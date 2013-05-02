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Toshiba'nın Tegra 4'lü Android tableti görüntülendi

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Toshiba'nın Tegra 4'lü Android tableti görüntülendi

Test sonuçları geçen ay ortaya çıkan Toshiba'nın AT10LE-A modeli numaralı tablet bilgisayarına ait ilk görüntüler internete sızdı. 2012'de Google'nin açık kaynak kodlu Android işletim sisteminden gücünü alan 7 inçten 13 inçe kadar çıkan boyutlarda beş tablet bilgisayar piyasaya süren Japon teknoloji devi, bu sene tablet pazarında liderliği iOS'tan devralan Android ekosisteminde kendine yer edinmek için sektörün tüm kulvarlarına hitap eden çözümler geliştirmişti. Tablet bilgisayarlar için yatarımlarına devam eden Toshiba, yakında tanıtılması beklenen AT10LE-A ile peformans hususunda tüketicilerine en iyi deneyimi yaşatmayı planlıyor.
NVIDIA'nın 1.8GHz hızındaki dört çekirdekli ARM Cortex-A15 işlemci, özel güç tasarrufu çekirdeği ve 72 çekirdekli GeForce GPU'yu bünyesinde barındıran 28nm'lik yeni nesil yongada sistemi Tegra 4 ile donatılacak ilk çözümler arasında yer alacak AT10LE-A, 10.1 inç büyüklüğünde muhtemelen Full HD çözünürlüklü bir dokunmatik ekran, SD kart slotu, mini HDMI, USB çıkışları, çift hoparlör ve Android 4.2 Jelly Bean sürümünü beraberinde getiriyor. Techblog.gr tarafından servis edilen görüntülerden, tablet için hazırlanan bir klavye aksesuarının da yolda olduğu anlaşılıyor. Henüz hangi isimle satışa çıkacağı bilinmeyen AT10LE-A modelli tabletin AnTuTu test aracında Galaxy S4'ün Exynos 5 Octa çipsetinden daha yüksek bir sonuç elde ettiği görülmüştü. Grafik performansı konusunda ise; 96 GFLOPS seviyesine kadar tırmanan GeForce ULP rakiplerini neredeyse ikiye katlayarak ciddi bir avantaj sağlıyor. 
Resmi duyurusu ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek Toshiba'nın yeni Android tabletine ait ilk görüntülere aşağıdan göz atabilirsiniz.

Toshiba'nın Tegra 4'lü Android tableti görüntülendi

Toshiba'nın Tegra 4'lü Android tableti görüntülendi

Toshiba'nın Tegra 4'lü Android tableti görüntülendi

http://techblog.gr/mobile/toshiba-at10le-a-leaked-6273/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
burakesan 6 yıl
Şimdi daha Tegra 2'li bir cihazı bile kullanmamış birileri gelip "Tegra 4 ölü doğacak" diye tuttururlar. Önce kullanın, ondan sonra yorumları yapın sokaklardaki koca karılardan bir farkı olmasını isteyen şahıslar.
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wolf silver 6 yıl
Tegra gpu olarak cok güçlü acaba adreno 330 gecer mi ? Diye düşünüyorum... bu yıl tegra kullanan hic bir cihazi göremedik. . Tegra hala hazir m i degil yoksa kimse mi kullanmak istemiyor buda bir soru isareti...
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shadowtr 6 yıl
USB ve HDMI portlarına erişim için o kapağı açık tutmak zorunda kalmak tasarım faciası olmuş gibime geliyor.
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foz54 6 yıl
Nvidia eskiden piyasaya ilk giren olurdu bu sayede rakiplerine göre güçsüz donanımları tüketiciye kakalardı.(ilk dual-core:tegra2 ve ilk quad-core:tegra3)
Şimdi ise güçlü donanımı ile piyasaya giremiyor sebepleri ısınma, güç tüketimi, üretim sıkıntısı ve en önemlisi kötü imajı olabilir
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kesbi 6 yıl
Çerçevenin kapladığı alan ekrandan büyük. Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın. Harcanan plastiğe acıyorum. Sırf çevre kirliliği. Artık çer çöp üretmeyi bıraksalar iyi olacak.
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hollowman_ 6 yıl
VenatoR_
Adreano 330, 320 den % 50 güçlü olacak deniliyor. Öyleyse tegra 4 ü geçmesi zor. Tegra 4, 320 yi ikiyekatlamış. Keşke htc one a tegra 4 koysalardı.

HTC ilk olarak tegra 3 ten ağzı yandığı için bu sefer işi riske atamadı. Birde tabi enerji sarfiyatı mevzuu var. HTC one x in en büyük sıkıntısı bataryanın çabuk bitmesi meselesiydi. Belki performans olarak yılın sonuna kadar açık ara en iyi telefon olurdu ama şarj ve aşırı ısınma problemi olan bir cihazın performans konusunun genel anlamda umursanacağını pek sanmıyorum. kimse 1 günü çıkaramayan, aşırı ısınan bir telefon kullanmak istemez.
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Proximity 6 yıl
Adreano 330, 320 den % 50 güçlü olacak deniliyor. Öyleyse tegra 4 ü geçmesi zor. Tegra 4, 320 yi ikiyekatlamış. Keşke htc one a tegra 4 koysalardı.
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MxFxOx 6 yıl
hemen belirtelim fiya yüksek :D 2000 tl üstü tahminim
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N. Chomsky 6 yıl
Yine 3 aya kalmadan eskiyecektir.
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EstrEmO 6 yıl
Tegra gelsin gelsin, görüntü olarak her zaman farkını belli ediyor ama enerji tüketimi için kendini geliştirmiştir yada geliştiriyordur umarım.
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regaibyigit. 6 yıl
itachi237
Tegra 4ler nvidianın elinde kaldı gibi
göremedik pazarda doğru düzgün. Güzel bir Apu aslında..

daha piyasaya çıkmayan bi işlemci nasıl oluyorda ellerinde kalıyor?
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itachi237 6 yıl regaibyigit.
regaibyigit.
itachi237
Tegra 4ler nvidianın elinde kaldı gibi
göremedik pazarda doğru düzgün. Güzel bir Apu aslında..

daha piyasaya çıkmayan bi işlemci nasıl oluyorda ellerinde kalıyor?

Tanıtılalı hatta işlemci biteli uzun zaman oldu. Qualcommun işlemcileri hemen yayılıyor pazara fakat tegra hala alıcı arıyor. Yakın zamanda s800 gibi işlemciler gelecek ve nvidia çok geç kalmış olacak.
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