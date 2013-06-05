Toshiba, oyun/multimedya odaklı geliştirdiği hepsi bir arada bilgisayarını duyurdu: Qosmio PX30t

Tüketici elektroniği alanın dev firmalardan Toshiba oyun/multimedya odaklı geliştirdiği yeni hepsi bir arada bilgisayar modelini duyurdu.

Firma tarafından Qosmio ismi altında üretilen ilk hepsi bir arada bilgisayar modeli olma özelliğini taşıyan PX30t, teknik olarak 23-inç 1920 x 1080 piksel 10 parmak dokunmatik LED arka aydınlatmalı ekrana, dört çekirdekli 3. jenerasyon Ivy Bridge ve 4. jenerasyon Haswell Intel Core ailesinden işlemcilere, 3TB'a kadar arttırılabilir HDD depolama birimine, 16GB RAM miktarına ve 2GB Nvidia GeForce GT 740M bağımsız grafik birimine sahip. Blue-Ray sürücüsü üzerinde unutulmayan, 2 x USB 2.0, 4x USB 3.0 ve HDMI portlarıyla donatılan ve gelişmiş kablosuz bağlantı seçenekleriyle (Intel WiDi - Miracast - Wi-Fi) gelen Qosmio PX30t, HDMI portu üzerinde 4K video aktarımı yapabiliyor.

Toplamda 20W güce sahip 4 adet HarmanKardon stereo hoparlör sistemiyle (DTS Studio Sound) oyun ve multimedya içeriklerinde harici ses sistemine ihtiyaç duymayan Toshiba Qosmio PX30t, Windows 8 64Bit işletim sistemi üzerinde kurulmuş durumda.

Toshiba tarafından geliştirilen Qosmio PX30t, 2013 yılının üçüncü çeyreğinde 1200$ fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

http://socialnews.toshiba.co.uk/media/Toshiba-UK-Qosmio-PX30t-Press-Release.pdf