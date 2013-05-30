Toshiba dizüstü modellerinde eskiyi getir yeniyi götür kampanyası başlatıyor

Haber Editörü
Yaz döneminin gelmesiyle birlikte mobil cihazlarını yenilemek isteyenler için farklı kampanyalar duyurulmaya başladı. Bunlardan birisi de Toshiba'ya ait.
Toshiba, marka ve model farketmeksizin eski dizüstü bilgisayarını yetkili satıcılarına getirenlere, cazip fiyatlarla yeni bir Toshiba dizüstü modeli ile değişim imkanın sunuyor.
Toshiba'nın Türkiye temsilcisi TNB TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş tarafından yürütülen kampanya kapsamında, çalışır durumdaki dizüstü bilgisayarınız için çağrı merkezini arayabilir veya çevrimiçi talep formunu TNB A.ş.'ye gönderebilirsiniz.
Firma sizi arayarak size özel oluşturacağı teklif ile yepyeni bir Toshiba dizüstü bilgisayar sahibi olmanız için avantajlar sunacak. Kampanya 24 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında geçerli iken, ürünler firma stokları ile sınırlı. Kampanya detayları için http://www.toshibatr.com/transfer adresini ziyaret edebilirsiniz.
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alay ediyorlar milletle
Mevcut Dizüstü Bilgisayarınızı Marka ve Model Ayırt Etmeksizin yepyeni Toshiba Dizüstü Bilgisayar Dünyasına “Transfer” Ediyoruz.
Kullanmakta olduğunuz dizüstü bilgisayarınızın ihtiyacınız olan performansı karşılayamadığını ve güncel teknolojilere sahip yepyeni bir Toshiba dizüstü bilgisayara sahip olmanın zamanının geldiğini düşünüyorsanız, çağrı merkezimizi arayabilir ya da Online talep formunu ( toshibatr.com/... ) bize gönderebilirsiniz.
Toshiba Türkiyedağıtıcısı TNB bilgisayar ve görüntü sistemleri A.Ş, sizi arayarak size özel oluşturacağı teklif ile yepyeni bir Toshiba dizüstü bilgisayara hiç bir yerde bulamayacağınız inanılmaz avantajlarla sahip olmanızı sağlayacak.
Transfer Kampanyası Koşulları
· Yenileme kapsamında talep edilebilecek ürünler TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş tarafından sunulan ürün modelleri ile sınırlandırılmıştır. Söz konusu ürünler dönemsel olarak değişiklik gösterebilir.
· Yenileme kampanyası kapsamında, TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş tarafından sunulan ürünler firma stokları ile sınırlıdır.
· Sunulan tekliflerdeki ürünler için bir rezervasyon gerçekleştirilememektedir.
· Müşterilerimize sunulan teklifte bulunan ürünlerin, işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında stoklarda bulunmaması durumunda müşterilerimize alternatif ürünler sunulabilecektir. Müşterilerimiz alternatif ürünü kabul edip etmeme hakkına sahip olmakla birlikte, TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş sunulan tekliflerdeki ürünün stoklarda bulunurluğu ile taahhüt vermemektedir.
· Yenileme kampanyası kapsamında talep edilecek her bir ürüne karşılık bir adet ürün iade alınabilmektedir.
· Verilen teklifin mevcut cihazın çalışır durumda olması gereklidir.
· Kampanya 24 Mayıs - 10 Haziran Tarihleri Arasında Geçerlidir.
sabah.com.tr/...