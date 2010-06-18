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Toshiba en yüksek kapasiteli gömülü NAND flash modülünü duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,7b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japonya merkezli yarıiletken devi Toshiba, en yüksek kapasiteli gömülü NAND flash bellek modülünü geliştirdiğini açıkladı. 32nm üretim teknolojisi kullanılarak hazırlanan 128GB kapasiteli yeni modelin 17 x 22 x 1.4 mm boyutlarında olduğu ve 16 adet 64Gb (8GB) çip içerdiği açıklandı. 55MB/saniye okuma ve 21MB/saniye yazma hızlarını destekleyen yeni modül, başta akıllı telefonlar olmak üzere taşınabilir medya oynatıcıları ve benzer kategorilerde yer alan diğer portatif cihazları hedef alıyor.

eMMC v4.4 standartlarıyla uyumlu olan yeni bellek modülünün Eylül ayı içerisine örneklendirilmesi beklenirken, hacimli üretiminse son çeyrekte başlaması planlanıyor.


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gerbay 9 yıl
128GB, tek başına SSD sanki.. süper olmuş, artık SSD fiyatları daha da düşer herhalde
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atalay_xxx 9 yıl
harbiden tebrik ediyorum. tosıba arbıden sessız savaşcı
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CeFurkan 9 yıl
çok güzel bir haber

yakında depolama sorunu kalkacak ortadan bu gidişle
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Batuist 9 yıl
128GB çok iyi bir rakam.. iphone4'e böyle bir bellek ne yakışırdı... özellikle HD video kaydı yapan akıllı telefonlar için yeterli bellek kapasitesi sunacaktır...
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leech 9 yıl
Çok sağlam bi' gelişme.
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demirparcasi 9 yıl
Oh be. 2 yıldır, bellek fiyatlarında ve kapasitelerinde nerdeyese hiç değişim yok. Umarım artık 128MB piyasa çıkmaya başlayınca hem diğerlerinn fiyatları düşer hem de SolidSate gibi yeni depolama teknolojileri yaygınlaşır.
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