Toyota, hibrit teknolojisini rakipleriyle paylaşma kararı aldı

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Elektrikli araçların global pazarda söz sahibi olabilmesinin önünde hala önemli engeller var. Fakat bazı üreticiler bu süreci hızlandırmak için elinden geleni yapıyor. Örneğin; elektrikli araç üreticisi Tesla’nın sahip olduğu patentler tüm girişimcilere açık. İşte buna benzer bir adım da Japon üretici Toyota’dan geldi.

Hibrit otomobil denince ilk aklımıza gelen markalardan biri olan Toyota’nın bu alandaki en tecrübeli markaların başında geldiğine şüphe yok. Japon üretici, yıllar süren çalışmalardan elde ettiği bu tecrübeyi diğer tüm üreticilerle paylaşma kararı aldı. yapılan açıklamaya göre Toyota’nın hibrit araç teknolojilerine yönelik aldığı 24 bin civarında patent, tüm rakiplerinin erişimine açık hale getirildi. Buna Toyota’nın motorları, bataryaları, ECU’ları ve hibrit araçların diğer tüm hayati parçaları dahil.

"Şimdi iş birliğinin tam zamanı olduğuna inanıyoruz"

Toyota Motor Corporation Başkan Yardımcısı Shigeki Terashi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sahip olduğumuz elektrifikasyon sistemlerine diğer markalardan çok fazla talep gelmesi, hibrit ve diğer elektriklendirilmiş araç teknolojilerini daha popüler hale getirmemiz gerektiğini fark ettirdi. Biz de şimdi iş birliğinin tam zamanı olduğuna inandık. Eğer elektriklendirilmiş araç sayısını gelecek 10 yılda gözle görülür derecede arttırırsak, standart hale gelebilirler. Biz de bu süreçte önemli bir rol oynamak istiyoruz”

Hibrit araç teknolojilerine yönelik patentler Japon üreticinin ilk paylaşımı değil. Toyota’nın yakıt pili teknolojilerine yönelik binlerce patenti de 2015 yılından bu yana herkesin erişimine açık. Yapılan yeni duyuruya göre, hibrit araçlara yönelik patentler de 2030 yılının sonuna kadar herkesin erişimine açık olacak.

Alman üretici Volkswagen de geçtiğimiz aylarda bir duyuru yapmış, elektrikli araçlar için geliştirdiği MEB platformunu rakip firmalarla paylaşabileceğini açıklamıştı.