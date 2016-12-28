Toshiba nükleer santral işinde milyarlarca dolar zarar etti

Toshiba, basınla paylaşılan verilere göre, Mayıs 2015'ten sonra en büyük düşüşünü yaşıyor: ABD'deki nükleer enerji faaliyetlerinde 500 milyar yene yani 4,3 milyar dolara (15 milyar TL) kadar kayıp yaşayabilir.

Bugün Tokyo borsasında sabah saatlerinde Toshiba hisseleri %16'lık bir düşüş göstererek 371 yen (11 TL) seviyesine kadar geriledi. Bu kayıpların nedeni ise Toshiba'nın alt şirketi olan Westinghouse Electric şirketinin ABD'de satın aldığı Chicago Bridge & Iron'ın bir altşirketinin değeri konusundaki ihtilaf olarak gösteriliyor. Gazetelerin haberlerine göre kayıp 100 milyar yen (3 milyar TL) civarındayken televizyon kuruluşu NHK'nin haberine göre kayıp 500 milyar yen (15 milyar TL) civarında.

Mizuho Securities Co.'dan analist Takeshi Tanaka ise bu konuda şu sözleri kullandı: "Eğer haberler doğruysa, Toshiba'nın zaten zayıf olan finansal durumunun daha da kötüye gitmesini bekliyoruz. Belirtilen miktarlardaki kayıplar, uzmanların projeksiyonlarına göre Toshiba'nın içinde bulunduğu mali yıldaki net gelirine ortalama 168 milyar yen (5 milyar TL) olarak yansıyacak. Tokyo merkezli şirket, geçen mali yılda da 460 milyar yen (14 milyar TL) zarar yazmıştı. Bu sene 3 başkanın istifasıyla sonuçlanan ve Toshiba'ya büyük kayıplar yaşatan muhasebe skandalından sonra ise Toshiba hisseleri %77'lik artış göstererek yüksek değerler görmüştü.

Toshiba, tüm bu sorunlar yetmezmiş gibi hissedarları tarafından da finansal durum hakkında yanlış bilgilendirdiği gerekçesiyle dava ediliyor. Zaten geçen sene aralık ayında yalan finansal durum kayıtlarından dolayı 7.4 milyar yen'lik (222 milyon TL) rekor bir cezaya çarptırılmıştı.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-12-27/toshiba-set-to-plunge-on-reports-unit-may-have-4-3-billion-loss