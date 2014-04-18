Toshiba dünyanın en hızlı microSD kartını duyurdu

Cebimizde taşıdığımız akıllı telefonların 4K video çeker hale gelmesi ve geniş bant internet ile birlikte zengin içerikli medyanın hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olması, depolama ürünlerine olan ihtiyacı daha önce hiç olmadığı kadar arttırmış durumda. Özellikle 4K video gibi yeni teknolojiler için yüksek performanslı depolama ürünlerine olan gerekisinim, son dönemde iyice ayyuka çıkmış durumda.

Akıllı telefonları neredeyse bilgisayar gibi kullandığımız günümüzde, yüksek performanslı depolama beklentilerini karşılayacak olduça iddialı bir micorSD kart depolama çözümü, Japon elektronik devi Toshiba'dan geldi. Şirket tarafından dünyanın en hızlı microSD kartı olarak anons edilen yeni çözüm, High-Speed UHS-II arayüzünü kullanarak vaad ettiği hızlara çıkabiliyor. SD Memory Card Standard Ver. 4.20 standardın tanımlaması yapılan yeni arayüz sayesinde, Toshiba'nın 32GB ve 64GB depolama seçenekleri sunan microSD kartlarından ilki 260MB/sn okuma ve 245MB/sn yazma hızları sunarken, 64GB'lık model ise 145MB/sn okuma ve 130MB/sn yazma hızlarına çıkabiliyor.

Toshiba'nın bir önceki en hızlı microSD kart modeline göre okuma performansında 2.7x, yazma performansında ise 8x gelişim gösteren yeni nesil depolama çözümleri, 4K video kaydı için daimi nitelikte minimum 30MB/sn yazma hızını garanti edebiliyor. Bu performansıyla aynı zamanda yüksek performanslı kameralar ile canlı yayın olanağı da sunabilen yeni nesil microSD hafıza kartlarının ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı ise şu an için bilinmiyor.



