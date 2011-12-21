Toshiba'dan Japonya için Windows 7 tabanlı Dynabook WT301/D tablet

Japon elektronik devi Toshiba'nın Thrive veya AT serisi tablet modelleriyle Android cihaz pazarındaki iddialı çıkışı devam ederken anavatanı için de farklı tablet modellerini piyasaya sürüyor.





Firmanın Japonya için hazırladığı tablet modeli Windows 7 üzerinde çalışıyor. Dynabook WT301/D adı verilen modelde ismi bilinmeyen yeni nesil bir Intel Atom işlemci, 10.1 inçlik 1366 x 768 çözünürlükte LED aydınlatmalı dokunmatik ekran, 2GB RAM, Bluetooth 3.0, WiFi, USB portu, microHDMI, 1.3MP arka/0.3MP ön kamera, 64GB SSD, Windows 7 Pro 32 bit işletim sistemi ve Microsoft Home and Business 2010 yazılımı kullanılmış.





Yeni nesil Intel Atom işlemciden kastın muhtemelen bazı netbook modellerinde de kullanılmaya başlanan yeni nesil Atom Cedar Trail platformu olduğu belirtiliyor.





Tablet Japon işletmeleri hedef alıyor. Şubat ayında piyasada olması beklenen tabletin resmi fiyatı ve diğer ülkelerde satışa çıkıp çıkmayacağı kesinlik kazanmadı.