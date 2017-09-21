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Tesla, AMD ile birlikte kendi yapay zeka yongasını geliştiriyor

Son dönemde yaşanan ölümlü trafik kazaları ile yapay zeka sistemleri sorgulanmaya başlayan Tesla, çareyi özelleştirilmiş yonga geliştirmekte buldu. Bunun için sağlam bir ekip toplanmış durumda.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Yapay zeka teknolojileri otomotiv sektöründe de çok önemli hale geldi. Yarı otonom veya tam otonom araçlarda sistemin çevreden topladığı bilgileri analiz ederek mili saniyeler içerisinde karar alabilen yongalar büyük önem taşıyor.

Özelleştirme Önemli

Elektrikli araç denince akla gelen ilk firma olan Tesla da araçlarında yapay zeka yongalarına güveniyor. Ne var ki son dönemde yaşanan bazı kazalar bu güvenilirliğe gölge düşürdü. Bu bakımdan firma kontrolün tamamen kendisinde olduğu bir yonga geliştirmek niyetinde.

Tesla uzun bir süre Intel çatısı altındaki İsrailli Mobileye tarafından geliştirilen yapay zeka yongalarını kullanmıştı. Florida’da yaşanan büyük kaza sonrasında Tesla bu yongaları kullanmayı bıraktı ve Nvidia tarafına geçti.

Ayrıca Bkz. "Sektörün ilk uzun mesafeli kablosuz şarj cihazı Pi oldu"

Sektörden gelen bilgilere göre Tesla yeni yapay zeka yongası için AMD teknolojilerini kullanmak istiyor. Bu bakımdan AMD ile bir işbirliği başlamış durumda. Yongaların üretimi ise GlobalFoundries tarafından yapılacak. Firma yonga geliştirme bölümünün başına AMD ve Apple’da görev yapan efsane isim Jim Keller’ı getirmiş durumda. Keller’ın altında 50 kişilik bir ekip bulunuyor. Bunlar arasında Ganesh Venkataramanan, Bill McGee ve Dan Bailey gibi önemli isimler yer alıyor.

Tesla en erken 2019 yılında tam otonom sürüş sistemlerine geçiş yapmayı istediği için özelleştirilmiş yonga çalışmaların çok önem veriyor. Tamamen kontrol edebileceği ve hataları sıfıra indirebilecek bir yonga, 2019 yılında bahse konu aracın banttan çıkmasına imkan tanıyacak. Aksi takdirde ELon Musk planlarını ertelemek zorunda kalacak. 

 

https://www.engadget.com/2017/09/21/cnbc-tesla-amd-ai-chip/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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SkyTech74 2 yıl en beğenilen
AMD'yi görünce, babamın şirketini görmüş gibi seviniyorum.
2 Yanıt Yanıtla +41
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Elsa 2 yıl SkyTech74
Bende de aynı olay var yalnız değilmişiz
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_Dominic_Toretto_ 2 yıl
Haber yalanlandı
Yanlış anlaşılmadan ibaretmiş
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V2 2 yıl
AMD şu ekran kartı olayındada bir ağırlık koysan dünyanın en iyi şirketisin gözümde.
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Nostromo- 2 yıl
Tesla amd ile bu işe girişirse madenciler yüzünden normal kullanıcılara araba kalmaz. Sakın ha Tesla
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kadirirdem 2 yıl
Bu ekipten güzel işler çıkar!
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berkayjan 2 yıl
İşin arkasında Jim Keller varsa o işi olmuş bilin.
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ilkercom 2 yıl
Jim keller varsa tesla yakında uçan araba üretebilir :D
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Escapetolife 2 yıl
Umarım bu geliştimelerin sonunda tüm firmalar birleşip ortak bir sistemi kullanırlar tıpkı emniyet kemeri gibi.
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Kerim5100 2 yıl
İki güncelleme bağımlısı kafa kafaya verdi...
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tahir40 2 yıl
Otobanda giderken, otopilot bir anda:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Ya da ekran bir anda artifact oluşmaya başlamasın da
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SkyTech74 2 yıl en beğenilen
AMD'yi görünce, babamın şirketini görmüş gibi seviniyorum.
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Elsa 2 yıl SkyTech74
Bende de aynı olay var yalnız değilmişiz
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SeKSandDoRT 2 yıl SkyTech74
SkyTech74
AMD'yi görünce, babamın şirketini görmüş gibi seviniyorum.

aynen,
intel işlemcilerinde özellikle belirtme gereği duyduğu şu speci,
"Çatışmalara hizmet etmeyen", ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu kurallarına göre "DRC çatışmalara hizmet etmeyen" anlamına gelir ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC) ya da komşu ülkelerdeki silahlı gruplara doğrudan veya dolaylı olarak finansman veya destek sağlayarak çatışmalara hizmet eden mineralleri (kalay, tantal, tungsten ve/veya altın) içermeyen ürünleri ifade eder.
görünce,
insan düşünüyor, bir firma teknik speclerde niye bunu yazma gereği duyar, araya sıkıştırır ?
israil firması değil mi m.k ! intel ne alırım, ne aldırtırım
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