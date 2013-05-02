Toshiba'nın Tegra 4'lü Android tableti görüntülendi





Test sonuçları geçen ay ortaya çıkan Toshiba'nın AT10LE-A modeli numaralı tablet bilgisayarına ait ilk görüntüler internete sızdı. 2012'de Google'nin açık kaynak kodlu Android işletim sisteminden gücünü alan 7 inçten 13 inçe kadar çıkan boyutlarda beş tablet bilgisayar piyasaya süren Japon teknoloji devi, bu sene tablet pazarında liderliği iOS'tan devralan Android ekosisteminde kendine yer edinmek için sektörün tüm kulvarlarına hitap eden çözümler geliştirmişti. Tablet bilgisayarlar için yatarımlarına devam eden Toshiba, yakında tanıtılması beklenen AT10LE-A ile peformans hususunda tüketicilerine en iyi deneyimi yaşatmayı planlıyor.

NVIDIA'nın 1.8GHz hızındaki dört çekirdekli ARM Cortex-A15 işlemci, özel güç tasarrufu çekirdeği ve 72 çekirdekli GeForce GPU'yu bünyesinde barındıran 28nm'lik yeni nesil yongada sistemi Tegra 4 ile donatılacak ilk çözümler arasında yer alacak AT10LE-A, 10.1 inç büyüklüğünde muhtemelen Full HD çözünürlüklü bir dokunmatik ekran, SD kart slotu, mini HDMI, USB çıkışları, çift hoparlör ve Android 4.2 Jelly Bean sürümünü beraberinde getiriyor. Techblog.gr tarafından servis edilen görüntülerden, tablet için hazırlanan bir klavye aksesuarının da yolda olduğu anlaşılıyor. Henüz hangi isimle satışa çıkacağı bilinmeyen AT10LE-A modelli tabletin AnTuTu test aracında Galaxy S4'ün Exynos 5 Octa çipsetinden daha yüksek bir sonuç elde ettiği görülmüştü. Grafik performansı konusunda ise; 96 GFLOPS seviyesine kadar tırmanan GeForce ULP rakiplerini neredeyse ikiye katlayarak ciddi bir avantaj sağlıyor.

Resmi duyurusu ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek Toshiba'nın yeni Android tabletine ait ilk görüntülere aşağıdan göz atabilirsiniz.





http://techblog.gr/mobile/toshiba-at10le-a-leaked-6273/