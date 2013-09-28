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Touch ID'yi hackleyen isim konuştu: Beklediğimden daha kısa sürdü

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
5,1b
1
139
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Touch ID'yi hackleyen isim konuştu: Beklediğimden daha kısa sürdü

Kısa bir süre önce Touch ID'yi aşmayı başaran ilk kişi olarak tarihe geçen ve sensörün ne kadar güvenli olabileceği tartışmalarını alevlendiren Chaos Computer Club üyesi Starbug, Touch ID'yi nasıl devre dışı bıraktığını Ars Technica'ya anlattı.

CCC üyesi olan Starbug, aslında bu konuda oldukça deneyimli bir isim. 2006 yılında parmak izi sensörlerinin hacklenmesi konusunda araştırma çalışmasının altına imza atan Starbug, bu çalışmasını çeşitli güvenlik seminerlerinde savunmuş bir bilgisayar tutkunu.

Apple'ın iPhone 5s'de Touch ID'ye yer vermesinden sonra ellerini ovuşturmaya başlayan Starbug, iPhone 5s'le vakit geçirmeye başladıktan sonra ilk başta umutsuzluğa kapıldığını söylüyor. Hackleme işleminin en az 1 ya da 2 hafta süreceğini düşünen Starbug'ın sistemi aşabileceğini görmesi ise çok sürmemiş. Sistemi aşmak için sıradan ve direk olarak sensörü kandırmayı hedef aldığını söyleyen Starbug, tahmin ettiğinden çok daha kısa sürede, 30 saatte sistemi aşmayı başarmış.

Starbug'ın gerçekleştirdiği yöntem aslında basit ancak bazı donatılara ihtiyaç duyuluyor. Bu açıdan Starbug, birçok kişinin pahalı olmayan bu donatıları temin ederek Touch ID'yi hackleyebileceğini söylüyor. Starbug'a eşlik eden ve benzer yöntemle Touch ID'yi aşan güvenlik eksperi Marc Rogers ise bu işlemin Starbug'ın söylediği kadar kolay olmadığını ve binlerce dolarlık ekipmanlara ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Starbug'ın Touch ID'yi geride bırakmasını sağlayan yöntemin ilk aşaması iPhone'un ekranındaki parmak izlerinden birini tam ve net şekilde bilgisayar ortamına aktarmakla başlıyor. Bunun için iPhone'un üzerine tam bir parmak izi bırakılıyor ve iPhone'un ekranı bir tarayıcı ile bilgisayara aktarılıyor. Bilgisayarda birkaç görüntü düzenleme işleminden sonra uygun şekle (siyah arka plan, beyaz parmak izi olacak şekilde) dönüştürülüyor ve bilgisayardan çıkartılıyor. Buraya kadarki işlemlerin tamamı birçoğumuz tarafından rahatlıkla yapılabilir. Ancak asıl işlem bundan sonra başlıyor ve işin içine asitler, Poliklorlu bifenil, zaman ve biraz kimyasal bilgi giriyor. Bu yüzden bundan sonrasını en kolay video anlatır diyerekten topu haberin sonunda bulunan videoya atıyorum.

Starbug'ın yaptığı hackleme işlemi 30 saat sürüyor. Bu açıdan Touch ID'nin çok da kolay şekilde aşılacağını söylemek mümkün değil. Dahası, güvenlik eksperi Marc Rogers ortalama bir kullanıcının sistemden şüphe duymaması gerektiğine dikkat çekerek Touch ID'yi hacklemenin yetenek, akademik düzeyde bilgi ve Suç Mahali Teknisyenleri'ndeki sabra ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

Starbug'ın Touch ID'yi hackleme yöntemiyle ilgili hazırladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:


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DemirKipi 6 yıl en beğenilen
Birisi sizin telefonunuzu alacak da, tarayıcıdan parmak izini taratacak da, onun baskısını çıkaracak da, okutacak da. Ohoo. Biraz tarafsız olun gözünüzü seveyim.

Kolaylıkla aşılan bir şey değil. Sırf bu yüzden de almaktan vazgeçenin aklından şüphe duyarım.

Telefonunuzu kıracak kişi size yakın bir kişi olması lazım. Bu durumda şifrenizi girerken göz ucuyla bakması ile çok basit bir şekilde telefonunuzu kırmış sayılıyor o halde. Ya da yüz tanıma sistemine Facebook'tan bir fotoğraf gösterip açması da kırmış oluyor demek ki.

Telefonunuz çalındı diyelim. E çalındı zaten daha kırılsa ne kırılmasa ne.

Bu tip sistemler size hayat sigortası sunmuyor. Yanınızda ki insanların kurcalamasını istemediğiniz için çeşitli şifreleme yollarına başvurursunuz. Şifre girmekle ya da yüzünüzü tanıtmakla zaman kaybetmemek için adamlar tek dokunuşla kilidi sadece sizin açmanızı sağlamış.

Windows Phone kullanıcısıyım. Ancak gerek iOS ve cihazları olsun, gerekse Android ve cihazları olsun, hayatımızı kolaylaştıracak bir yenilik sunuyorlarsa tebrik ederim.

Yaptığınız eleştiri düzeyini ben, eğer bir kaç saniye ya da dakika sürecek ufak bir işlemle kırılabilecek bir sistem olsaydı o zaman öyle bir eleştiri yapardım.

Biraz mantıklı olun. Kullandığınız telefonu da severek kullanmaya devam edin. Başkasının severek kullandığı cihazlara da saygı duyun.
Birisi sizin telefonunuzu alacak da, tarayıcıdan parmak izini taratacak da, onun baskısını çıkaracak da, okutacak da. Ohoo. Biraz tarafsız olun gözünüzü seveyi...
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4 Yanıt Yanıtla +78
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Xagdas 6 yıl
Bu iPhone hacklemek değilki. Adam parmak izini kopyalamış. Bu yöntemle banka ATM'si de hacklersin, banka özel kasası da hacklersin, araba kilidi de hacklersin. Barmağı bulup, izini aldıktan sonra, ohoo...
Sen başka parmakla açabiliyor musun ondan bahset.
Bu iPhone hacklemek değilki. Adam parmak izini kopyalamış. Bu yöntemle banka ATM'si de hacklersin, banka özel kasası da hacklersin, araba kilidi de hacklersi...
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3 Yanıt Yanıtla +25
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W.Amadeus 6 yıl
Bir sistemi bir insan(lar) dizayn ediyorsa, başka bir insan(lar) da aşabilir elbette ki.
1 Yanıt Yanıtla +17
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1 Avatar
WTF Viqqy 6 yıl
Olur öyle şeyler arada :)
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turuncum 6 yıl
İlk cinsel deneyimini yaşamış gibi konuşmuş hacker arkadaş.
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ÖylesineOlalım 6 yıl
Yüz tanımaymış pehh
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TheDcdy 6 yıl
Eksilemeye doyamadım.
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neodyum 6 yıl
Çözüm güzelmiş.

-Tuş parmak okuyor ne yapalım abi?
+Tuşu kaldırın!
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ozan2348 6 yıl
Hırsızlar onla uğraşacağına parmağa bi kesik atar işi bitirir
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Apple Specialist 6 yıl ozan2348
ozan2348
Hırsızlar onla uğraşacağına parmağa bi kesik atar işi bitirir


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grezimonk 6 yıl
fi tarihindeki parmak izi okuyucuyu kullanırlarsa hacklenir tabi...
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Gordon Freedos 6 yıl
Herkes mi fbi veya cia de calisiyor anlamadim ki. Alin kullanin telefonuda, parmak okuma ozelligine de. Kim ne yapsin sizin "kanks qeLiomsnz? xd xd" turu mesajlarinizi veya abuk subuk resimlerinizi.
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Kulak Misafiri 6 yıl
cCc Starbug cCc
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DonsuzBalık 6 yıl
erkan0075
Brute force attack. Parmağı almak 10 saniye, telefonu açmak 3 saniye.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

deniyerek alma şansımız varmı
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