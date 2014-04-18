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Toshiba dünyanın en hızlı microSD kartını duyurdu

5 yıl
6,9b
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15
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba dünyanın en hızlı microSD kartını duyurdu
Cebimizde taşıdığımız akıllı telefonların 4K video çeker hale gelmesi ve geniş bant internet ile birlikte zengin içerikli medyanın hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olması, depolama ürünlerine olan ihtiyacı daha önce hiç olmadığı kadar arttırmış durumda. Özellikle 4K video gibi yeni teknolojiler için yüksek performanslı depolama ürünlerine olan gerekisinim, son dönemde iyice ayyuka çıkmış durumda.
Akıllı telefonları neredeyse bilgisayar gibi kullandığımız günümüzde, yüksek performanslı depolama beklentilerini karşılayacak olduça iddialı bir micorSD kart depolama çözümü, Japon elektronik devi Toshiba'dan geldi. Şirket tarafından dünyanın en hızlı microSD kartı olarak anons edilen yeni çözüm, High-Speed UHS-II arayüzünü kullanarak vaad ettiği hızlara çıkabiliyor. SD Memory Card Standard Ver. 4.20 standardın tanımlaması yapılan yeni arayüz  sayesinde, Toshiba'nın 32GB ve 64GB depolama seçenekleri sunan microSD kartlarından ilki 260MB/sn okuma ve 245MB/sn yazma hızları sunarken, 64GB'lık model ise 145MB/sn okuma ve 130MB/sn yazma hızlarına çıkabiliyor. 
Toshiba'nın bir önceki en hızlı microSD kart modeline göre okuma performansında 2.7x, yazma performansında ise 8x gelişim gösteren yeni nesil depolama çözümleri, 4K video kaydı için daimi nitelikte minimum 30MB/sn yazma hızını garanti edebiliyor. Bu performansıyla aynı zamanda yüksek performanslı kameralar ile canlı yayın olanağı da sunabilen yeni nesil microSD hafıza kartlarının ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı ise şu an için bilinmiyor. 


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Pi 5 yıl en beğenilen
Fiyat ulasilabilir olmadiktan sonra saniyede 1tb yazsa ne yazar?
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karayulun 4 yıl
Toshiba 'dan beklenen hamle.
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Sütü Seven Kamyoncu 4 yıl
Benim SSDden daha hızlı neredeyse
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okan_cehapelioglu 5 yıl
şimdi bunun için bi f/p cihazı parası isterler
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nepasvior 5 yıl
sadece hız değil kapasite de istiyoruz kardeşim 64 gb a ne sığar bu devirde bi bluray ripliyorsun ya da torrentten çekiyorsun 30-40 gb tutuyor zaten yap şöyle 500gb makul bi fiyata rahat edelim
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ulan64ude 5 yıl
bacak sayısı oldukça fazla
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Guest-334F3CF19 5 yıl
Profesyoneller için yararlı olabilir ev kullanıcılarının cebini yakar
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N. Chomsky 5 yıl

Toshiba'dan bu tür bir hafıza kartı bekliyordum, gelse de alsam.
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onur01651 5 yıl
SDXC kartlartlar 2tb destek sunmuş bunlar halen buralarda, onları küçültüp yapsanıza....
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DownClock01 5 yıl
Harddisk yerine bunu mu alsak :)
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frostburn 5 yıl
"çok küçük bu kartlar ele avuca sığmıyor hemen kaybolur" diyerek -10 eksiyi hemen garanti altına alalım :)
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citykhan 5 yıl
Toshiba kalelerini bir bir veriyor. Ellerinde notebook ve bellekten başka bir şey kalmadı gibi. Batmaz umarım bu kadar eski ve köklü bir firma.
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Pi 5 yıl en beğenilen
Fiyat ulasilabilir olmadiktan sonra saniyede 1tb yazsa ne yazar?
1 Yanıt Yanıtla +21
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Chandler Bing 4 yıl Pi
eren15935

Fiyat ulasilabilir olmadiktan sonra saniyede 1tb yazsa ne yazar?

bu ürünleri profesyoneller için satıyorlar zaten genelde. sen ben alalım diye değil.
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