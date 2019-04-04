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Toyota, hibrit teknolojisini rakipleriyle paylaşma kararı aldı

Hibrit araç teknolojileri konusunda en tecrübeli markalardan biri olan Toyota, şimdiye dek aldığı 24 bin patenti herkesin erişimine açık hale getirdi. Patentler 2030 yılına kadar erişime açık olacak.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Toyota, hibrit teknolojisini rakipleriyle paylaşma kararı aldı
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Elektrikli araçların global pazarda söz sahibi olabilmesinin önünde hala önemli engeller var. Fakat bazı üreticiler bu süreci hızlandırmak için elinden geleni yapıyor. Örneğin; elektrikli araç üreticisi Tesla’nın sahip olduğu patentler tüm girişimcilere açık. İşte buna benzer bir adım da Japon üretici Toyota’dan geldi.

Hibrit otomobil denince ilk aklımıza gelen markalardan biri olan Toyota’nın bu alandaki en tecrübeli markaların başında geldiğine şüphe yok. Japon üretici, yıllar süren çalışmalardan elde ettiği bu tecrübeyi diğer tüm üreticilerle paylaşma kararı aldı. yapılan açıklamaya göre Toyota’nın hibrit araç teknolojilerine yönelik aldığı 24 bin civarında patent, tüm rakiplerinin erişimine açık hale getirildi. Buna Toyota’nın motorları, bataryaları, ECU’ları ve hibrit araçların diğer tüm hayati parçaları dahil.

"Şimdi iş birliğinin tam zamanı olduğuna inanıyoruz" 

Toyota Motor Corporation Başkan Yardımcısı Shigeki Terashi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sahip olduğumuz elektrifikasyon sistemlerine diğer markalardan çok fazla talep gelmesi, hibrit ve diğer elektriklendirilmiş araç teknolojilerini daha popüler hale getirmemiz gerektiğini fark ettirdi. Biz de şimdi iş birliğinin tam zamanı olduğuna inandık. Eğer elektriklendirilmiş araç sayısını gelecek 10 yılda gözle görülür derecede arttırırsak, standart hale gelebilirler. Biz de bu süreçte önemli bir rol oynamak istiyoruz

Hibrit araç teknolojilerine yönelik patentler Japon üreticinin ilk paylaşımı değil. Toyota’nın yakıt pili teknolojilerine yönelik binlerce patenti de 2015 yılından bu yana herkesin erişimine açık. Yapılan yeni duyuruya göre, hibrit araçlara yönelik patentler de 2030 yılının sonuna kadar herkesin erişimine açık olacak.

Alman üretici Volkswagen de geçtiğimiz aylarda bir duyuru yapmış, elektrikli araçlar için geliştirdiği MEB platformunu rakip firmalarla paylaşabileceğini açıklamıştı.


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alaz1903 1 ay en beğenilen
Saçma sapan bir patent için yıllarca davalık olunan bir dünyada 24 bin patenti herkesin erişimine açık hale getirmek sadece alkışlanır.
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Xrollann 1 ay
Bu Japonlar işi biliyor gerçekten, güzel adım
ayrıca yeni Corolla harika olmuş.
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Taheri 1 ay
Helal olsun valla bu kararı alan bir şirket tanıyorum Tesla'ydı. Şimdi arkasından Toyota. Bu kararı almak yürek ister.
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DH Misafiri 1 ay
Önce Tesla bu kararı aldı şimdi de Toyota. Helal olsun Toyota'ya bu kararı kolay kolay her marka alamaz. Gelecek hibrit ve elektrikte bu akıma yavaş yavaş diğer markalarda katılacaktır. Alman devleri 10 yıl sonra bile Tesla'yı yakalayamayacaklar. Elbette Almanlar kaliteli, konforlu otomobiller üretiyorlar ancak bu Tesla'yı yakalamak için Alman devlerine yetmeyecektir. Toyota liderliğini yine konuşturmuştur helal olsun Toyota!
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bulentcandan 1 ay
Zaten Toyota, katı-hal pilleri geliştirmek için Panasonic ve Çinli firmalarla anlaşma yaptı. Zannediyorum endüstriyel çapta bu pillerin üretimini yapacaklar. Belki de çok kısa bir süre sonra (en azından otomobillerde) içten yanmalı motorların fişi çekilecek. O zaman hibritin de bir anlamı kalmayacağına göre patentleri açmakta herhangi bir kaygıları kalmasa gerek.
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AKTeknisyen 1 ay
Toyota bu kararı boşuna almadı.Yıllarca ve baya para dökerek hibrit otomotivlere yatırım yaptı.Lakin sektör hibrite değilde direkt tam elektrikli otomotive yönelince toyota eli mahkum patentleri açtı.Yoksa biliyor ki hibrit teknolojisi ölecek ve toyota bu işten büyük zarar edecek.Yani burdaki amaç diğer firmaları da hibrite teşvik etmek.
Tabi bu saatten sonra işe yararmı o su götürür.2025 gibi bataryalarda menzil ve şarj süresi sorunlarının yanında maliyet meselesininde çözüleceği ön görülüyor (şu anda onlarca firma batarya ve şarj ar-gesine milyarlar yatırıyor) Çok değil 10 sene içinde menzil ve batarya meselesi çözülmüş olursa ortada ne içten yanmalı motor üretimi kalır nede hibrit.
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djturnz 1 ay
Aşçı da tarifini paylaşır ama kimse aşçı gibi yapamaz ;)
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muammer816 1 ay
şu açık patentlerden bile bir araç üretemiyoruz a....
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_mp_ 1 ay
Direkt elektrikli çıkınca hibrit çöp oldu galiba. Tuşlu kullanmadan dokunmatiğe geçmek gibi.
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redferrari 1 ay
Hibrit değil yarı elektrik destekli daha iyi, prize takamadıktan sonra, boyuna frenle mi uğraşacağız, batarya kapasite artışı ve priz desteği bekliyorum Toyota,,,,,,,,,,,,,,,,
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bulentcandan 1 ay redferrari
Bkz. Toyota Prius Prime. Tavanında fotovoltaik panel bile mevcut. 10 gün güneşin altında bırak, 50-60km menzilin olsun. Beleş
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Lacano 1 ay
DH gibi paranoyak kullanıcılarının olduğu bir forumun bu haberin altındaki nedenleri araştırmaması gerçekten ilginç...
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ymhaslaman 1 ay
Diğer firmalarda artık hybrid'e geçsinde insanlar hybrid'e alışsın. Toyota'da daha fazla hybrid araç satsın diye olabilir.
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Xrollann 1 ay
Bu Japonlar işi biliyor gerçekten, güzel adım
ayrıca yeni Corolla harika olmuş.
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