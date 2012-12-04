Toshiba, Excite 10 SE tablet modelini duyurdu





Excite serisiyle Android tablet pazarında gördüğümüz Toshiba, seriye son olarak yeni bir üye daha eklediğini duyurdu.





Serinin 7.7 inçlik 1280x 800 piksel çözünürlükte AMOLED ekran, Android 4.0 işletim sistemi, NVIDIA Tegra 3 yongada sistemi ve 1GB RAM bulunduran Excite 7.7 ve 10.1 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlükte LCD ekran, Android 4.0 işletim sistemi, NVIDIA Tegra 3 yongada sistemi ve 1GB RAM bulunduran Excite 10 adlı iki üyesi bulunuyordu.





Seriye son eklenen üye Excite 10 SE modeli. Modelin farkı genel olarak donanımda değil, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi yüklü olmasında.





Modelin özelliklerine bakacak olursak; NVIDIA Tegra 3 yongada sistemi, 10.1 inçlik diagonal ekran, gösterilen içeriğe göre ekran parlaklığını ayarlayan Auto Brite HD teknolojisi, 16GB depolama kapasitesi, 600gr ağırlık, 10mm kalınlık, Bluetooth 3.0, WiFi, microUSB girişi, microSD yuvası, 3MP çözünürlükte arka kamera, HD çözünürlükte ön kamera şeklinde saymak mümkün.





Toshiba Excite 10 SE modeli de serinin diğer üyelerine benzer bir şekilde 350$ olarak fiyatlandırılmış. Modelin satışına Perşembe günü başlanacak.

http://www.toshibadirect.com/td/b2c/home.to