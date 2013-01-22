Toshiba, iki farklı dizüstü ürününde 1875TL indirim kampanyası başlattı

Haber Editörü
Lider tüketici elektroniği ve depolama çözümleri üreticilerinden olan Toshiba, gözlüksüz 3D ekrana sahip iki dizüstü modeline, Facebook üzerinden yaptığı kampanya ile 1875TL indirim imkanı ile tüketicilere sunuyor.
Kampanya kapsamında satılan ürünler Toshiba Satellite P855-32F ve Toshiba Qosmio F750-122 dizüstü bilgisayar modelleri. Kampanya kapsamında facebook.com/toshiba.tnb adresinde En İyisi En Yenisi uygulamasını kabul ettikten sonra, en 3 arkadaşınızın daha sayfayı beğenmesi ve ardından ilgili formu doldurmanız gerekiyor.
Alacağınız kuponu ise bu adresten girerek satın alma işlemini tamamlamanız gerekiyor. Kampanya ile birlikte Toshiba Satellite P855-32F modeli 3799TL, Toshiba Qosmio F750-122 modeli de 2684TL şeklinde fiyatlandırma mevcut. Stoklar Toshiba Satellite P855-32F modeli için 100 adet, Toshiba Qosmio F750-122 için 50 adet ile sınırlı.
Ayrıca 12 taksit imkanı, ücretsiz kargo, 1 yıl içerisinde arızalanması durumunda 24 saat içerisinde tamirat öngören VIP servis hizmeti de kampanyaya dahil. Kampanya stoklar bitene kadar devam edecek.
Toshiba Satellite P855-32F modeli 2.4GHz saat hızında çalışan Ivy Bridge tabanlı Intel Core i7-3630QM işlemci, 6MB Seviye 3 önbellek, 15.6 inçlik Full HD gözlüksüz 3D LED ekran, 2GB video bellekli NVIDIA GeForce GT 640M grafik kartı, Windows 8 64 bit, 1TB HDD/8GB SSD melez sürücü, WiFi, Bluetooth 4.0, 16GB DDR3 1600MHz RAM gibi özelliklere sahip.
Toshiba Qosmio F750-122 modeli ise 2.2GHz saat hızında çalışan Sandy Bridge tabanlı Intel Core i7-2670QM işlemci, 6MB Seviye 3 önbellek, Full HD gözlüksüz 3D LED ekran, 2GB video bellekli NVIDIA GeForce GT 540M grafik kartı, Windows 7 Home Premium 64 bit, 640GB HDD, WiFi, Bluetooth 3.0, 8GB DDR3 1333MHz RAM gibi özellikler barındırıyor.
http://www.toshibatr.com/ProductDetail.aspx?ProductID=14 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu Notebokların üstüne 1.875 TL verirseniz düşünürüm tabi :)
Makineyi cüzi bir fiyata, kendini koşulsuz olarak bu markaya adamış bir Toshiba fanına satıp; +1.875 ohh mis gibi bir Notebook alırım. (Toshiba değil Toshiba değil!)
sonra da 1875 tl indirim yaptık diye reklam yaparlar. Halbuki fiyat eski indirimsiz fiyatıdır. Piyasadaki mağazaların birçoğunun taktiği bu.
Bu ürünü de fiyatlandırırken ne kullandılarsa artık i7 3630QM gibi güçlü bir işlemciye GT 640M koyuyor onu da 3799TL gibi şaka bir fiyattan satıyor.
8 gb ssd ve 3d led ekran ile de göz boyamaya kalkmışlar.
Bu paraya Monster'dan high end sistem alınır(amacım reklam ya da başka bir markayı övmek değil).
Şu kadar aksam için de tek beğenebildiğim parça ise Harman Kardon ses sistemi kullanmış olmaları.
Bizde bundan sonra toshibaya tınnn diyoruz...