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Toshiba nükleer santral işinde milyarlarca dolar zarar etti

Ünlü tüketici elektroniği şirketi Toshiba, aslında sadece bu alanda faaliyet göstermiyor: örneğin ABD'de nükleer santral işi de yapıyor ancak bu i kolu Toshiba'yı büyük zarara uğrattı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Alper Çakan
Yazar
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Toshiba nükleer santral işinde milyarlarca dolar zarar etti
 
Toshiba, basınla paylaşılan verilere göre, Mayıs 2015'ten sonra en büyük düşüşünü yaşıyor: ABD'deki nükleer enerji faaliyetlerinde 500 milyar yene  yani 4,3 milyar dolara (15 milyar TL) kadar kayıp yaşayabilir.
Bugün Tokyo borsasında sabah saatlerinde Toshiba hisseleri %16'lık bir düşüş göstererek 371 yen (11 TL) seviyesine kadar geriledi. Bu kayıpların nedeni ise Toshiba'nın alt şirketi olan Westinghouse Electric şirketinin ABD'de satın aldığı Chicago Bridge & Iron'ın bir altşirketinin değeri konusundaki ihtilaf olarak gösteriliyor. Gazetelerin haberlerine göre kayıp 100 milyar yen (3 milyar TL) civarındayken televizyon kuruluşu NHK'nin haberine göre kayıp 500 milyar yen (15 milyar TL) civarında. 
Mizuho Securities Co.'dan analist Takeshi Tanaka ise bu konuda şu sözleri kullandı: "Eğer haberler doğruysa, Toshiba'nın zaten zayıf olan finansal durumunun daha da kötüye gitmesini bekliyoruz. Belirtilen miktarlardaki kayıplar, uzmanların projeksiyonlarına göre Toshiba'nın içinde bulunduğu mali yıldaki net gelirine ortalama 168 milyar yen (5 milyar TL) olarak yansıyacak. Tokyo merkezli şirket, geçen mali yılda da 460 milyar yen (14 milyar TL) zarar yazmıştı. Bu sene 3 başkanın istifasıyla sonuçlanan ve Toshiba'ya büyük kayıplar yaşatan muhasebe skandalından sonra ise Toshiba hisseleri %77'lik artış göstererek yüksek değerler görmüştü.
Toshiba, tüm bu sorunlar yetmezmiş gibi hissedarları tarafından da finansal durum hakkında yanlış bilgilendirdiği gerekçesiyle dava ediliyor. Zaten geçen sene aralık ayında yalan finansal durum kayıtlarından dolayı 7.4 milyar yen'lik (222 milyon TL) rekor bir cezaya çarptırılmıştı.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-12-27/toshiba-set-to-plunge-on-reports-unit-may-have-4-3-billion-loss Yorum Yaz
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eric13 2 yıl en beğenilen
Japon sirketler teker teker olup gidiyor bir devrin sonu resmen
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x2yk 2 yıl
Her ay bir Japon haberleri fakat hep olumsuz haberler geliyor Japonlar 'da var bir sıkıntı yükselenler ise Çin ve Güney Kore bunları da takip eden Kuzey Kore..
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exterminant 2 yıl
türkiyede olsaydı yap işlet devret ile iflah olurdu ancak
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Musty3535123 2 yıl
valla benim kullandığım hdd leri referans alırsam samsung ve seagate wd ile toshiba dan daha uzun ömürlüler.
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fantomasds 2 yıl
6 yıl önce casper laptobumun fiyatının iki katıydı Toshiba. Casper harddisk arızası verdi. O da Samsungtan kaynaklı. Samsung harddiskler hep sıkıntılıydı. Masa üstü bilgisayarımda samsung hd vardı oda gitti. Harici disk Samsungtu o da cortladı. Yani pahalı diye iyi olacak diye bir şey yok, uygun şekilde kullanılırsa ekonomik markalarda iş görür.
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Mertcan-39 2 yıl fantomasds
fantomasds

6 yıl önce casper laptobumun fiyatının iki katıydı Toshiba. Casper harddisk arızası verdi. O da Samsungtan kaynaklı. Samsung harddiskler hep sıkıntılıydı. Masa üstü bilgisayarımda samsung hd vardı oda gitti. Harici disk Samsungtu o da cortladı. Yani pahalı diye iyi olacak diye bir şey yok, uygun şekilde kullanılırsa ekonomik markalarda iş görür.

2003 te samsung 40 gb 3.5 inç ıde harddiskim 2013 yılında kullanmayı bıraktım hafızası yetmemesiyddi tek sorunu bozulmamıştı 2013 model leptobumun 2 senede toshiba harddiski bozuldu tek sorun toshibaydı :D
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eric13 2 yıl en beğenilen
Japon sirketler teker teker olup gidiyor bir devrin sonu resmen
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kadirirdem 2 yıl eric13
eric13

Japon sirketler teker teker olup gidiyor bir devrin sonu resmen

aynen öyle Sony'de de Playstation'dan başka gelir getiren bir şey kalmadı aslına bakarsan.
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Patren 2 yıl
şu toshiba batsada kurtursak
laptopları kullanlar bilir, çok kronik sorunu vardı garantili laptop alsanız bile servisi sizden hep para ister
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FRAPS_TR 2 yıl Patren
patren
şu toshiba batsada kurtursak
laptopları kullanlar bilir, çok kronik sorunu vardı garantili laptop alsanız bile servisi sizden hep para ister

laptobundan son derece memnunum , genellememek lazım.
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