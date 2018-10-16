Trafik cezalarının artırılmasını öngören kanun teklifi TBMM İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi

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TBMM İçişleri Komisyonu, "Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklikler Yapan Kanun Teklifi"ni kabul etti. Kabul edilen kanun tasarısı ile trafik cezaları %117 oranında artış gösterdi. Yeni dönemde trafik cezaları şu şekilde olacak,

Seyir halinde cep telefonu kullanımına 235 lira ceza

Seyir halinde cep telefonu ve benzeri cihazları kullanan sürücülere uygulanan 108 lira idari para cezası, 235 liraya çıkarıldı.

Hurda araçlarla trafiğe çıkanlara 1002 lira ceza

Tescil Belgesi, Tescil Plakası almadan ve hurdaya ayrılan araçlarla karayollarına çıkan sürücülere, 1002 lira idari para cezası uygulanacak.

Drifte 5010 lira ceza

Aracının yönünü ani olarak değiştiren veya kendi etrafında döndürenlere, yani halk arasında drift olarak bilinen faaliyeti gerçekleştirenlere 5010 lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgesi 60 gün süre ile geri alınacak.



Psiko-teknik değerlendirme sonucunda sürücülüğe engel olacak herhangi bir durum tespit edilmediği takdirde bu kişilere sürücü belgeleri iade edilecek. Araç 60 gün süre ile trafikten men edilecek, son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 5 yıl içinde bu madde kapsamında sürücü belgesi ikinci kez geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilecek.

Çakar lamba kullananlara 1002 lira ceza

Toplumsal huzuru tehdit eden çakar lamba, siren ve benzeri cihazlar, mevzuatta belirlenen araçların dışında kullanılamayacak. Buna uymayanlara 1002 lira idari para cezası uygulanacak. Sürücü, araç sahibi değilse ayrıca tescil plakasına da ceza kesilecek.

Muayenesiz araçlara 235 lira ceza

Muayenesiz araçların trafikte kullanımını engellemek amacıyla 108 lira olarak uygulanan idari para cezası %117 oranında artarak 235 liraya çıkarıldı. Verilen süre sonunda muayenesini yaptırmayanlara da 488 lira ceza kesilecek.

Emniyet şeritlerini ve banketleri kullananlara ceza

Trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi olağandışı durumlar dışında emniyet şeritleri ve banketleri kullanılamayacak. Sürücüler, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde art arda birden fazla şerit değiştiremeyecek, tek yönlü karayollarında araçlarını ters istikamette süremeyecek.

Üç defa kırmızı ışık ihlalinde 30 gün süreyle ehliyete el konulacak

Kırmızı ışık kuralını, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde ilk kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 30 gün, ikinci kez üç kez ihlal ettiği tespit edilenlerin 45 gün, üçüncü veya daha fazla kez üç defa ihlal ettiği tespit edilen sürücülerin 60 gün süreyle sürücü belgelerine el konulacak.

İki ve daha fazla kez sürücü belgesi geri alınanlar, psiko-teknik değerlendirmeden geçirilecek ve sürücü belgesi almasına engel teşkil eden bir durumun olmadığı tespit edildiği takdirde trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri iade edilecek.

Hız sınırını aşanlara ceza

Hız sınırlarında "%10-30" ve "%30 üzeri" şeklinde uygulanan 2 kademeli yaptırım, "%50 üzeri" şeklinde 3'e çıkarıldı.

Hız sınırını %10-30 aşanlara 235 lira, %30-50 aşanlara 488 lira ve %50'den fazla aşanlara 1002 lira idari para cezası uygulanacak.

Abartı egzoza 1002 lira ceza

Araç üzerinde yapılan modifikasyonların gürültüye sebep olacak nitelikte olması durumunda, araç sahibine 1002 lira idari para cezası uygulanacak. Araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten men edilecek.

https://www.trthaber.com/haber/gundem/trafik-cezalarinin-artirilmasini-ongoren-teklif-komisyonda-kabul-edildi-389405.html