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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba, Intel Atom N2600 işlemciye sahip netbooklarını duyurdu: NB510 ve NB520

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
19,1b
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9
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Küresel pazarın önde gelen dizüstü bilgisayar üreticilerinden Toshiba, Intel'in yeni nesil Atom N2600 işlemcileriyle donattığı Mini NB510 ve Mini NB520 serisi netbooklarının duyurusunu gerçekleştirdi.
Çift çekirdekli N2600 işlemciden ve 1GB DDR3 RAM'den güç alan netbooklardan Mini NB510, 261.6 mm x 187.0 mm x 13.6 mm (ön kısım) - 34.7 mm (arka kısım) boyutlarında ve 1.32 kg ağırlığında; NB520 ise 261.9 mm x 189.6 mm x 16.6 mm (ön kısım) - 35.5 mm (arka kısım) boyutlarında ve 1.32 kg ağırlığında tasarlanmış. Mini NB510'a kırmızı, siyah ve mavi renk seçenekleri, Mini NB520'ye ise sadece kahverengi renk seçeneği eşlik ediyor.
LED arka aydınlatmalı 10.1-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde ekrana, 320GB sabit diske yer verilen netbooklar, VGA çözünürlük sunan web kamera, Bluetooth 3.0 (NB510'da opsiyonel), Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı, HDMI portu, VGA bağlantı, çoklu dokunmatik destekli TouchPad ve kart okuyucu ile donatılmış durumda. Firma verilerine göre Mini B510'nun bataryası 9 saate kadar, Mini NB520'nin bataryası 10 saate kadar dayanabiliyor.
2012 yılının ikinci çeyreğinden itibaren boy göstermesi beklenen netbooklardan Mini NB520'de Harman Kordon tarafından geliştirilen hoparlörün bulunduğunu eklemekte fayda var. Fiyata dair sis perdesi henüz kaldırılmadı.

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DH Misafiri 7 yıl
Atom'un imajı çok kötü (gerçi haketmiyorda değil), bu işlemciyi hangi netbook'a koysan karizması çizilir. Bence Intel'in isim değişikliğine gitmesi gerekirdi.
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janparey 7 yıl
yeni seri apuları beklemedeyiz.Bunlar fos
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turbo-powwer 7 yıl
Son çırpınışlar...
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psycho2 7 yıl
Hala nasıl böyle ürün çıkarıyolar anlamıyorum "new"ipad i bırak ipad 2 bile bunun yanında ii kalır çözünürlük olarak. Ama aletin pil süresi iimiş.
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E_Aydin35 7 yıl
İilk Toshıba'mı kullandı yeni nesil atomları yani şimdi:) Keşke bir video incelemesi olsa..
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wustti 7 yıl
atom işlemci ya toshiba benim olsa şunları piyasaya ürün diye sunmaya utanırım toshiba dan bahsediyoruz yahu çinlilerin ürettiklerine bakmak lazım bi de bu ürünün onlardan pek farkı kalmamış ...
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sofd 7 yıl
1024x600 mü? Win8 çalıştıramayacaktır o zaman bu? Benim netbookda aynı çözünürlükte doğru düzgün çalışmıyor programlar.
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ceo-tr 7 yıl
1024x600




Başka söze gerek yok sanırım.
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createemir 7 yıl
Ekran çözünürlüğü sizce düşük mü ? Retina ekrandan sonra ne diceğimizi şaşırdık
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