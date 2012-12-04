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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba, Excite 10 SE tablet modelini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Excite serisiyle Android tablet pazarında gördüğümüz Toshiba, seriye son olarak yeni bir üye daha eklediğini duyurdu.

Serinin 7.7 inçlik 1280x 800 piksel çözünürlükte AMOLED ekran, Android 4.0 işletim sistemi, NVIDIA Tegra 3 yongada sistemi ve 1GB RAM bulunduran Excite 7.7 ve 10.1 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlükte LCD ekran, Android 4.0 işletim sistemi, NVIDIA Tegra 3 yongada sistemi ve 1GB RAM bulunduran Excite 10 adlı iki üyesi bulunuyordu.

Seriye son eklenen üye Excite 10 SE modeli. Modelin farkı genel olarak donanımda değil, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi yüklü olmasında.

Modelin özelliklerine bakacak olursak; NVIDIA Tegra 3 yongada sistemi, 10.1 inçlik diagonal ekran, gösterilen içeriğe göre ekran parlaklığını ayarlayan Auto Brite HD teknolojisi, 16GB depolama kapasitesi, 600gr ağırlık, 10mm kalınlık, Bluetooth 3.0, WiFi, microUSB girişi, microSD yuvası, 3MP çözünürlükte arka kamera, HD çözünürlükte ön kamera şeklinde saymak mümkün.

Toshiba Excite 10 SE modeli de serinin diğer üyelerine benzer bir şekilde 350$ olarak fiyatlandırılmış. Modelin satışına Perşembe günü başlanacak. 

http://www.toshibadirect.com/td/b2c/home.to Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
vallaha insanları anlamakta güçlük çekiyorum bune ya bakın ben hic giriyormuyum facebook'a
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Elefue 6 yıl
Bunun 13.3 inçlik versiyonuda vardı.Ona ne oldu
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homeedition88 6 yıl
grafman09
Kenarları yuvarlatılmış dikdörtgen patentini çiğnemiş, apple bu duruma fena halde kızacak şimdi.. :))Pardon Toshiba ymış markası, ozaman sorun yoktur.. :))

Ona gelene kadar fandroid olarak senden neden 3gb ram yok, neden ekranı fullhd değil, neden işlemcisi 2ghz hızında değil gibi şeylere de takmanı beklerdim artık sadece apple laf atmak fandroidler için banel hale geldi.
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grafman09 6 yıl
Kenarları yuvarlatılmış dikdörtgen patentini çiğnemiş, apple bu duruma fena halde kızacak şimdi.. :))
Pardon Toshiba ymış markası, ozaman sorun yoktur.. :))
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