Uber ile taksiciler arasındaki gerilim tırmanıyor: Basın açıklaması geldi

Uber ve taksi sürücüleri arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Öyle ki kısa süre önce İstanbul Etiler’de uygulamayı kullanan yolculara trafik ekipleri tarafından Son günlerde sık sık karşı karşıya gelenvearasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Öyle ki kısa süre önce İstanbul Etiler’de uygulamayı kullanan yolculara trafik ekipleri tarafından 281 TL ceza kesilmesinin ardından, dün Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 81 ile gönderdiği yazı ile Uber kullanan sürücü ve yolculara ceza kesilmesinin istendiği ifade edilmişti.

Özellikle taksicilerin "korsan" sınıfına girdiği ve müşterilerinin azaldığı gerekçesiyle uygulamanın Türkiye’de tamamen yasaklanması gerektiği yönündeki açıklamalarına cevap veren Uber, yöneltilen tüm iddialara açıklık getiren ve oldukça net ifadelerin yer aldığı bir yazı paylaştı.

Uber: Yasalara uygun hareket ediyoruz, hizmet vermeye devam edeceğiz

Taşımacılık firması olmadıklarının altını çizen servis sadece yolcularla sürücüleri buluşturan global bir teknoloji şirketi olduklarını belirtti. Belediye ve bakanlıktan tüm izinlerin alındığını söyleyen Uber, Türkiye’de yasalara uygun hareket ettiklerini ve ülkemizde sürücüleri desteklemeye devam edeceklerini duyurdu. Diğer taraftan emniyetin 81 ile gönderildiği söylenen talimatın belgesiz taşımacılık yapan araçları kapsadığı ancak kendilerinin sorumlu olmadığı ifade ediliyor.



İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı’nın Uber’i "korsan" olarak niteleyen açıklamalarına da değinen servis, tüm vergilerin ödendiğini ve sürücülere nakit ya da kredi kartı ile ödeme yapılabildiğinin altını çizdi. Bakalım Uber’in Türkiye’de yaşadığı sıkıntılar nasıl aşılacak….

Yayınlan basın açıklaması şu şekilde:

"Kamuoyunun dikkatine,

Bugün bazı basın organlarında Uber uygulamasının “korsan” taşımacılık yapan ulaşım seçeneklerini bulmaya hizmet ettiği, "yasal olmadığı" ve bu konuda "emniyetten Uber özelinde bir talimat olduğu" yönünde birtakım haberler yer almıştır.

Öncelikle belirtmeliyiz ki Uber bir taşımacılık firması değildir. Yolcularla sürücüleri buluşturan bir global teknoloji şirketidir ve Türkiye'de tamamen yasal bir zeminde hareket etmektedir.

Uber olarak dünyanın her yerinde şehirlere ekonomik katma değer ve teknolojik inovasyon sağlayabilmek için bakanlık ve belediyeler ile iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Türkiye’ye ve Türkiye’deki operasyonlarımıza sonuna kadar bağlıyız.

Türkiye’de iş ortaklarımızın ve araçlarının yasal bir zeminde ulaşım hizmeti sunabilmeleri için gerekli lisansları mevcuttur. Uber teknolojisini kullanıyor olmak yasaldır. Sürücü iş ortaklarımızın ve yolcularımızın her zaman yanındayız ve onları desteklemeye devam edeceğiz.

Türkiye’de teknoloji hizmetimiz, yolcularla lisanslı uberXL ve taksi ürünlerimizi buluşturarak hizmete aynı şekilde devam etmektedir ve edecektir.

Söz konusu haberlerde yer alan iddialara yönelik olarak Uber olarak ifade etmek isteriz ki;

- Emniyetin gönderdiği talimat, belgesiz olarak taşımacılık yapan araçlar için geçerlidir ve bu şartlarda Uber sistemini kullanan araçları kapsamamaktadır. Uber, sürücülerin uygulamayı kullanmaya başlamalarından önce gerekli lisanslara ve sigortalara sahip olup olmadığını kontrol eder. Uber uygulamasını kullanan her araç İstanbul’da yasal ulaşım hizmeti vermek için lisanslıdır.

- Nitekim talimatta hiçbir şekilde "Uber" ismi dahi geçmemektedir.

- Talimatın asıl içeriği bugüne kadar bir ceza yöntemi olan araçların trafikten men işleminin yanlış uygulanmasının düzeltilmesine ilişkin açıklayıcı bir niteliktedir.

- Emniyetten gönderilen talimatta yolculara yönelik olarak her hangi bir yaptırım ya da para cezası uygulamasının hayata geçirilmesi gerektiğine dair bir madde yer almamaktadır.

- Öte yandan Anayasa Mahkemesi kararı, araçların bağlanmasına ve para cezalarına sebep olan ilgili yasanın bazı maddeleri iptal edilmektedir.

- İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı’nın haberde yer alan "Taksiciler plaka alıp vergi ödüyor, uygulamanın hesapları Hollanda bankalarıyla çalıştığı için hiçbir şekilde vergi ödenmiyor" beyanı doğruları yansıtmamaktadır. Uber gerekli tüm vergilerini ödemektedir. Uber uygulaması sayesinde kullanıcılar ulaşım sağlayıcılara nakit veya kredi kartı ile ödeme yapabiliyorlar.

- Paris'te Uber uygulamasının yasadışı olması ve Uber hizmetlerinin durdurulması gibi bir durum söz konusu değildir. Aksine, Paris Uber'in en çok kullanıldığı şehirlerin başında gelmektedir. Londra’dan İstanbul’a Avrupa kıtasında bir sürü şehirde Uber sevilerek kullanılmaktadır.

- Uber'in Türkiye ürünleri arasında sadece lüks taşımacılık seçeneği değil, aynı zamanda uberTaksi servisi ile sarı ticari taksilerle yolculuk seçeneği de sunulmaktadır. Bu doğrultuda Uber’in taksicilerden pay alması gibi bir durum söz konusu değildir, aksine onların hayatını kolaylaştıran ve ek kazanç sağlayan bir uygulamadır.

Saygılarımızla,

Uber "