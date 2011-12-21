Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba'dan Japonya için Windows 7 tabanlı Dynabook WT301/D tablet

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,2b
1
2
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Japon elektronik devi Toshiba'nın Thrive veya AT serisi tablet modelleriyle Android cihaz pazarındaki iddialı çıkışı devam ederken anavatanı için de farklı tablet modellerini piyasaya sürüyor.

Firmanın Japonya için hazırladığı tablet modeli Windows 7 üzerinde çalışıyor. Dynabook WT301/D adı verilen modelde ismi bilinmeyen yeni nesil bir Intel Atom işlemci, 10.1 inçlik 1366 x 768 çözünürlükte LED aydınlatmalı dokunmatik ekran, 2GB RAM, Bluetooth 3.0, WiFi, USB portu, microHDMI, 1.3MP arka/0.3MP ön kamera, 64GB SSD, Windows 7 Pro 32 bit işletim sistemi ve Microsoft Home and Business 2010 yazılımı kullanılmış.

Yeni nesil Intel Atom işlemciden kastın muhtemelen bazı netbook modellerinde de kullanılmaya başlanan yeni nesil Atom Cedar Trail platformu olduğu belirtiliyor.

Tablet Japon işletmeleri hedef alıyor. Şubat ayında piyasada olması beklenen tabletin resmi fiyatı ve diğer ülkelerde satışa çıkıp çıkmayacağı kesinlik kazanmadı.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Stanislas Xavier 7 yıl
64 gb ssd iyiymiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl
ancak sahada çalışan ve ihtiyaç duyaç mühendis gibi meslek gruplarına hitap eder. kimse ev yada kişisel kullanım için kullanılabilirliğini sorgulamasın bence. çünkü bu tip cihazlar genelde profesyonellerin ihtiyaçlarını gidermek için tasarlanıyor. yoksa sırf multimedya ve internet için win7 cihaz yapmak yada almak çok mantıklı ve akıllı bir adamın yapacağı bir hareket olmaz.. zaten üzerindeki işletim sisteminin business olması bu durumu çok net açıklıyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Dente Gamezone 7000 oyuncu bilgisayarı video inceleme 7 yıl Vestel F18 Jetwash ve yeni nesil çamaşır makinelerini konuştuk 7 yıl AMD Radeon HD 7970 için resmi test sonuçları 7 yıl PowerColor Radeon HD 6870 X2 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim