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Toshiba N300 ve X300 HDD ailesini 16 TB seçeneğiyle güncelledi

Japon teknolojik cihaz üreticisi Toshiba, yüksek kapasiteli HDD’lerinde çıtayı bir tık daha yukarıya taşıdı.
1 gün
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HDD / SSD
Metehan Göktaş
Yazar
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Ürettiği HDD’leri pazarda geniş kitlelere ulaşan Toshiba HDD ailelerini 2 yeni modelle güncelledi. N300 ve X300 sınıflarına konumlandırılan 16 TB’lık model kapasite artışının yanı sıra performans artışı da vadediyor. Ayrıca helyum dolu ortamda çalışan plakalar bu sayede hem daha az ısınıyor hem de daha yüksek veri depolayabiliyor.

16 TB N300 HDD

16 TB kapasiteli N300 modeli 9 disk barındırırken 512 MB önbellekle desteklenmiş durumda. 4.17 ms gecikme sunan HDD’nin diskleri 7200 rpm hızda dönerken yük altında 6.91 watt’a kadar güç tüketiyor. Boşta tüketim değeri ise 4.03 watt olarak ölçülmüş.
Maksimum transfer hızı 274 MB/s olarak belirtilen disk yıllık 180 TB iş yüküne dayanabilirken garanti süresi ise 3 yılla sınırlı tutulmuş. Toshiba N300 çözümünü NAS gibi 7/24 çalışma gerektiren ortamlara uygun tasarlamış.

X300 

X300 ailesi ise firmanın daha çok oyunculara ve iş istasyonlarına yönelik hazırladığı çözümlerine ev sahipliği yapıyor. 16 TB’lık yeni modelde de 512 MB önbelleğe yer verilirken veri transfer hızına dair bir bilgi verilmemiş.
 
Toshiba N300 ve X300 HDD ailesini 16 TB seçeneğiyle güncelledi
16 TB’lık N300’deki 1.200.000 saatlik MTTF değeri 600.000 saate düşerken garanti süresi de 2 yıla çekilmiş. Son olarak 3.5’’ formundaki yeni yüksek kapasiteli HDD’lerin bu yılın son çeyreğinde raflardaki yerini alması bekleniyor.


https://www.guru3d.com/news-story/toshiba-adds-16tb-capacity-to-n300-and-x300-internal-hard-drive-series.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sniper23 23 sa.
Fiyat yazılmamış veya yok.
14 TB olanı 480 $ civarı olduğunu düşünür isek bunun fiyatı 600-800$ arası olur.
4 TB disklerin 800$ civarı olduğu zamanlardan buraya iyi yol katedildi.
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