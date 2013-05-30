Toshiba dizüstü modellerinde eskiyi getir yeniyi götür kampanyası başlatıyor





Yaz döneminin gelmesiyle birlikte mobil cihazlarını yenilemek isteyenler için farklı kampanyalar duyurulmaya başladı. Bunlardan birisi de Toshiba'ya ait.





Toshiba, marka ve model farketmeksizin eski dizüstü bilgisayarını yetkili satıcılarına getirenlere, cazip fiyatlarla yeni bir Toshiba dizüstü modeli ile değişim imkanın sunuyor.





Toshiba'nın Türkiye temsilcisi TNB TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş tarafından yürütülen kampanya kapsamında, çalışır durumdaki dizüstü bilgisayarınız için çağrı merkezini arayabilir veya çevrimiçi talep formunu TNB A.ş.'ye gönderebilirsiniz.





Firma sizi arayarak size özel oluşturacağı teklif ile yepyeni bir Toshiba dizüstü bilgisayar sahibi olmanız için avantajlar sunacak. Kampanya 24 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında geçerli iken, ürünler firma stokları ile sınırlı. Kampanya detayları için http://www.toshibatr.com/transfer adresini ziyaret edebilirsiniz.