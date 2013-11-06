Toshiba, Kingston Solutions'a ortak oluyor

2010 yılında bellek üreticisi Kingston ve kontrolcü üreticisi Phison ortaklığıyla kurulan Kingston Solutions'a sektörün bir diğer önemli ismi Toshiba da ortak oluyor.

Phison'ın yönetim kurulunun aldığı karar neticesinde KSI'da bulunan %48'lik payın bir kısmı Toshiba'ya satılacak. Özellikle uzun vadede operasyon risklerini düşürmek ve şirketin stratejik kararlar almasında fon sağlayacak olan bu hisse satışı ile Toshiba'nın şirkette %9'luk bir paya sahip olması beklenirken; ana kuruculardan Kingston'ın payının %47,4'e Phison'ın payının ise %43,5'e düşmesi bekleniyor. Diğer yandan hisselerin ne kadara satılacağıyla ilgili bir açıklama yapılmış değil.

Hali hazırda Toshiba ile yakın iş birliği içerisinde olan KSI, 2010 yılında e-MMC arayüzlü NAND cihazların geliştirilmesi amacıyla gömülü bellek ürünlerinin satışına odaklı bir şirket olarak kurulmuştu.