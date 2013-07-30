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Toshiba, Satellite serisi E45t / E55 isimli yeni dizüstü bilgisayarlarını duyurdu

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Toshiba, Satellite serisi E45t / E55 isimli yeni dizüstü bilgisayarlarını duyurdu
Dünyanın en büyük teknoloji firmaları arasında yer alan Toshiba, Satellite serisi E45t / E55 isimli orta seviye yeni dizüstü bilgisayarlarını duyurdu.
Duyurulan modellerden Ultrabook klasmanında yer alan E45t modeli, 14-inç ekran (1366 x 768 piksel dokunmatik) boyutuyla hazırlanmış durumda. İşlemci tarafında Intel'in 4. jenerasyon Haswell Core i5 işlemcisini kullanan bilgisayar, 500GB / 750GB HDD seçenekleri yanında SSD depolama birimiyle de satın alınabiliyor. Ses komutlarıyla bilgisayarın yönetilmesine imkan veren Dragon Assistant desteğinin üzerinde yer aldığı E45t, artık standart duruma gelen HDMI, USB 3.0 / 2.0, 802.11ac Wi-Fi ve DTS destekli ses sistemi gibi diğer özellikleri de bünyesinde barındırıyor.
Toshiba'nın tanıttığı E55 modeli ise 15.6-inç ekran boyutu ve 1366 x 768 piksel çözünürlük değeri ile karışımıza çıkıyor. Modelin aynı zamanda E55t isimli dokunmatik ekranlı bir farklı versiyonunu da hazırlayan firma, teknik olarak Intel Core i5 işlemci ya da dört çekirdekli AMD A6 APU (AMD işlemci kullanan modeller E55D / E66Dt), Radeon grafik birimi ve 750GB depolama birimi kullanmayı uygun görmüş.
Tanıtılan modellerden E45t Ağustos ayı içerisinde 800$, E55D 580$, E55Dt 700$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. E55t modelinin ise fiyatı henüz belli olmuş değil.



http://www.engadget.com/2013/07/29/toshiba-satellite-e45t-e55d-e55dt/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ecs_elite_group 5 yıl
çünkü fhd ekran koysalar daha iyi gpu koymaları gerekir buda daha fazla enerji tüketimi olur.
ultrabook larda fhd ekran beklememek gerek
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DH Misafiri 5 yıl
Süpermiş merakla bekliyorum..
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casperfriendly 5 yıl
5 inc lik telefona full d koyuyorlar ama 14 inclik tablet pc hd oluyor mantik
Bunun neresinde
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