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Toshiba C, L, P ve S serisi laptoplarını güncelledi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Hepsi-bir-arada PC ve tablet modellerinin ardından Toshiba güncellediği laptop serilerini de resmi olarak tanıttı. Toshiba'nın güncellediği modeller Satellite C800, L800, P800 ve S800 şeklinde sıralanıyor.

Satellite L800 serisi aile ve küçük işletmeler için geliştirildi. L800 serisinde Ivy Bridge tabanlı Core işlemciler ve AMD'nin APU'larına yer veriliyor. 14 inç, 15.6 inç ve 17.3 inçlik ekranlar HD TruBrite teknolojisine sahip. 15.6 inç ve 17.3 inçlik modellerde 10'lu tuş takımı da bulunuyor. 

Fusion II kasa tasarımı, çoklu dokunmatik trackpad, kapalı durumdayken USB üzerinden şarj imkanı veren USB Sleep & Charge teknolojisi, Blue-ray sürücü, HDMI, HD web kamera, PC Health Monitor sistem izleme yazılımı, eco Utility güç yönetimi ve SRS Premium Sound HD ses teknolojisi serinin diğer özellikleri arasında.

Satellite C800 serisi yine yeni nesil Intel ve AMD işlemcilerini barındırıyor. 500GB' kadar HDD, USB 2.0 ve 3.0 girişleri, kart okuyucu, HDMI portu, DVD sürücü, yüz tanıma teknolojili web kamera, tam boy klavye, 14 inçlik HD TruBrite diagonal ekran veya 15.6 ve 17.3 inçlik diagonal ekran parmak izi bırakmayan kasa tasarımı şeklinde özellikleri mevcut.

Satellite L800 serisinin üyeleri Satellite® L845 450$, Satellite® L855 500$, Satellite L875 600$ başlangıç fiyatına sahipken, C800 serisi 400$'dan başlıyor. Modeller Temmuz ayından sonra piyasada olacak.

Satellite P800 serisi Ivy Bridge tabanlı Core işlemciler ve NVIDIA® GeForce® 630M grafik birimine sahipken, Optimus teknolojisi ile enerji tasarrufu sağlanıyor.

LED arka aydınlatmalı klavye, kullanımı kolay Click Pad, USB 3.0 portları, HDD darbe sensörü, SRS Premium Sound 3D ses teknolojisi, HD web kamera, HDMI portu, USB Sleep & Charge özelliği, Intel WiDi kablosuz görüntü aktarım teknolojisi, DVD/Blu-ray sürücü, 14, 15.6 ve 17.3 inçlik HD TruBrite® LED aydınlatmalı ekran gibi özellikleri bulunuyor. 

Satellite S800 serisinde de Intel Ivy Bridge işlemcileri veya AMD APU'ları bulunurken ATI ekran kartlarına yer veriliyor. 14, 15.6 ve 17.3 inçlik HD TruBrite® LED aydınlatmalı ekran, USB Sleep & Charge, PC Health Monitor, eco Utility, Media Controller içerik paylaşım yazılımı, DVD/Blu-ray sürücü özelliklerine sahip.

Farklı konfigürasyonlara sahip Satellite P845 ve Satellite P855 modelleri 800$, Satellite P875 modeli 850$, Satellite S800 serisi ise 700$ başlangıç fiyatına sahip. Bu modeller de Temmuz ayından itibaren perkandecilerde yerini alacak.

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DH Misafiri 7 yıl
Daha yeni süper ürünler tanıtıldı bu haber anlamsız olmuş alt serilerde iddalı değiller çünkü
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söny 7 yıl
Kaba kasasız toshiba olmaz
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E_Aydin35 7 yıl
Hepsi yüksek donanımlarla donatılmış, iyi performanslar olacağı kesin, Satellite yılların serisi vazgeçilmez :))
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Proph 7 yıl
İyi hoş daaa o ekranın kenarındaki çerçeveler ne öyle
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elfmrt 7 yıl
Toshiba kaba kasalarından kurtulmuş ancak ekran çerçevesi halen çok kaba :)
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