Toshiba en yüksek kapasiteli gömülü NAND flash modülünü duyurdu

Japonya merkezli yarıiletken devi Toshiba, en yüksek kapasiteli gömülü NAND flash bellek modülünü geliştirdiğini açıkladı. 32nm üretim teknolojisi kullanılarak hazırlanan 128GB kapasiteli yeni modelin 17 x 22 x 1.4 mm boyutlarında olduğu ve 16 adet 64Gb (8GB) çip içerdiği açıklandı. 55MB/saniye okuma ve 21MB/saniye yazma hızlarını destekleyen yeni modül, başta akıllı telefonlar olmak üzere taşınabilir medya oynatıcıları ve benzer kategorilerde yer alan diğer portatif cihazları hedef alıyor.

eMMC v4.4 standartlarıyla uyumlu olan yeni bellek modülünün Eylül ayı içerisine örneklendirilmesi beklenirken, hacimli üretiminse son çeyrekte başlaması planlanıyor.