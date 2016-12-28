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Uber ile taksiciler arasındaki gerilim tırmanıyor: Basın açıklaması geldi

Kişisel taksi servisi Uber, emniyetin 81 ile gönderdiği söylenen talimat hakkında bir açıklama yayınladı. Yasal olduklarının altını çizen servis, taksicilerin söylemlerine de cevap verdi.
2 yıl
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74
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Son günlerde sık sık karşı karşıya gelen Uber ve taksi sürücüleri arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Öyle ki kısa süre önce İstanbul Etiler’de uygulamayı kullanan yolculara trafik ekipleri tarafından 281 TL ceza kesilmesinin ardından, dün Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 81 ile gönderdiği yazı ile Uber kullanan sürücü ve yolculara ceza kesilmesinin istendiği ifade edilmişti.
Özellikle taksicilerin "korsan" sınıfına girdiği ve müşterilerinin azaldığı gerekçesiyle uygulamanın Türkiye’de tamamen yasaklanması gerektiği yönündeki açıklamalarına cevap veren Uber, yöneltilen tüm iddialara açıklık getiren ve oldukça net ifadelerin yer aldığı bir yazı paylaştı.

Uber: Yasalara uygun hareket ediyoruz, hizmet vermeye devam edeceğiz 

Taşımacılık firması olmadıklarının altını çizen servis sadece yolcularla sürücüleri buluşturan global bir teknoloji şirketi olduklarını belirtti. Belediye ve bakanlıktan tüm izinlerin alındığını söyleyen Uber, Türkiye’de yasalara uygun hareket ettiklerini ve ülkemizde sürücüleri desteklemeye devam edeceklerini duyurdu. Diğer taraftan emniyetin 81 ile gönderildiği söylenen talimatın belgesiz taşımacılık yapan araçları kapsadığı ancak kendilerinin sorumlu olmadığı ifade ediliyor.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı’nın Uber’i "korsan" olarak niteleyen açıklamalarına da değinen servis, tüm vergilerin ödendiğini ve sürücülere nakit ya da kredi kartı ile ödeme yapılabildiğinin altını çizdi. Bakalım Uber’in Türkiye’de yaşadığı sıkıntılar nasıl aşılacak…. 

Yayınlan basın açıklaması şu şekilde:

"Kamuoyunun dikkatine,
Bugün bazı basın organlarında Uber uygulamasının “korsan” taşımacılık yapan ulaşım seçeneklerini bulmaya hizmet ettiği, "yasal olmadığı" ve bu konuda "emniyetten Uber özelinde bir talimat olduğu" yönünde birtakım haberler yer almıştır. 
Öncelikle belirtmeliyiz ki Uber bir taşımacılık firması değildir. Yolcularla sürücüleri buluşturan bir global teknoloji şirketidir ve Türkiye'de tamamen yasal bir zeminde hareket etmektedir.
Uber olarak dünyanın her yerinde şehirlere ekonomik katma değer ve teknolojik inovasyon sağlayabilmek için bakanlık ve belediyeler ile iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Türkiye’ye ve Türkiye’deki operasyonlarımıza sonuna kadar bağlıyız.
Türkiye’de iş ortaklarımızın ve araçlarının yasal bir zeminde ulaşım hizmeti sunabilmeleri için gerekli lisansları mevcuttur. Uber teknolojisini kullanıyor olmak yasaldır. Sürücü iş ortaklarımızın ve yolcularımızın her zaman yanındayız ve onları desteklemeye devam edeceğiz.
Türkiye’de teknoloji hizmetimiz, yolcularla lisanslı uberXL ve taksi ürünlerimizi buluşturarak hizmete aynı şekilde devam etmektedir ve edecektir.
Söz konusu haberlerde yer alan iddialara yönelik olarak Uber olarak ifade etmek isteriz ki;
- Emniyetin gönderdiği talimat, belgesiz olarak taşımacılık yapan araçlar için geçerlidir ve bu şartlarda Uber sistemini kullanan araçları kapsamamaktadır. Uber, sürücülerin uygulamayı kullanmaya başlamalarından önce gerekli lisanslara ve sigortalara sahip olup olmadığını kontrol eder. Uber uygulamasını kullanan her araç İstanbul’da yasal ulaşım hizmeti vermek için lisanslıdır.
- Nitekim talimatta hiçbir şekilde "Uber" ismi dahi geçmemektedir.
- Talimatın asıl içeriği bugüne kadar bir ceza yöntemi olan araçların trafikten men işleminin yanlış uygulanmasının düzeltilmesine ilişkin açıklayıcı bir niteliktedir.
- Emniyetten gönderilen talimatta yolculara yönelik olarak her hangi bir yaptırım ya da para cezası uygulamasının hayata geçirilmesi gerektiğine dair bir madde yer almamaktadır.
- Öte yandan Anayasa Mahkemesi kararı, araçların bağlanmasına ve para cezalarına sebep olan ilgili yasanın bazı maddeleri iptal edilmektedir.
- İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı’nın haberde yer alan "Taksiciler plaka alıp vergi ödüyor, uygulamanın hesapları Hollanda bankalarıyla çalıştığı için hiçbir şekilde vergi ödenmiyor" beyanı doğruları yansıtmamaktadır. Uber gerekli tüm vergilerini ödemektedir. Uber uygulaması sayesinde kullanıcılar ulaşım sağlayıcılara nakit veya kredi kartı ile ödeme yapabiliyorlar.
- Paris'te Uber uygulamasının yasadışı olması ve Uber hizmetlerinin durdurulması gibi bir durum söz konusu değildir. Aksine, Paris Uber'in en çok kullanıldığı şehirlerin başında gelmektedir. Londra’dan İstanbul’a Avrupa kıtasında bir sürü şehirde Uber sevilerek kullanılmaktadır.
- Uber'in Türkiye ürünleri arasında sadece lüks taşımacılık seçeneği değil, aynı zamanda uberTaksi servisi ile sarı ticari taksilerle yolculuk seçeneği de sunulmaktadır. Bu doğrultuda Uber’in taksicilerden pay alması gibi bir durum söz konusu değildir, aksine onların hayatını kolaylaştıran ve ek kazanç sağlayan bir uygulamadır.
Saygılarımızla,
Uber "

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UML 2 yıl en beğenilen
Değerli Emniyet Genel Müdürlüğü önce sokaklarda milletin peşine para para diye takılan bilimum dilencilere ve tinercilere çare bulsun. Merak ediyorum, acaba toplum huzurunu sağlamaya yönelik en son talimat ne zaman gönderildi?
Değerli Emniyet Genel Müdürlüğü önce sokaklarda milletin peşine para para diye takılan bilimum dilencilere ve tinercilere çare bulsun. Merak ediyorum, acaba to...
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FRAPS_TR 2 yıl
Kardeşim para benim değil mi , nasıl seyahat edeceğime ben karar veririm. Serbest piyasada böyle baskılar olmamalı , yeni ticaret yeni iş modeller gelmeli . Kimse taksiye binmek zorunda değil.
Kardeşim para benim değil mi , nasıl seyahat edeceğime ben karar veririm. Serbest piyasada böyle baskılar olmamalı , yeni ticaret yeni iş modeller gelmeli . Ki...
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1 Yanıt Yanıtla +147
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asiruhh1903 2 yıl
En çok taksi plakasına sahip olanları araştırırsak çok ilginç şeyler bulacağımıza eminim yetkililerin neden uberi istemediğini oradan anlayabiliriz :)
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ilkerinanç 2 yıl
önce milyon liraları geçen taksi plakasına bir çözüm bulunsun überi züberine bakarız sonra.çakallık yapmasınlar aa ne güzel aklıma geldi millete yetki verelim bizim adımıza taksicilik yapsın biz de komisyon alalım.korsan taksiciler zaten yapıyodu canım onu sen yeni bişi bulmadın,en azından türkiyede.
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UncleGrndpa 2 yıl
Akp'den Allah razi olsun Uber'I Turkiyeye getirdi
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musty578 2 yıl
Her yerde akp nin reklamını görüyorum ne güzel ubermi akp dir abi o yapmıştır ha ha komik olmayın ya
Kendi cebinizden 1.7 tirilyona pilaka alın öteki adam 30 liralık arabasıyla senin müşterini alıcak siz buna nerde adalet diyeceğinize diktaörlükten bahsediyorsunuz
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Hümiyettin 2 yıl
Serbest piyasa koşullarında taksicileri kollayıp rekabet engellenmemelidir. Eğer daha iyi ve yasal bir hizmet veriliyorsa vatandaşın tercih hakkı vardır. Taksicilere para kazandırmak zorunda değiliz.
Yeni taksi plakaları dağıtılabilir ama milyonlarca liraya satılan plaka sahiplerinin zarar etmemesi için hep aynı plakalar el değiştiriyor. Bu kişiler adeta bir mafya gibi davranıyorlar.
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mcrew 2 yıl
şu ubergo çıkmıştı bir ara
renault fluence ler ile şu sarı taksilerden daha ucuza gidiyordun
bir taksinin 1 milyon tl olduğunu düşünürsek
ve istanbul da 20 bin taksiden söz ediliyor
20 milyar tl para yapıyor. Adamlar o parayı yedirir mi uber e
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DH Misafiri 2 yıl
Taksi mafyası bastırmış,kazanmış. Aynı taksiyi değişen şoforler kullanıyor fakat gerçekten şoforlüğe yeterliliğini sormak lazım.
Hastaneye hasta götürürken camı açıp müzik dinleyen, kablumbağa hızında giden, ağzında sakızlı, tespihli lakayıt müsveddeler ayıklanmalı. Sol elinde tespihi camdan dışarı sallayıp yorulduğunu söyleyen artisler yapmasınlar bu işi. Şikayete işlem bile yapmayıp yaptık diye avutan poliste ayrı bir konu.Hastan varsa ambulas çağır, senin yüzünden ceza yiyemem pişkinliği var. Ambulans gelse seni ne yapayım.
Yapsınlar online komple bir otomasyon. Sahte plakalı, taksici olmayan şoför, açılmayan taksimetre, yavaş giden ve yolu uzatan ayıklansın. Herkes telefonundan izlesin ve istesin. O zaman uber gelmese de olur.
Ücreti tam versen bozuk yapar, bahşiş ister. Tüm versen para üstü vermez. Nerde lanet çakal varsa yayılmışlar. Gerçekten işe ihtiyacı olan çalışsın.
Memlektin çivisi çıkmış demeden kendi çivilerine bir baksınlar.
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DH Misafiri 2 yıl
Özellikle İstanbul'dakiler esnaf değil, ticaret erbabı değil, şoför desen hiç değil. Bu insanlara nasıl bu belgeleri veriyorlar, nasıl insan taşımalarına müsade ediyorlar anlam veremiyorum. Belli ki parayı veren düdüğü çalıyor. Arabada kocaman "Sigara İçilmez" yazar, adam sormadan yakar sigarayı. Sabahın köründe taksiye binersin, ineceğin zaman iki, üç lira para üstünü vermez. Neymiş siftah edecekmiş, siftahı bölünsün istemiyormuş. Benim bildiğim esnaf siftah edeceği zaman az ücret alır, ilk paramı kazanayım der. Kaşla göz arasında başka yollara girer. Eğer UBER gibi uygulamalar bu zilleti durduracak ve bunları adam edecekse ben sonuna kadar desteklerim. Hamalın semerine yüz binlerce para verilen, hava parası diye ne olduğu belli olmayan elden ele dolaşan bir para varken, taksi, minibüs )ve galiba en pahalısı otobüs) plakalarına milyonlarca TL verilir tabi.
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DH Misafiri 2 yıl
Uberin sonuna kadar yanindayim. Kotu kotu pis sigara kokan igrenc model fiat linea taksilere para vermektense uberde mercedes vito ile rahatca guvenlice gidecegim yere ulasabiliyorsam tabiki uberi tercih edicem. Yil olmus 2016 taksilerin hepsi pis ve sigara iciliyor. Bakimlari bile bircogunun yapilmiyor. Yani eksilerini saysak bitmez. Ama uberin +larinida say say bitmez.
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capo di capi 2 yıl
En tiksindiğim camialar
1 Taksici
2 Minibüsçü
3 Dolmuşçu
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exterminant 2 yıl
ilk yorumlar durumu özetlemiş zaten
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