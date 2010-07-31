Toshiba'dan 2.5-inç boyutunda disklerden oluşan iki yeni HDD serisi

Cep telefonu bölümünü, Fusjitsu ile birlikte kuracağı yeni firmaya devretmeye hazırlanan Toshiba, yüksek performanslı mobil bilgisayarlar ve sunucular için hazırladığı MKxx61GSY ve MKxx61GSYB serisi yeni depolama sürücülerini duyurdu. 2.5-inç boyutunda olan ve 7200 devir/dakika hızında çalışan sürücüler, modeline göre farklı özellikler barındırıyorlar. Toshiba'dan yapılan açıklamaya göre MKxx61GSY serisi sürücüler, 160GB ile 640GB arasında depolama kapasitesi sunuyor ve SATA-II ara birimini destekliyorlar. 16 MB tampon bellek birimine sahip olan ve erişim süreleri 12ms olarak açıklanan disklkerin en yüksek gürültü oranları ise 26 dbA.

Toshiba'nın hazırladığı MKxx61GSYB serisi disklerde ise kapasite 80GB ile 500GB arasında değişiyor. Benzer özelliklere sahip olan MKxx61GSYB serisi disklerde erişim süresi ise 10.5ms olarak açıklandı. Özellikle mobil bilgisayarlarda kullanılması beklenen yeni sürücülerden MKxx61GSY serisi bellekler satışa sunulurken, MKxx61GSYB serisi disklerin son çeyrekte pazara sunulacağı ayrıca kendinden şifreleme özelliğine sahip modellerin de planlandığı belirtiliyor.