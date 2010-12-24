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Toshiba sistem yongası üretimini Samsung'a devredebilir

8 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yarıiletken üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Toshiba, sistem yongası üretimini Güney Koreli rakibi Samsung'a devredebilir. Saygın ekonomi yayıncısı BusinessWeek'in haberine göre Toshiba, maliyetleri düşürmek ve NAND bellek yongaı üretimine yoğunlaşabilmek adına böyle bir strateji benimsemiş olabilir.

Şirketin finansal takvimine göre Nisan ayında başlayacak 2011 mali yılı ile birlikde yürürlüğe gireceği belirtilen bu değişiklik kapsamında, Toshiba'nın sistem yongalarını Samsung üretmeye başlayacak gibi görünüyor. Bu değişiklik kapsamında Toshiba'nın, Samsung tarafından sağlanacak ileri üretim süreçlerine erişim yeteneğine de sahip olacak.

Bilindiği üzere Samsung mevcut konumu itibariyle dünyanın en büyük, Toshiba ise onun hemen ardından dünyanın en büyük ikinci NAND flash bellek üreticisi.


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blue_prence 8 yıl
samsung gerçekten yaptığı ürünler açısından da en başarılı firma.ibm ve saydığınız diğer firmalar daha zengindir ama büyüklüklerini üretimlerinden almamış olabilirler.
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veleciraptor 8 yıl
Bizim zamanımızda ne Samsung ne de LG vardı. Elektronik deyince aklımıza gelen ilk 2 marka ya Sony ya da Philips olurdu. Fakat hem Samsung hem de LG yaratıcı zekanın en iyi örneklerini vererek inanılmaz yerlere geldiler. Dünün Trinitron televizyonunu üreten Sony'nin yerini bugün OLED televizyon üreten Samsung aldı. Ama şunu da belirteyim IBM her nasıl beceriyorsa her zaman en üstlerde. 2010 yılında 95 milyar dolar ciro ve 13 milyar dolar net kar ile gerçektem imrenilecek bir konumda. Dünyanın en büyük bilişim firması olan HP 115 milyar dolar ciro yapmasına rağmen IBM'in ancak yarısı kadar kar edebiliyor. Samsung şu an hem General Electric hem de IBM'den daha geride ama bu hızla gelişmelerini sürdürürlerse herhalde yakın gelecekte en büyük bilişim firması olacak.
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dreamblue35 8 yıl
samsung devasa bir firma; ıbm sony general elektrik filan halt etmiş üçü birleşse anca bir samsung yapar
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deniz_1903 8 yıl

dreamblue35

samsung devasa bir firma; ıbm sony general elektrik filan halt etmiş üçü birleşse anca bir samsung yapar

dünyadan bu bu kadar bihaber olmayın. azcık araştırın. tek başına general electric 'samsung holding'den daha büyüktür. ibm de dünyanın en büyük bilişim şirketidir. tamam samsung çok büyük ama yok üçünü taplasan bir samsung etmez falan diyip komik duruma düşmeyin.
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Batuist 8 yıl
Bu samsung nasıl bir firmadır böyle?? sanırım dünyada başka eşi yok..!! iş makinelerinden tutunda çamaşır bulaşık makinesine, oradan PCler için hard disk üretimine kadar geniş bir yelpazede üretim yapan başka bir firma var mıdır? sanırım yok!! İnanılmaz devasa bir şirket (aslında holding- her birim kendi şirketine sahip)!!
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WinteR 8 yıl
Sanırım genelde optik cihazlarda (Dvd/Cd rom filan) kullanılıyordu. Devretmenin diğer bi sebebi de ARM olabilir.
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