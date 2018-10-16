Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Trafik cezalarının artırılmasını öngören kanun teklifi TBMM İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi

Trafik cezalarının artırılmasını öngören kanun tasarısı TBMM İçişleri Komisyonu tarafından kabul edildi. Güncel trafik cezaları ve detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.
7 ay (Son Güncelleme: 7 ay)
10,1b
1
67
Zamazingo
Zeynep Yolcu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Trafik cezalarının artırılmasını öngören kanun teklifi TBMM İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi
Tam Boyutta Gör
 

TBMM İçişleri Komisyonu, "Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklikler Yapan Kanun Teklifi"ni kabul etti. Kabul edilen kanun tasarısı ile trafik cezaları %117 oranında artış gösterdi. Yeni dönemde trafik cezaları şu şekilde olacak,

Seyir halinde cep telefonu kullanımına 235 lira ceza

Seyir halinde cep telefonu ve benzeri cihazları kullanan sürücülere uygulanan 108 lira idari para cezası, 235 liraya çıkarıldı.
Trafik cezalarının artırılmasını öngören kanun teklifi TBMM İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi
 

Hurda araçlarla trafiğe çıkanlara 1002 lira ceza

Tescil Belgesi, Tescil Plakası almadan ve hurdaya ayrılan araçlarla karayollarına çıkan sürücülere, 1002 lira idari para cezası uygulanacak.

Drifte 5010 lira ceza

Aracının yönünü ani olarak değiştiren veya kendi etrafında döndürenlere, yani halk arasında drift olarak bilinen faaliyeti gerçekleştirenlere 5010 lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgesi 60 gün süre ile geri alınacak.

Psiko-teknik değerlendirme sonucunda sürücülüğe engel olacak herhangi bir durum tespit edilmediği takdirde bu kişilere sürücü belgeleri iade edilecek. Araç 60 gün süre ile trafikten men edilecek, son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 5 yıl içinde bu madde kapsamında sürücü belgesi ikinci kez geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilecek.

Çakar lamba kullananlara 1002 lira ceza

Toplumsal huzuru tehdit eden çakar lamba, siren ve benzeri cihazlar, mevzuatta belirlenen araçların dışında kullanılamayacak. Buna uymayanlara 1002 lira idari para cezası uygulanacak. Sürücü, araç sahibi değilse ayrıca tescil plakasına da ceza kesilecek.
Trafik cezalarının artırılmasını öngören kanun teklifi TBMM İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi
 

Muayenesiz araçlara 235 lira ceza

Muayenesiz araçların trafikte kullanımını engellemek amacıyla 108 lira olarak uygulanan idari para cezası %117 oranında artarak 235 liraya çıkarıldı. Verilen süre sonunda muayenesini yaptırmayanlara da 488 lira ceza kesilecek.

Emniyet şeritlerini ve banketleri kullananlara ceza

Trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi olağandışı durumlar dışında emniyet şeritleri ve banketleri kullanılamayacak. Sürücüler, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde art arda birden fazla şerit değiştiremeyecek, tek yönlü karayollarında araçlarını ters istikamette süremeyecek.

Üç defa kırmızı ışık ihlalinde 30 gün süreyle ehliyete el konulacak

Kırmızı ışık kuralını, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde ilk kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 30 gün, ikinci kez üç kez ihlal ettiği tespit edilenlerin 45 gün, üçüncü veya daha fazla kez üç defa ihlal ettiği tespit edilen sürücülerin 60 gün süreyle sürücü belgelerine el konulacak.
İki ve daha fazla kez sürücü belgesi geri alınanlar, psiko-teknik değerlendirmeden geçirilecek ve sürücü belgesi almasına engel teşkil eden bir durumun olmadığı tespit edildiği takdirde trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri iade edilecek.
Trafik cezalarının artırılmasını öngören kanun teklifi TBMM İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi
 

Hız sınırını aşanlara ceza

Hız sınırlarında "%10-30" ve "%30 üzeri" şeklinde uygulanan 2 kademeli yaptırım, "%50 üzeri" şeklinde 3'e çıkarıldı.
Hız sınırını %10-30 aşanlara 235 lira, %30-50 aşanlara 488 lira ve %50'den fazla aşanlara 1002 lira idari para cezası uygulanacak.

Abartı egzoza 1002 lira ceza

Araç üzerinde yapılan modifikasyonların gürültüye sebep olacak nitelikte olması durumunda, araç sahibine 1002 lira idari para cezası uygulanacak. Araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten men edilecek.

https://www.trthaber.com/haber/gundem/trafik-cezalarinin-artirilmasini-ongoren-teklif-komisyonda-kabul-edildi-389405.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
SigSauer6 7 ay en beğenilen
Ya reyiz! Devlete para gerekli değil mi şuan? Ona buna zam yapacağına yapıştır millete cezayı hem kamu düzenine zarar vereni cezalandırırsın hem de sıradan vatandaşı zamlardan kurtarırsın. Daha bugün haberlerde gördüm. Adam yaya geçidine dalıp yayayı 2 metre yukarı atıyor 215 tl cezası yiyor diğer gariban adam ise bisikleti kaldırımda kullanıyor 215 tl ceza yiyor. Reva mı bu?
Ya reyiz! Devlete para gerekli değil mi şuan? Ona buna zam yapacağına yapıştır millete cezayı hem kamu düzenine zarar vereni cezalandırırsın hem de sıradan vata...
Devamını Gör
Yanıtla +64
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OsbourneReynolds 7 ay
Sonuna kadar destekliyorum. Şu kurallara uymak insanlıktır, medeniyettir. Fakat malesef burası da Türkiye'dir. Dolayısıyla kimseyi medeniyetle falan terbiye edemeyiz. Bunu kafasına vura vura, büyük para cezaları vererek yapmak zorundayız. Kimse bu konuyu siyasete çekmesin. Önce eğitim.
Sonuna kadar destekliyorum. Şu kurallara uymak insanlıktır, medeniyettir. Fakat malesef burası da Türkiye'dir. Dolayısıyla kimseyi medeniyetle falan terbiye ede...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +45
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DOMIX 7 ay OsbourneReynolds
Bu arttırımın eğitim ya da trafik güvenliği sebebi ile olmadığını sizde bende biliyoruz, ha arttırılsın karşı değilim evet trafikteki magandalığın bir nebze önüne geçecektir elbet ama lütfen kurallara uymak, medeniyet, trafik güvenliği vs. yüzünden demeyelim kendimizi kandırmayalım.
Bu arttırımın eğitim ya da trafik güvenliği sebebi ile olmadığını sizde bende biliyoruz, ha arttırılsın karşı değilim evet trafikteki magandalığın bir nebze ön...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ogameci 7 ay
bunun üzerine bi kahve iyi gider
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fractal design 7 ay
Cezalar artsa da denetim olmadıktan sonra hiç bir anlam ifade etmiyor. Yolda hız sınırına (70km/s) sabitleyip gittiğim yolda nedense hiç bir aracı geçemediğim gibi kamyon ve tırlar dahil tüm araçlar beni geçiyor. Yani denetim sıfır. Böyle olunca isterse trafikten men cezası olsun. Denetim yok. Trafik polisleri yatıyor.
Kaç trafik polisi gördünüz kırmızı ışıkta geçenin arkasından sirenleri açıp kenara çekip ceza yazan?
Kaç trafik polisi gördünüz devriye gezen ve olaya müdahale eden?
Kaç trafik polisi gördünüz makas atanı görüp peşine düşen?
Kaç trafik polisi gördünüz araç sıkıştıranı, kuralsız şerit değiştireni görüp kenara çeken ceza yazan?
Cevabınız %99 SIFIR olacaktır. Eee vatandaş da buna güveniyor. Cezai işlemi polis görse bile çoğu zaman kayıtsız kalıyor.
Denetimin olmadığı yerde kural tanınmaz.
Hız sınırına %50 barajı eklenmesi güzel olmuş. 1002TL yiyen bir daha öyle basmaz basamaz herhalde.
Bir de araç kamerası ile ihbarı kabul etmeye başlasalar. Yapılan ihbarla ceza kesinleşirse ihbarı yapana da %5-10 arası komisyon versinler yolumuzu bulalım. Bak o zaman totoları yiyor mu kurallara uymamaya. Her gün en az 10 tane ihbarım olur günlük toplam 20dk araç kullandığım süre boyunca.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 ay
İlk önce insanlara gerekli eğitimleri vereceksin sonra cezalar ile önüne geçmeyi hedeflersin. Bizim ülkede eğitim vermek yerine tam tersi cahil bir toplum yaratıp ceza ile önüne geçmenin mantığıyla yapıldığı için insan ister istemez birde devletin gelir kaynağı olarak kalan vergiler ve cezalar başı çektiği için bu Trafik cezalarının artırılmasını öngören kanun teklifinin kabul edilmesi cezaların önüne geçmek değil devletin gelirini yükseltmek olarak görülebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fiat S.p.A. 7 ay
1.800.000₺ günlük saray masrafı, bunun neyle ödenmesini bekliyorsunuz, itibar için bunların yapılması şart
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ohol Oula 7 ay
Motorculara ceza yok mu? Yoksa motorculara verdiğim bireysel cezaya devam mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cabriyo 7 ay
hız sınırı 3000tl,
cep telefonu 2000tl olmalı. 235 lira nedir yahu hayatta vazgeçmem 235 lira için cep telefonu kullanmaktan. yiyeceğim yılda 1 ceza öder geçerim.
drifte takmışlar kafayı 5000 liraymış.
merdiven çıkarken sakız çiğneyemeyenler araba kullanırken telefonla uğraşıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WarSaw 7 ay
hız sınırı konusunda çok samimi çok şereflilerse olur olmadık yerlerde 50km hız sınırı ve fotokapan düzenbazlığını sona erdirmeleri gerekiyor. %50 hız sınırını aşınca 1002TL para cezası kesilecekmiş e insan az utanır sıkılırya. kendi kafalarından kural belirledikleri yoldan 76 ile gittin diye 1000tl soyulmak kadar acı birşey olamaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şekilsiniz ya 7 ay
Makas atıp canımıza kasteden gerizekalılara en büyük yaptırımların uygulanması gerek. Geçen malın biri boş yolda sağ şeritten giderken ben süratle gelip sol arkamdan sıyırtma geçti sırf zevk olsun diye. Bana vursa kendi bi şekilde kaçsa al başına belayı. Youtube instagram vs. bir sürü video var plakalar gözüküyor bunlara niye bir şey yapılmıyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AMC 7 ay
Sinyal vermeyenede ağır ceza versinler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bjkyener 7 ay
Trafik cezaları keşke daha çok artsa o zaman kaza oranları düşer
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10142 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
trafik, tbmm ve
5 etiket daha yasa tasarısı 2018 trafik cezaları Zamazingo Bilim ve Teknoloji Zeynep Yolcu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 ay Dual Turbo teknolojili Vivo Z3 duyuruldu 7 ay CIA, Ağrı Dağı'nda Nuh'un Gemisi'ni aradı 7 ay DonanımHaber anasayfası artık yeni tasarımı ile açılıyor 7 ay BMW yeni amiral gemisi SUV'sini tanıttı: 2019 BMW X7 ile tanışın 7 ay Huawei Band 3 Pro duyuruldu 7 ay Apple Watch Series 4 çıkış tarihi belli oldu 7 ay Dell dünyanın ilk 49 inçlik çift QHD monitörünü duyurdu 7 ay Samsung Galaxy Watch, pil ve müzik çalma özelliklerini iyileştiren bir güncelleme aldı 7 ay Netflix'in abone sayısı 137 milyona ulaştı 7 ay Huawei'nin yeni akıllı saati Watch GT ön inceleme 7 ay Dokuzuncu nesil Core işlemciler ile 128GB RAM dönemi başladı 7 ay Facebook'taki veri ihlali Avrupa'daki kullanıcıları da etkiledi 7 ay Çentikli Huawei Mate 20 RS Porsche Design duyuruldu 7 ay Uber, halka arz ile 120 milyar dolar değerine ulaşabilir 7 ay Ön yüklü Google uygulamaları politikası değişiyor, telefon fiyatları artabilir 7 ay Mate 20 Pro kamera testi | Düşük ışıkta fotoğraf ve video 7 ay Microsoft tarayıcıları 20 yıllık güvenlik protokolünü sona erdiriyor 7 ay Intel görsel bilişim hızlandırıcı kartlarını duyurdu 7 ay Çerçevesiz Xiaomi Mi Mix 3 modeli 25 Ekim tarihinde tanıtılacak 7 ay Turtle Beach amiral gemisi Elite Pro 2 + SuperAmp kulaklığını satışa sundu 7 ay GÖRÜNTÜLENEN Trafik cezalarının artırılmasını öngören kanun teklifi TBMM İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi Sonraki 7.2 inç ekran ve 5.000 mAh pil: Huawei Mate 20 X ile tanışın 7 ay BMW, elektrikli otomobil pillerine geri dönüşüm programı ile hayat verecek 7 ay LiteOS işletim sistemine sahip Huawei Watch GT tanıtıldı 7 ay Huawei Mate 20 Pro ön inceleme videosu 7 ay MIT, 1 milyar dolarlık yatırımla yapay zeka koleji açıyor 7 ay Rolls-Royce ve Intel otonom gemi üretmek için bir araya geldi 7 ay Google CEO'su, Çin'e özel sansürlü arama motoru hakkında nihayet konuştu 7 ay Huawei Mate 20 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 7 ay BMW M8 Competition önümüzdeki yıl gelebilir 7 ay Online hediye siteleri: En uygun fiyat hangisinde? 7 ay Aselsan yapay zeka platformu için çalışmalara başladı 7 ay Microsoft Office'in web uygulamalarına dikte özelliği geliyor 7 ay Sony, Playstation 4’leri çökerten mesaj sorunu için çözüm önerisinde bulundu 7 ay F16'ya bakım yapan teknisyen yanlışlıkla bir başka F16'yı vurarak havaya uçurdu 7 ay Boston Dynamics'in robot köpeği bu kez dans yeteneğini sergiledi 7 ay Nokia X7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 7 ay Uzanlar’ın Vertu markası pazara geri dönüyor 7 ay Beş il için uzmanlardan hava kirliliği uyarısı: “Maske takın” 7 ay Samsung Galaxy S9 ve S9+ önemli bir kamera güncellemesi aldı 7 ay Efsanevi medya oynatıcısı Winamp'ın mobil uygulaması geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim