Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba, Kingston Solutions'a ortak oluyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,5b
1
1
Ram
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Toshiba, Kingston Solutions'a ortak oluyor

2010 yılında bellek üreticisi Kingston ve kontrolcü üreticisi Phison ortaklığıyla kurulan Kingston Solutions'a sektörün bir diğer önemli ismi Toshiba da ortak oluyor.

Phison'ın yönetim kurulunun aldığı karar neticesinde KSI'da bulunan %48'lik payın bir kısmı Toshiba'ya satılacak. Özellikle uzun vadede operasyon risklerini düşürmek ve şirketin stratejik kararlar almasında fon sağlayacak olan bu hisse satışı ile Toshiba'nın şirkette %9'luk bir paya sahip olması beklenirken; ana kuruculardan Kingston'ın payının %47,4'e Phison'ın payının ise %43,5'e düşmesi bekleniyor. Diğer yandan hisselerin ne kadara satılacağıyla ilgili bir açıklama yapılmış değil.

Hali hazırda Toshiba ile yakın iş birliği içerisinde olan KSI, 2010 yılında e-MMC arayüzlü NAND cihazların geliştirilmesi amacıyla gömülü bellek ürünlerinin satışına odaklı bir şirket olarak kurulmuştu.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
maxicep.com/...
4 gb ram almak istiyorum hangi marka almalıyım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mesut Çevik ile Teknoloji Gündemi "Güvenlik Kameraları ve fazlası" video sohbet 6 yıl Dell Türkiye Genel Müdürü ile yeni bilgisayarları ve Türkiye'deki çalışmalarını konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim