Toshiba, Smart TV özellikli 4 yeni Blu-ray oynatıcısını tanıttı

Son yıllarda televizyon modellerinde bir akıllı telefonda karşımıza çıkan pek çok fonksiyonun sunulmaya başladığını görüyoruz. Smart TV olarak genel bir ifade kullanılan bu ürünler, televizyon izlemenin yanında bir medya merkezi olarak da kullanılabiliyor.





Toshiba ise Blu-ray oynatıcılarına Smart TV desteği sunarak bu teknolojiyi bir adım daha ileri götürmeyi hedefliyor. Televizyonlarında akıllı sistemler olmayan tüketicilerin ekstradan bir Android tabanlı Akıllı TV adaptörü satın alması gerekiyordu. Ancak Toshiba oturma odasındaki medya oynatıcılarına bu sistemi entegre ederek, tüketiciyi ekstra adaptörlerden kurtarıyor.





Yeni Blu-ray oynatıcılar HDMI üzerinden Full HD çözünürlükte görüntü aktarımı yapabiliyor. İnternete bağlanmak için ise entegre WiFi veya WiFi Ready özellikleri sunuyor. Böylece YouTube Leanback video platformu, Acetrax video satın alma platformu ve Picasa resim depolama platformu gibi pek çok iletişim aracına erişim sağlanabiliyor.





Toshiba Blu-ray oynatıcı portföyünü BDX5400KE,BDX4400KE, BDX3400SE ve BDX2400KE serileriyle genişletiyor.





BDX5400KE serisi 3D desteği, dahili WiFi alıcısı, DLNA, kablosuz görüntü aktarımı Miracast standardı, aydınlatmalı dokunmatik kontrol tuşları, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD ses standartlarını sunuyor.





BDX4400KE serisi de 3D desteği, WiFi Ready, DLNA, kablosuz görüntü aktarımı Miracast standardı, aydınlatmalı dokunmatik kontrol tuşları, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD ses standartları şeklinde özelliklere sahip.





BDX3400SE serisinde dahili WiFi alıcısı, DLNA, kablosuz görüntü aktarımı Miracast standardı, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD ses standartları bulunuyor.





Alt seviyede yer alan BDX2400KE serisinde ise WiFi Ready, DLNA, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD ses standartları şeklinde özellikler bulunuyor.





Modeller ayrıca Toshiba'nın Blu-ray içerik portalına da sahip. USB girişi, Ethernet, Dijital koaksiyel ses bağlantıları da mevcut. Toshiba ürünleri için rafine ve yumuşak dönüşlü kenarlar gibi unsurlara yer vererek, bütünleşik bir tasarım sunuyor.





Modellerin satış tarihi ve fiyatı bilinmiyor.



