Toshiba sistem yongası üretimini Samsung'a devredebilir

Yarıiletken üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Toshiba, sistem yongası üretimini Güney Koreli rakibi Samsung'a devredebilir. Saygın ekonomi yayıncısı BusinessWeek'in haberine göre Toshiba, maliyetleri düşürmek ve NAND bellek yongaı üretimine yoğunlaşabilmek adına böyle bir strateji benimsemiş olabilir.

Şirketin finansal takvimine göre Nisan ayında başlayacak 2011 mali yılı ile birlikde yürürlüğe gireceği belirtilen bu değişiklik kapsamında, Toshiba'nın sistem yongalarını Samsung üretmeye başlayacak gibi görünüyor. Bu değişiklik kapsamında Toshiba'nın, Samsung tarafından sağlanacak ileri üretim süreçlerine erişim yeteneğine de sahip olacak.

Bilindiği üzere Samsung mevcut konumu itibariyle dünyanın en büyük, Toshiba ise onun hemen ardından dünyanın en büyük ikinci NAND flash bellek üreticisi.