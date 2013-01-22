Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba, iki farklı dizüstü ürününde 1875TL indirim kampanyası başlattı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
517
1
12
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Toshiba, iki farklı dizüstü ürününde 1875TL indirim kampanyası başlattı

Lider tüketici elektroniği ve depolama çözümleri üreticilerinden olan Toshiba, gözlüksüz 3D ekrana sahip iki dizüstü modeline, Facebook üzerinden yaptığı kampanya ile 1875TL indirim imkanı ile tüketicilere sunuyor.
Kampanya kapsamında satılan ürünler Toshiba Satellite P855-32F ve Toshiba Qosmio F750-122 dizüstü bilgisayar modelleri. Kampanya kapsamında facebook.com/toshiba.tnb adresinde En İyisi En Yenisi uygulamasını kabul ettikten sonra, en 3 arkadaşınızın daha sayfayı beğenmesi ve ardından ilgili formu doldurmanız gerekiyor.
Alacağınız kuponu ise bu adresten girerek satın alma işlemini tamamlamanız gerekiyor. Kampanya ile birlikte Toshiba Satellite P855-32F modeli 3799TL, Toshiba Qosmio F750-122 modeli de 2684TL şeklinde fiyatlandırma mevcut. Stoklar Toshiba Satellite P855-32F modeli için 100 adet, Toshiba Qosmio F750-122 için 50 adet ile sınırlı.
Ayrıca 12 taksit imkanı, ücretsiz kargo, 1 yıl içerisinde arızalanması durumunda 24 saat içerisinde tamirat öngören VIP servis hizmeti de kampanyaya dahil. Kampanya stoklar bitene kadar devam edecek. 
Toshiba Satellite P855-32F modeli 2.4GHz saat hızında çalışan Ivy Bridge tabanlı Intel Core i7-3630QM işlemci, 6MB Seviye 3 önbellek, 15.6 inçlik Full HD gözlüksüz 3D LED ekran, 2GB video bellekli NVIDIA GeForce GT 640M grafik kartı, Windows 8 64 bit, 1TB HDD/8GB SSD melez sürücü, WiFi, Bluetooth 4.0, 16GB DDR3 1600MHz RAM gibi özelliklere sahip.
Toshiba Qosmio F750-122 modeli ise 2.2GHz saat hızında çalışan Sandy Bridge tabanlı Intel Core i7-2670QM işlemci, 6MB Seviye 3 önbellek, Full HD gözlüksüz 3D LED ekran, 2GB video bellekli NVIDIA GeForce GT 540M grafik kartı, Windows 7 Home Premium 64 bit, 640GB HDD, WiFi, Bluetooth 3.0, 8GB DDR3 1333MHz RAM gibi özellikler barındırıyor. 

http://www.toshibatr.com/ProductDetail.aspx?ProductID=14 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
celcelet 6 yıl
1 aylık bile olmayan makinedeki fan arızasına ücret talep eden bir firma, 5 bin TL indirim yapsan da sana uzak olurum. (İçine parmağımızı mı soktuk makinenin?)
Bu Notebokların üstüne 1.875 TL verirseniz düşünürüm tabi :)
Makineyi cüzi bir fiyata, kendini koşulsuz olarak bu markaya adamış bir Toshiba fanına satıp; +1.875 ohh mis gibi bir Notebook alırım. (Toshiba değil Toshiba değil!)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 6 yıl
Klasik bindirim indirim olayı. İndirim yapılacak modeli 1-2 ay önceden normal fiyatından 2000 tl fazlası gibi bir fiyattan listelerler
sonra da 1875 tl indirim yaptık diye reklam yaparlar. Halbuki fiyat eski indirimsiz fiyatıdır. Piyasadaki mağazaların birçoğunun taktiği bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Be All My Sins Remembered 6 yıl
İndirim?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mouse13 6 yıl
Bence indirim yararlı böyle sağlam bir makinenin herkes tarafından alınabilmesini sağlıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kratos_03 6 yıl
1875 tl indirim mi olur! İnsanları ne kazıklamışlar ama...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Berbat Ferhat 6 yıl
Önce SSD "kampanyası" şimdi de bu... :))) ilahi toshiba. 200 TL ye iphone aldığını zanneden insanlar da var gerçi. Tencere-kapak...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 6 yıl
Toshiba fiyat/performans konusunda en kötü firmalardan biri.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YordleKing 6 yıl
Notebook sektöründe bir Sony'yi bir de Toshiba'yı oldum olası sevmem.Fiyat çok yüksek,malzeme kalitesi vasat.
Bu ürünü de fiyatlandırırken ne kullandılarsa artık i7 3630QM gibi güçlü bir işlemciye GT 640M koyuyor onu da 3799TL gibi şaka bir fiyattan satıyor.
8 gb ssd ve 3d led ekran ile de göz boyamaya kalkmışlar.
Bu paraya Monster'dan high end sistem alınır(amacım reklam ya da başka bir markayı övmek değil).
Şu kadar aksam için de tek beğenebildiğim parça ise Harman Kardon ses sistemi kullanmış olmaları.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nightmare70 6 yıl
Bende Galaxy s2 mi satıyorum 1000 TL indirim yaptım, 1800 TL yerine sadece 800 TL :-D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Toshiba'mı bir daha tövbe!!! 2000 bin liraya bilgisayar satarlar 6 ay sonra batarya 15 dakikaya düşer ararsın sorarsın garantiye girmez. Isıdan kapanma yapar 1 sene sonra, garantiye gönderirsin ararlar şu kadar para diye maliyet çıkartırlar. Şikayetvar sitesine bir girin bakın bir sürü şikayet var toshiba ürünleriyle alakalı muhatap olan bile yok, adamlar tınnn demişler resmen. Biz sattıkmı işimiz biter gibi bir durum var.
Bizde bundan sonra toshibaya tınnn diyoruz...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YaKuBuX 6 yıl
ne indirimi allah aşkına ama gt640 ı 4 bıne gt540 ikibin beşyüze çakıyor.yani o ilk model daha once 6 bın mıydı .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
517 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, toshiba
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Intel NUC: Kendi küçük, performansı büyük mini PC video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim