Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Blu-Ray / DVD Player ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba, Smart TV özellikli 4 yeni Blu-ray oynatıcısını tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,1b
1
4
Blu-Ray / DVD Player
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Toshiba, Smart TV özellikli 4 yeni Blu-ray oynatıcısını tanıttı
Son yıllarda televizyon modellerinde bir akıllı telefonda karşımıza çıkan pek çok fonksiyonun sunulmaya başladığını görüyoruz. Smart TV olarak genel bir ifade kullanılan bu ürünler, televizyon izlemenin yanında bir medya merkezi olarak da kullanılabiliyor. 

Toshiba ise Blu-ray oynatıcılarına Smart TV desteği sunarak bu teknolojiyi bir adım daha ileri götürmeyi hedefliyor. Televizyonlarında akıllı sistemler olmayan tüketicilerin ekstradan bir Android tabanlı Akıllı TV adaptörü satın alması gerekiyordu. Ancak Toshiba oturma odasındaki medya oynatıcılarına bu sistemi entegre ederek, tüketiciyi ekstra adaptörlerden kurtarıyor.

Yeni Blu-ray oynatıcılar HDMI üzerinden Full HD çözünürlükte görüntü aktarımı yapabiliyor. İnternete bağlanmak için ise entegre WiFi veya WiFi Ready özellikleri sunuyor. Böylece YouTube Leanback video platformu, Acetrax video satın alma platformu ve Picasa resim depolama platformu gibi pek çok iletişim aracına erişim sağlanabiliyor.

Toshiba Blu-ray oynatıcı portföyünü BDX5400KE,BDX4400KE, BDX3400SE ve BDX2400KE serileriyle genişletiyor.

BDX5400KE serisi 3D desteği, dahili WiFi alıcısı, DLNA, kablosuz görüntü aktarımı Miracast standardı, aydınlatmalı dokunmatik kontrol tuşları, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD ses standartlarını sunuyor.

BDX4400KE serisi de 3D desteği, WiFi Ready, DLNA, kablosuz görüntü aktarımı Miracast standardı, aydınlatmalı dokunmatik kontrol tuşları, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD ses standartları şeklinde özelliklere sahip.

BDX3400SE serisinde dahili WiFi alıcısı, DLNA, kablosuz görüntü aktarımı Miracast standardı, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD ses standartları bulunuyor.

Alt seviyede yer alan BDX2400KE serisinde ise WiFi Ready, DLNA, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD ses standartları şeklinde özellikler bulunuyor.

Modeller ayrıca Toshiba'nın Blu-ray içerik portalına da sahip. USB girişi, Ethernet, Dijital koaksiyel ses bağlantıları da mevcut. Toshiba ürünleri için rafine ve yumuşak dönüşlü kenarlar gibi unsurlara yer vererek, bütünleşik bir tasarım sunuyor.

Modellerin satış tarihi ve fiyatı bilinmiyor.
Toshiba, Smart TV özellikli 4 yeni Blu-ray oynatıcısını tanıttı


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
arel.gr 6 yıl
Toshiba oturma odasındaki tv'leri ekstralardan kurtarırken bunlara smart'ı gömülü record özelliksiz media player mı kakalıyor ?

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lockheed 6 yıl
Google'a soruyorum "blu ray fiyatları neden düşmüyor" diye...
"Akaryakit fiyatlari neden dusmuyor!??" diye cevap veriyor...
Bu da mı gol değil?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nodar 6 yıl Lockheed
Lockheed

Google'a soruyorum "blu ray fiyatları neden düşmüyor" diye...

"Akaryakit fiyatlari neden dusmuyor!??" diye cevap veriyor...

Bu da mı gol değil?


Arkadaşım cevabı çok basit; Bluray nin mucidi, anası,babası, herşeyi Sony ve fiyat politikasından hiç bir zaman taviz vermez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cibicibi 6 yıl
Mobilite programı yok mu bu hafta?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Samsung'un yeni aynasız kamerası NX300 hakkında merak edilen her şey 6 yıl G.Skill Ripjaws X 16GB DDR3 1600MHz video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim