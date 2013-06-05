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Toshiba, oyun/multimedya odaklı geliştirdiği hepsi bir arada bilgisayarını duyurdu: Qosmio PX30t

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Toshiba, oyun/multimedya odaklı geliştirdiği hepsi bir arada bilgisayarını duyurdu: Qosmio PX30t
Tüketici elektroniği alanın dev firmalardan Toshiba oyun/multimedya odaklı geliştirdiği yeni hepsi bir arada bilgisayar modelini duyurdu.
Firma tarafından Qosmio ismi altında üretilen ilk hepsi bir arada bilgisayar modeli olma özelliğini taşıyan PX30t, teknik olarak 23-inç 1920 x 1080 piksel 10 parmak dokunmatik LED arka aydınlatmalı ekrana, dört çekirdekli 3. jenerasyon Ivy Bridge ve 4. jenerasyon Haswell Intel Core ailesinden işlemcilere, 3TB'a kadar arttırılabilir HDD depolama birimine, 16GB RAM miktarına ve 2GB Nvidia GeForce GT 740M bağımsız grafik birimine sahip. Blue-Ray sürücüsü üzerinde unutulmayan, 2 x USB 2.0, 4x USB 3.0 ve HDMI portlarıyla donatılan ve gelişmiş kablosuz bağlantı seçenekleriyle (Intel WiDi - Miracast - Wi-Fi) gelen Qosmio PX30t, HDMI portu üzerinde 4K video aktarımı yapabiliyor.
Toplamda 20W güce sahip 4 adet HarmanKardon stereo hoparlör sistemiyle (DTS Studio Sound) oyun ve multimedya içeriklerinde harici ses sistemine ihtiyaç duymayan Toshiba Qosmio PX30t, Windows 8 64Bit işletim sistemi üzerinde kurulmuş durumda.
Toshiba tarafından geliştirilen Qosmio PX30t, 2013 yılının üçüncü çeyreğinde 1200$ fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

http://socialnews.toshiba.co.uk/media/Toshiba-UK-Qosmio-PX30t-Press-Release.pdf Yorum Yaz
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mehmetoguzderin 5 yıl en beğenilen
Windows 8 Store'daki oyunlara göre mi oyuncu bilgisayarı anlayamadım
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DH Misafiri 3 yıl
Ben aldım piyasadaki en üst oyunlar elimde herhangi bir sorun ile karşılaşmadım herkese tavsiye ederim.
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Recharged 5 yıl
1200$'a çok daha iyi bir sistem toplanabilir açıkcası ama uğraşmak istemeyen ve bu işlerden fazla anlamayan kişiler için hatta ofis için fazla yer kaplamaması açısından güzel bir cihaz olduğunu düşünüyorum.
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okanner48 5 yıl
1366*768 çözünürlük ile GeForce GT 740M 2012 oyunlarını yüksek detay, 2013 oyunlarını orta seviyede, 1920*1080 ile 2012'de çıkan oyunları orta ve düşük seviyede çalıştırabiliyorum. Madem oyun odaklı hazırlanmış elimdeki cihaza verdiğim paranın iki katını verip bu all-in-one'nı aldım en az iki yıl kullanacağımı düşünürsem 2014'de çıkan oyunları 128*90 ile keyfini çıkarırım artık. Ayrıca harici full-hd monitörlerde en yüksek ppı değeri 21.5 inç'lerde 23 monitör 4k için uygun.
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meego 5 yıl
GeForce GT 740M ile ne yapacak bu alet merak ediyorum...
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biggame 5 yıl
750bile değil
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erci501 5 yıl
full hd de 740m neler yapabilir bir düşünün. :)
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sezgin87 5 yıl
toshiba dan pc alinmaz toshiba ve AMD firmasi kara listem de ben uzak duruyorum
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mehmetoguzderin 5 yıl en beğenilen
Windows 8 Store'daki oyunlara göre mi oyuncu bilgisayarı anlayamadım
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