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Toshiba, UHS-I sınıfı microSDHC bellek kartlarını duyurdu: Exceria

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
knight
Haber Editörü
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Akıllı telefon, tablet, taşınabilir medya oynatıcı gibi cihazların, daha güçlü donanımlara ve daha gelişmiş uygulamalara kavuşmaları neticesinde, yüksek kapasite ile yüksek performansı bir arada toplayan bellek kartları adeta ihtiyaç haline gelmeye başladı. Samsung'un ardından Toshiba da UHS-I (Ultra High Speed) sınıfı microSDHC bellek kartlarının duyurusunu gerçekleştirdi.
8 GB ile 32 GB arasında değişen kapasitelerde hazırlanan microSDHC bellek kartları, Toshiba'nın ''Exceria'' serisi dahilinde yer alıyor. Neme karşı dayanıklı olduğu dile getirilen Exceria serisi, saniyede 90 MB'a varan okuma hızı ile saniyede 30 MB'a varan yazma sunuyor. Kıyaslama yapmak gerekirse Samsung'un IFA 2012 etkinliği öncesi duyurduğu UHS-I sınıfı microSDHC / SDXC bellek kartları saniyede 80 MB'a varan okuma hızı ile saniyede 40 MB'a varan yazma hızı iddiası taşıyordu.
Toshiba, Exceria serisini 2012 yılının dördüncü çeyreğinden itibaren tüketicilerle buluşturmayı planlıyor.

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1963bursa 6 yıl
SSD'de 512 GB agility4 epeydir 299$. amazon.com/...
Asıl bomba ya sandask, ya da OCZ vertex'di sanırım, geçen ayki 62$, 120 GB sata3'deydi, millet kapış kapış götürdü, 1 hafta da tükendi. GB başı yarım dolardı resmen.
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theyapici 6 yıl
güzel güya benim saddiskte uhs 1 ama bu hzılar ın çok gerisinde
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iskocyall 6 yıl
Yorumlari gorrmiyorum
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hayyam_karadenizli 6 yıl
SD kartların fiyatlarında revizyon lazım, daha bu gün amazonda 240GB Agility3 SSD 139 dolardı. SD kartlar fiyatta SSD'lerle rekabet etmezse zamanla tüm cihazlar half-slim SSD destekli gelecek, bir kere ayakları kaymaya görsün.
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RAN7843 6 yıl
neden 64 gb yokkk hadi bekliyoruzzzz yenilerini
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nurettinaz 6 yıl
Özellikle D-SLR lerde çok iiyi performans veren Toshiba nın SDHC lerinin güncellenmesi iyi olan bir şeyin daha iyi olması anlamına geliyor.
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agaçe 6 yıl
saniyede 90 mb iyiymiş ama maximum 32 gb çok az bence
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Makaroncu 6 yıl
Sandisk olsun bizim olsun
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