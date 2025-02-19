Çip teknolojisini sızdıran eski Samsung yöneticisine 7 yıl hapis cezası

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung Electronics’in eski Genel Müdürü, yarı iletken teknolojisini Çin'e sızdırarak Güney Kore'nin Endüstriyel Teknoloji Koruma Yasası ve Haksız Rekabeti Önleme Yasası'nı ihlal ettiği için 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, Samsung'un 18 nm DRAM işlem bilgilerini Çin'in tek DRAM yarı iletken üreticisi olan CXMT'ye onaysız bir şekilde teslim etmekle suçlanıyor. CXMT, Samsung teknolojisini uygunsuz şekilde edinerek teknolojik engelleri aşmıştı.

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Mahkeme, “Samsung Electronics'in ulusal çekirdek teknolojisi olarak sınıflandırılan 18 nanometre DRAM işlem bilgilerinin usulsüz bir şekilde elde edildiğini ve daha sonra ifşa edildiğini, sızdırıldığını ve kullanıldığını gösteren iddianamenin gerçekleri, esasen suçlu olarak kabul edilmektedir.” dedi.

Mahkeme kararında ayrıca, "Bu tür suçlar, ilgili alanlarda sağlıklı rekabeti ve işlem düzenini ciddi şekilde baltalıyor. Güney Kore'nin ulusal endüstriyel rekabet gücünü olumsuz etkileyen büyük suçlar.” ifadeleri yer aldı.

Çin, dünya genelinde teknoloji devlerinden önemli yetkilileri işe almakla suçlanıyor. Çinli şirketler mevcut maaşlarının iki katını teklif ediyor.

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