Toshiba AT10, Tegra 4 kullanan ilk cihazlardan birisi olabilir





NVIDIA'nın Cortex-A15 mimarisini temel alan 4+1 çekirdekli Tegra 4 çözümünü tanıttıktan sonra, bu çözümü kullanacak ilk firmanın Toshiba olacağı ortaya çıkmıştı. Toshiba'nın tablet segmentine bu işlemciyi getireceği belirtilmişti.





Toshiba'nın WiFi ve Bluetooth standardı için yaptığı başvuruda ortaya çıkan bilgilere göre AT15 ve AT10-A-A REGZA adında iki tablet modeli Tegra 4 çözümüne sahip olacak.





AT10-A-A REGZA adındaki tablet aslında daha önce AnTuTu benchmark testlerinde ortaya çıkmış ve 1.8GHz saat hızındaki işlemcisiyle 28,058 skorunu elde etmişti. O dönem modelin nasıl bir işlemciye sahip olduğu anlaşılamamakla birlikte sertifika başvurusunda Tegra 4 çözümü kullandığı ortaya çıktı. Modelin 10 inçlik bir ekrana sahip olacağı belirtiliyor. AT15 ile ilgili başka herhangi bir detay yok.





Bununla birlikte modellerin Galaxy S4 ile başabaş benchmark skorlarına ulaşması bekleniyor. Tegra 4'ün gerçek gücünü ölçmek adına da önemli bir görev üstelenecek modellerin Computex veya IFA fuarlarında tanıtılması bekleniyor.





http://www.androidauthority.com/toshiba-at10-a-tegra-4-189530/