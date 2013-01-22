Toshiba, iki farklı dizüstü ürününde 1875TL indirim kampanyası başlattı





Lider tüketici elektroniği ve depolama çözümleri üreticilerinden olan Toshiba, gözlüksüz 3D ekrana sahip iki dizüstü modeline, Facebook üzerinden yaptığı kampanya ile 1875TL indirim imkanı ile tüketicilere sunuyor.

Kampanya kapsamında satılan ürünler Toshiba Satellite P855-32F ve Toshiba Qosmio F750-122 dizüstü bilgisayar modelleri. Kampanya kapsamında facebook.com/toshiba.tnb adresinde En İyisi En Yenisi uygulamasını kabul ettikten sonra, en 3 arkadaşınızın daha sayfayı beğenmesi ve ardından ilgili formu doldurmanız gerekiyor.

Alacağınız kuponu ise bu adresten girerek satın alma işlemini tamamlamanız gerekiyor. Kampanya ile birlikte Toshiba Satellite P855-32F modeli 3799TL, Toshiba Qosmio F750-122 modeli de 2684TL şeklinde fiyatlandırma mevcut. Stoklar Toshiba Satellite P855-32F modeli için 100 adet, Toshiba Qosmio F750-122 için 50 adet ile sınırlı.

Ayrıca 12 taksit imkanı, ücretsiz kargo, 1 yıl içerisinde arızalanması durumunda 24 saat içerisinde tamirat öngören VIP servis hizmeti de kampanyaya dahil. Kampanya stoklar bitene kadar devam edecek.

Toshiba Satellite P855-32F modeli 2.4GHz saat hızında çalışan Ivy Bridge tabanlı Intel Core i7-3630QM işlemci, 6MB Seviye 3 önbellek, 15.6 inçlik Full HD gözlüksüz 3D LED ekran, 2GB video bellekli NVIDIA GeForce GT 640M grafik kartı, Windows 8 64 bit, 1TB HDD/8GB SSD melez sürücü, WiFi, Bluetooth 4.0, 16GB DDR3 1600MHz RAM gibi özelliklere sahip.

Toshiba Qosmio F750-122 modeli ise 2.2GHz saat hızında çalışan Sandy Bridge tabanlı Intel Core i7-2670QM işlemci, 6MB Seviye 3 önbellek, Full HD gözlüksüz 3D LED ekran, 2GB video bellekli NVIDIA GeForce GT 540M grafik kartı, Windows 7 Home Premium 64 bit, 640GB HDD, WiFi, Bluetooth 3.0, 8GB DDR3 1333MHz RAM gibi özellikler barındırıyor.