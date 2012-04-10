Toshiba'dan Ivy Bridge'li LX815 ve LX835 hepsi-bir-arada PC modelleri

Tablet segmentinde yaptığı çıkarmanın ardından Toshiba, hepsi-bir-arada PC pazarına da iddialı iki ürün sunuyor.





Full HD çözünürlükte ekrana sahip LX815 modeli 21.5 inç boyutunda iken, LX835 modeli de 23 inçlik boyuta sahip. Köşeden köşeye dokunmatik ekran ise opsiyonel olarak sunulmuş. Ürünlerle birlikte önceden tanımlanmış kablosuz tam boy klavye ve fare de veriliyor.





Farklı konfigürasyonlara sahip modeller Intel Ivy Bridge Core işlemciler, 16GB'a kadar RAM bellek, 3TB'a kadar yüksek hızlı disk çözümleri, HDMI, Blue-ray sürücü, IR destekli TV alıcısı, 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 özellikleri sunuyor. Ses teknolojisi ise SRS Premium Sound 3D™ Onkyo hoparlörler vasıtasıyla sağlanıyor.





Cihaz kapalı durumda iken elektronik cihazları USB üzerinden şarj edebilen USB Sleep & Charge özelliği, sistem durumunu izleyebileceğiniz PC Health Monitor, Toshiba eco Utility™ güç yönetimi diğer özellikleri arasında.





Yaz aylarında perakendecilerde ve Toshiba çevrimiçi mağazasında satışa sunulacak modellerden Toshiba LX815 600$, LX835 ise 880$ başlangıç fiyatına sahip olacak.