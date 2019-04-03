Volkswagen'den yeni otonom ve elektrikli SUV konsepti: I.D. Roomzz

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Son dönemde elektriklenmeye büyük önem veren Volkswagen, bu kapsamda oluşturduğu elektrikli I.D. ailesini yeni bir amiral gemisi SUV modeliyle genişletmeye hazırlanıyor. 16 Nisan’daki Şanghay Otomobil Fuarı’nda konsept olarak tanıtılacak elektrikli SUV’un adı Volkswagen I.D. Roomzz. Yukarıdaki görsel de onu ilk kez görmemizi sağlayan ipucu görseli.

Alman üreticinin elektrikli I.D. ailesini yeni bir SUV modelle genişleteceği zaten biliniyordu. Fakat bu araç daha önce I.D. Lounge olarak anılıyordu. Volkswagen’in dünkü resmi duyurusuyla birlikte elektrikli SUV’un I.D. Roomzz olarak adlandırılacağı kesinleşmiş oldu. Alman üretici, seçtikleri bu ismin “aracın kabinindeki değişkenliğe” vurgu yaptığını belirtti.

Seviye 4 otonom sürüş sistemiyle sürücüye ihtiyaç yok

2021 yılında Çin pazarında satışa sunulması beklenen araç, tıpkı ailenin diğer üyeleri gibi Volkswagen Grubu’nun MEB platformunu kullanacak. Elektrikli I.D. Roomzz SUV’un kabininde tamamen farklı bir koltuk yerleşimi, yüksek kaliteli materyaller ve ayarlanabilir ambiyans aydınlatması bulunacak. Bir takım yeniliklere ev sahipliği yapacak SUV’da Seviye 4 otonom sürüş teknolojisine yer verilecek. Bu teknoloji, ID Pilot modunda aktif bir sürücüye ihtiyaç duymayacak.

I.D. Roomzz konseptinin tasarımına bakacak olursak, ön yüzünün I.D. Crozz’a benzediğini söyleyebiliriz. Arka kapıları ters açılan elektrikli SUV’un geriye doğru alçalan tavanı da coupe benzeri bir profil yaratmış. Tasarımın genelindeki belirgin çizgilerin ve geniş çamurlukların kaslı bir görünüm oluşturduğu I.D. Roomzz konseptinde, yan aynalar yerine kameraların kullanıldığı da gözlerden kaçmıyor.

Alman üreticinin I.D. ailesine ekleyeceği elektrikli SUV modelinin ön görterimi, Şanghay Otomobil Fuarı’nda bu konseptle yapılacak. Üretim versiyonu da 2021 yılında Çin yollarına çıkacak. Daha sonra başka pazarlara sunulup sunulmayacağı ise henüz belli değil.

https://www.volkswagen-newsroom.com/en/press-releases/the-id-family-is-growing-in-shanghai-a-new-concept-car-shows-the-electric-full-size-suv-of-the-future-4796