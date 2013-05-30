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Toshiba dizüstü modellerinde eskiyi getir yeniyi götür kampanyası başlatıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Toshiba dizüstü modellerinde eskiyi getir yeniyi götür kampanyası başlatıyor

Yaz döneminin gelmesiyle birlikte mobil cihazlarını yenilemek isteyenler için farklı kampanyalar duyurulmaya başladı. Bunlardan birisi de Toshiba'ya ait.

Toshiba, marka ve model farketmeksizin eski dizüstü bilgisayarını yetkili satıcılarına getirenlere, cazip fiyatlarla yeni bir Toshiba dizüstü modeli ile değişim imkanın sunuyor.

Toshiba'nın Türkiye temsilcisi TNB TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş  tarafından yürütülen kampanya kapsamında, çalışır durumdaki dizüstü bilgisayarınız için çağrı merkezini arayabilir veya çevrimiçi talep formunu TNB A.ş.'ye gönderebilirsiniz.

Firma sizi arayarak size özel oluşturacağı teklif ile yepyeni bir Toshiba dizüstü bilgisayar sahibi olmanız için avantajlar sunacak. Kampanya 24 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında geçerli iken, ürünler firma stokları ile sınırlı. Kampanya detayları için http://www.toshibatr.com/transfer adresini ziyaret edebilirsiniz. 

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THE RUN 6 yıl
Adamalar karpuz tartar gibi pc fiyatı veriyo marka model pek gözetilmiyor kafadan bir fiyat belirlemişler salla gitsin.Sen daha çok beklersin TNB bilgisayr
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mybo37 6 yıl
TNB neyin kafasını yapıyorsun ?? Bugün 2-3 yıllık bir core2 duo işlemcili temiz kullanılmış bir Vaio ya da Toshiba gitti gidiyor sitesinde 1000 TL ye kadar satılıyor... Ve Alıcısı da çok. Sen veriyorsun bu bilgisayara 300 TL.. Ölmüş eşek fiyatına al sonrada kampanya diye millete kazığı sok...
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unut93 6 yıl
verilecek ürüne hoshibanın 6 bin liralık ürününü yazdım. alınacak ürüne 2500 liralık ürünü. teklifi 2 bin lira oldu :D.
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DH Misafiri 6 yıl
nasıl teklif veriyorlarsa hızlıal.com adresinde 500-800 tl arasında daha ucuza var. bizleri enayi mi zannediyorlar bunlar
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Headbanger_Kerry 6 yıl
2004 model ıbm var nekadar verilerki
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DH Misafiri 6 yıl
İntel Core İ3 M370 2.40 Ghz İşlemci, 6 GB DDR3 Bellek, 320 GB Sabit Disk, 512 MB ATI Radeon 4330 Ekran Kartı olan HP PROBOOK 4520s'imi 300 Liraya saydı, Kendi ürününü 1.900'e. Ürünün piyasa fiyatı zaten 2.200 neyin kafasını yaşıyosun TOSHİBA...!!!
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K.can.tas 6 yıl
Eski ürünü satıp üstüne para koyup almak eminim daha karlıdır.500 liralık piyasa değerindeki ürüne 300 lira değer biçeceklerine eminim
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DH Misafiri 6 yıl
bu fiyatlara kimse makinesini vermez.
alay ediyorlar milletle
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TNB Toshiba 6 yıl
Teknolojide Yeniliklerin Lideri Toshiba'dan İnanılmaz Yenileme Fırsatı!

Mevcut Dizüstü Bilgisayarınızı Marka ve Model Ayırt Etmeksizin yepyeni Toshiba Dizüstü Bilgisayar Dünyasına “Transfer” Ediyoruz.

Kullanmakta olduğunuz dizüstü bilgisayarınızın ihtiyacınız olan performansı karşılayamadığını ve güncel teknolojilere sahip yepyeni bir Toshiba dizüstü bilgisayara sahip olmanın zamanının geldiğini düşünüyorsanız, çağrı merkezimizi arayabilir ya da Online talep formunu ( toshibatr.com/... ) bize gönderebilirsiniz.

Toshiba Türkiyedağıtıcısı TNB bilgisayar ve görüntü sistemleri A.Ş, sizi arayarak size özel oluşturacağı teklif ile yepyeni bir Toshiba dizüstü bilgisayara hiç bir yerde bulamayacağınız inanılmaz avantajlarla sahip olmanızı sağlayacak.

Transfer Kampanyası Koşulları

· Yenileme kapsamında talep edilebilecek ürünler TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş tarafından sunulan ürün modelleri ile sınırlandırılmıştır. Söz konusu ürünler dönemsel olarak değişiklik gösterebilir.

· Yenileme kampanyası kapsamında, TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş tarafından sunulan ürünler firma stokları ile sınırlıdır.

· Sunulan tekliflerdeki ürünler için bir rezervasyon gerçekleştirilememektedir.

· Müşterilerimize sunulan teklifte bulunan ürünlerin, işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında stoklarda bulunmaması durumunda müşterilerimize alternatif ürünler sunulabilecektir. Müşterilerimiz alternatif ürünü kabul edip etmeme hakkına sahip olmakla birlikte, TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş sunulan tekliflerdeki ürünün stoklarda bulunurluğu ile taahhüt vermemektedir.

· Yenileme kampanyası kapsamında talep edilecek her bir ürüne karşılık bir adet ürün iade alınabilmektedir.

· Verilen teklifin mevcut cihazın çalışır durumda olması gereklidir.

· Kampanya 24 Mayıs - 10 Haziran Tarihleri Arasında Geçerlidir.
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Mr. Angelo 6 yıl
Kaliteli markadan kaliteli kampanya
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sacrificeson 6 yıl
bana 7 senelik laptop um için istediğim model için piyasadaki en uygun fiyattan 800tl daha uygun ücret verdiler.
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1OOOOOO 6 yıl
eskileri alıp ne yapıyorlar acaba geri dönüşüm falan mı?
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berkaydj 6 yıl 1OOOOOO
George Jetson

eskileri alıp ne yapıyorlar acaba geri dönüşüm falan mı?

sabah.com.tr/...
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akbirkurt 6 yıl
Asus k52jc laptopumla Toshiba Qosmio modelinden bir laptopu takas yapmak istedim.Üste 5500 lira istediler:)
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berkaydj 6 yıl
eski laptopu bedavaya istiyo piyasa fiyatına yeni laptop veriyo bumu kampanya...
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