladığı hibrit sabit disk modellerinin tanıtımını yaptı. MQ01ABFH model numaralı yeni seri, Toshiba'nın 7 mm tasarıma sahip ilk hibrit sabit diski olma ünvanını taşıyor.
Tüketicilerin ihtiyaçlarına göre 320 GB ve 500 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneğiyle gelen MQ01ABFH serisi, 32 MB'lık ön belleği ve 8 GB'lık NAND flash bellek yongalarını (SSD) bünyelerinde barındırıyor. Hibrit sabit disklerin kendi kendine öğrenen önbellek algoritmaları, taşınabilir bilgisayarda sık kullanılan verileri tek tek tespit ediyor ve bu verileri otomatik olarak 8 GB'lık SSD bölümüne aktarıyor. Böylece taşınabilir bilgisayarlarda sık kullanılan yazılımlar, mekanik sabit disklere kıyasla daha hızlı şekilde açılabiliyor. Hibrit sabit disklerin, taşınabilir bilgisayarların açılış süresine olumlu katkılarda bulunduğu da vurgulanıyor.
5400 devir / dakika hızında çalışan ve SATA-III (6 Gb/sn) arabirimine destek veren hibrit sabit diskler, bekleme durumunda 19 dBA ses çıkarırken; aktif durumda çıkan ses 21 dBA seviyesinde. Üç yıllık garanti kapsamında satışa sunulmaları planlanan MQ01ABFH serisinin fiyat bilgisi ise verilmemiş.
 

http://storage.toshiba.com/storagesolutions/pc-notebook/mq01abfh-series Yorum Yaz
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JoeyBane 6 yıl
WD kapasite sorununu çözdü. Hibrit nedir görün.
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kımyasal 6 yıl
TurboCore
Performans gerçekten düşük. Laptoplar için geliştirilse bile artık kullanıcılar direk SSD çözümünü tercih ediyor (ben dahil).

SSD demek daha fazla parayı gözden çıkarmak bir nevi.ince tasarımlı depolama aygıtları,hesaplı ve ince dizüstü bilgisayar almak istiyenler için bir çözüm.Umarım fiyat olarakta yüksek olmaz.
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aspirin_00 6 yıl
helyum gazının faydaları 4 tb dan 6 tb lık hdd lerin aynı boyutta olmasına imkan sağladığı gibi
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Bradley Cooper 6 yıl
OCZ yi böyle böyle bitirdiler işte
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Nokia Specialist 6 yıl
Performans gerçekten düşük. Laptoplar için geliştirilse bile artık kullanıcılar direk SSD çözümünü tercih ediyor (ben dahil).
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