Tesla, AMD ile birlikte kendi yapay zeka yongasını geliştiriyor

Yapay zeka teknolojileri otomotiv sektöründe de çok önemli hale geldi. Yarı otonom veya tam otonom araçlarda sistemin çevreden topladığı bilgileri analiz ederek mili saniyeler içerisinde karar alabilen yongalar büyük önem taşıyor.

Özelleştirme Önemli

Elektrikli araç denince akla gelen ilk firma olan Tesla da araçlarında yapay zeka yongalarına güveniyor. Ne var ki son dönemde yaşanan bazı kazalar bu güvenilirliğe gölge düşürdü. Bu bakımdan firma kontrolün tamamen kendisinde olduğu bir yonga geliştirmek niyetinde.

Tesla uzun bir süre Intel çatısı altındaki İsrailli Mobileye tarafından geliştirilen yapay zeka yongalarını kullanmıştı. Florida’da yaşanan büyük kaza sonrasında Tesla bu yongaları kullanmayı bıraktı ve Nvidia tarafına geçti.

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Sektörden gelen bilgilere göre Tesla yeni yapay zeka yongası için AMD teknolojilerini kullanmak istiyor. Bu bakımdan AMD ile bir işbirliği başlamış durumda. Yongaların üretimi ise GlobalFoundries tarafından yapılacak. Firma yonga geliştirme bölümünün başına AMD ve Apple’da görev yapan efsane isim Jim Keller’ı getirmiş durumda. Keller’ın altında 50 kişilik bir ekip bulunuyor. Bunlar arasında Ganesh Venkataramanan, Bill McGee ve Dan Bailey gibi önemli isimler yer alıyor.

Tesla en erken 2019 yılında tam otonom sürüş sistemlerine geçiş yapmayı istediği için özelleştirilmiş yonga çalışmaların çok önem veriyor. Tamamen kontrol edebileceği ve hataları sıfıra indirebilecek bir yonga, 2019 yılında bahse konu aracın banttan çıkmasına imkan tanıyacak. Aksi takdirde ELon Musk planlarını ertelemek zorunda kalacak.