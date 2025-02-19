Çip teknolojisini sızdıran eski Samsung yöneticisine 7 yıl hapis cezası

Mahkeme, “Samsung Electronics'in ulusal çekirdek teknolojisi olarak sınıflandırılan 18 nanometre DRAM işlem bilgilerinin usulsüz bir şekilde elde edildiğini ve daha sonra ifşa edildiğini, sızdırıldığını ve kullanıldığını gösteren iddianamenin gerçekleri, esasen suçlu olarak kabul edilmektedir.” dedi.
Mahkeme kararında ayrıca, "Bu tür suçlar, ilgili alanlarda sağlıklı rekabeti ve işlem düzenini ciddi şekilde baltalıyor. Güney Kore'nin ulusal endüstriyel rekabet gücünü olumsuz etkileyen büyük suçlar.” ifadeleri yer aldı.
Çin, dünya genelinde teknoloji devlerinden önemli yetkilileri işe almakla suçlanıyor. Çinli şirketler mevcut maaşlarının iki katını teklif ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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