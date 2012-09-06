Toshiba, UHS-I sınıfı microSDHC bellek kartlarını duyurdu: Exceria

Akıllı telefon, tablet, taşınabilir medya oynatıcı gibi cihazların, daha güçlü donanımlara ve daha gelişmiş uygulamalara kavuşmaları neticesinde, yüksek kapasite ile yüksek performansı bir arada toplayan bellek kartları adeta ihtiyaç haline gelmeye başladı. Samsung'un ardından Toshiba da UHS-I (Ultra High Speed) sınıfı microSDHC bellek kartlarının duyurusunu gerçekleştirdi.



8 GB ile 32 GB arasında değişen kapasitelerde hazırlanan microSDHC bellek kartları, Toshiba'nın ''Exceria'' serisi dahilinde yer alıyor. Neme karşı dayanıklı olduğu dile getirilen Exceria serisi, saniyede 90 MB'a varan okuma hızı ile saniyede 30 MB'a varan yazma sunuyor. Kıyaslama yapmak gerekirse Samsung'un IFA 2012 etkinliği öncesi duyurduğu UHS-I sınıfı microSDHC / SDXC bellek kartları saniyede 80 MB'a varan okuma hızı ile saniyede 40 MB'a varan yazma hızı iddiası taşıyordu.



Toshiba, Exceria serisini 2012 yılının dördüncü çeyreğinden itibaren tüketicilerle buluşturmayı planlıyor.

