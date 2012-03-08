Toshiba, Intel Atom N2600 işlemciye sahip netbooklarını duyurdu: NB510 ve NB520

Küresel pazarın önde gelen dizüstü bilgisayar üreticilerinden Toshiba, Intel'in yeni nesil Atom N2600 işlemcileriyle donattığı Mini NB510 ve Mini NB520 serisi netbooklarının duyurusunu gerçekleştirdi.



Çift çekirdekli N2600 işlemciden ve 1GB DDR3 RAM'den güç alan netbooklardan Mini NB510, 261.6 mm x 187.0 mm x 13.6 mm (ön kısım) - 34.7 mm (arka kısım) boyutlarında ve 1.32 kg ağırlığında; NB520 ise 261.9 mm x 189.6 mm x 16.6 mm (ön kısım) - 35.5 mm (arka kısım) boyutlarında ve 1.32 kg ağırlığında tasarlanmış. Mini NB510'a kırmızı, siyah ve mavi renk seçenekleri, Mini NB520'ye ise sadece kahverengi renk seçeneği eşlik ediyor.



LED arka aydınlatmalı 10.1-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde ekrana, 320GB sabit diske yer verilen netbooklar, VGA çözünürlük sunan web kamera, Bluetooth 3.0 (NB510'da opsiyonel), Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı, HDMI portu, VGA bağlantı, çoklu dokunmatik destekli TouchPad ve kart okuyucu ile donatılmış durumda. Firma verilerine göre Mini B510'nun bataryası 9 saate kadar, Mini NB520'nin bataryası 10 saate kadar dayanabiliyor.



2012 yılının ikinci çeyreğinden itibaren boy göstermesi beklenen netbooklardan Mini NB520'de Harman Kordon tarafından geliştirilen hoparlörün bulunduğunu eklemekte fayda var. Fiyata dair sis perdesi henüz kaldırılmadı.

