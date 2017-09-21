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Toshiba resmen açıkladı: Bellek bölümü 18 milyar dolara satılıyor

Toshiba 8 aydan uzun süren görüşmeler ve ortaklık teklifleri sonucunda, şirketin en değerli bölümü olan bellek birimini Bain Capital, Apple, Dell gibi şirketlerin yer aldığı konsorsiyuma satıyor.
1 yıl
4,5b
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12
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Dünyanın en büyük ikinci NAND bellek yongası üreticisi olan Toshiba 8 aydan uzun bir süredir bellek birimini satmaya çalışıyordu. Şirketin, finansal durumunu düzenleyebilmek ve Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'ndaki varlığını koruyabilmek adına aldığı bu önemli karara karşın pek çok görüşme ve ortaklık teklifi başarısızlıkla sonuçlanmış ve bellek bölümünün yeni sahibi bir türlü belirlenememişti. Japon teknoloji devi bugün erken saatlerde yaptığı bir açıklamayla ABD'li yatırım firması Bain Capital öncülüğündeki bir konsorsiyuma satmayı kabul ettiğini duyurdu.

En Değerli Bölümü  

142 yıllık şirketin mali açıdan en değerli bölümü olan bellek bölümü için Bain Capital öncülüğündeki konsorsiyum geçtiğimiz aylarda bir teklif sunmuş ve Toshiba yönetim kurulu da teklifi değerlendirdiklerini dile getirmişti. Sonrasında ise Toshiba'nın bellek üretiminde ortağı olan Western Digital, satın almada kendisinin öncelikli olduğunu iddia ederek satışa engel olmuş ve olayı yargıya taşımıştı. Geçtiğimiz haftalarda teklifini elden geçirip yeni bir teklifle Toshiba'nın kapısını çalan Bain Capital'ın teklifi bu kez resmen kabul edildi.
Toshiba, Bain Capital'in teklifinin yaklaşık 2 trilyon yen(18 milyar dolar) değerinde olduğunu kaydederken anlaşmayla ilgili daha fazla detay paylaşmadı ancak konuya yakın kaynaklara göre konsorsiyum bir hayli kalabalık. Japon hükümeti ile ülkenin önde gelen şirketleri arasındaki kamusal-özel ortaklık olan INCJ ve Japonya Kalkınma Bankası'nın yer aldığı konsorsiyumda Apple, Dell, SK Hynix, Kingston ve Seagate şirketleri de bulunuyor. Ayırca konsorsiyum tarafından bellek işini yönetmek için oluşturulacak olan şirkete Toshiba da yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırımda bulunacak ve bazı mülkiyet haklarını koruyacak.

Zarar Açıklamak İstemiyor

Satış Toshiba tarafından onaylansa da Western Digital satışa halen karşı ve iki şirket arasındaki uyuşmazlık tahkim kurulunca inceleniyor. Bununla birlikte uzmanlar Western Digital'in dava ve önlem aldırma kararına karşılık Toshiba'nın yine de satışa devam edebileceğini dile getiriyor. 31 Mart 2017 tarihinde sona eren mali yılda ABD'deki nükleer santral inşaatlarını zamanında teslim edememesi sonucunda toplam 8.5 milyar dolar zarar açıklayan Toshiba, yeni mali yılda da zarar açıklamamak için satış işlemlerini en geç mart ayına kadar tamamlamak istiyor.

https://www.cnbc.com/2017/09/19/toshiba-memory-chip-business-bain-sk-hynix-group-deal.html Yorum Yaz
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PomPom 1 yıl en beğenilen zdniz
zdniz

Devletin bunu almasını çok isterdim.

o paraya imam hatip açmak varken
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kımyasal 1 yıl dede17
dede17

Anlamıyorum bu kadar büyük çaplı bir teknoloji firması 8,5 milyar nasıl zarar ediyor adamlar yüksek teknoloji üretiyor ama batıyor. Zaten bu devirde çalışmayanlar çalışanlardan daha rahat nasıl bir dünya anlamadım gitti.

Amerikada giriştikleri nükleer santral projesini batırdılar,zarar oradan geliyor.
dede17Anlamıyorum bu kadar büyük çaplı bir teknoloji firması 8,5 milyar nasıl zarar ediyor adamlar yüksek teknoloji üretiyor ama batıyor...
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zdniz 1 yıl
Devletin bunu almasını çok isterdim.
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Astforum 1 yıl
Bizim şirketlerimiz de bu gelir inşallah.
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kadirirdem 1 yıl
bizim firmalar alsın.
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intel7mix 1 yıl
bu bölümü alsak ülke kalkınır en azından
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emre1393 1 yıl
nükleere girişen zararla oturuyor.
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pastadanadam 1 yıl
Tüh bozuk yok yanımda :(
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dede17 1 yıl
Anlamıyorum bu kadar büyük çaplı bir teknoloji firması 8,5 milyar nasıl zarar ediyor adamlar yüksek teknoloji üretiyor ama batıyor. Zaten bu devirde çalışmayanlar çalışanlardan daha rahat nasıl bir dünya anlamadım gitti.
1 Yanıt Yanıtla +5
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kımyasal 1 yıl dede17
dede17

Anlamıyorum bu kadar büyük çaplı bir teknoloji firması 8,5 milyar nasıl zarar ediyor adamlar yüksek teknoloji üretiyor ama batıyor. Zaten bu devirde çalışmayanlar çalışanlardan daha rahat nasıl bir dünya anlamadım gitti.

Amerikada giriştikleri nükleer santral projesini batırdılar,zarar oradan geliyor.
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zdniz 1 yıl
Devletin bunu almasını çok isterdim.
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PomPom 1 yıl zdniz
zdniz

Devletin bunu almasını çok isterdim.

o paraya imam hatip açmak varken
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