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TomTom ve INRIX'e göre İstanbul'da trafik giderek azalıyor

TomTom ve INRIX'in yaptığı trafik sıkışıklığı araştırmalarına göre İstanbul'un trafik yoğunluğu her sene giderek azalıyor. Araç sayısı artmasına rağmen trafik yoğunluğu düşüyor.
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Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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TomTom ve INRIX, yaptığı araştırmalar ile her sene önemli şehirlerin trafik yoğunluğunu inceliyor ve rapor oluşturuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Müdür Yardımcısı Mustafa Sünnetçi, raporlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mustafa Sünnetçi, İstanbul’da trafik yoğunluğunun araştırmalara göre düşüşe geçtiğini belirtti. Sünnetçi’nin paylaştığı bilgilere göre TomTom’un Trafik Sıkışıklığı Listesi'ne göre trafik azaldı. Bu araştırma 48 ülkeden 390 şehri kapsıyor. İstanbul’da 2013 yılında yüzde 62 olan trafik yoğunluğunun 2016 yılı itibarıyla yüzde 49’lara kadar gerilediği görüldü. TomTom’un verilerine göre İstanbul, 2013 yılında trafiğin en yoğun olduğu ikinci şehirken 2016 yılında altıncı sıraya geriledi.

INRIX tarafından hazırlanan Trafik Sıkışıklığı Listesi’ne göre Türkiye 2016 yılında 16. sıradayken 2017 yılında 20. sıraya gerilemeyi başardı.

Sünnetçi, araç sayısının artmasına rağmen trafik yoğunluğunun azalmasında yeni yatırımların ve yolların etkisi olduğuna işaret etti ve sözlerinin devamında "İstanbul, trafik yoğunluğunun rahatlaması konusunda, New York, San Fransisco, Londra ve Paris gibi şehirleri geride bıraktı. Uluslararası kuruluşların yaptığı çalışmaların yanında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak trafikte bulunan sensörlerden aldığımız verilere göre, son yıllarda yapılan çalışmalarla, kentte trafik yoğunluğunun yüzde 17 rahatladığını görebilmekteyiz.” dedi.



https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/istanbulda-trafik-yogunlugu-yuzde-17-azaldi/1263116 Yorum Yaz
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intel7mix 7 ay en beğenilen
Araba kullanacak para var mı millette sorsanıza olmayıncaz millet satıyor.
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corpixx 7 ay
millet arabasını satıyor galiba bende farkettim geçen seneki trafik yok.
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baltalı_ilah 7 ay
Hadi ordan... Düzenli olarak YSS ve Osmangazi köprüsünü kullanıyorum. Bomboş. Trafiği bunlar değil biten ticaret rahatlattı.
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DH Misafiri 7 ay
Amk millet benzin alamıyor ki gezebilsin
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DH Misafiri 7 ay
Aklimizla dalga geciyorlar resmen.
1.kopru girisinde saysinlar bakim kac arac geciyo 1 saatte.
2013 te daha mi fazlaymis trafik. Haplaniyolarlar mi ne yapiyolar, nasil istatislik bu.
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-MoDeStUs- 7 ay
İşin komiği seçimler için hala ötv den kısıyorlar.Seçimden sonra bu kısıtlamayı kaldırsınlar siz o zaman görün gerçek fiyatları : )
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nuisance 7 ay
Dogru anayollarda trafik nispeten azaldi ama ara sokaklar ve caddelerde felakat trafik oluyor cogu yerde.
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muammer816 7 ay
fatih ilçesinde yaşıyorum.e5 ve sahil yollarını,vatan caddesi ve çevresini ve mahalle aralarını çok sık kullanıyorum.kullandığım güzergahlarda artık neredeyse sürekli trafik oluyor maalesef.2010 dan beri bu çevrelerde sürekli araç kullanıyorum ve her geçen yıl önceki yılı aratıyor maalesef.araç sayısı çok arttı.araba park yeri falan çoğu yerde bulunmuyor artık.bence trafik azalmadı,azalmıyor tam aksine arttı ve artıyor.üzücü durumlar benim için ve bu çileyi yaşayanlar için.inşallah daha az insan ve araç olan başka yerlerde yaşamak nasip olur her isteyene.evet yeni bazı yollar mesela avrasya tüneli bazı yerlerdeki trafiği azaltmış olabilir.
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commandx 7 ay
Trafik hala rezalet. Yıllardır söylerdim, bu E5 neden pendikte ve tuzla çıkışında iki şeride düşüyor diye. Her yerde 3 şerit olan yol bazı yerlerde iki şerit. Yıllardır da trafik var. Yeni akıl edebilirler, şimdi seçim öncesi 3 şeride çıkarıyorlar.
Bostancı köprüsü yine yıllardır rezaletti. Geçen sene biraz düzelttiler ama hala kötü. Göztepe köprüsü mesela. 5-6şerit 3 şeride düşüyor. Haliyle trafik.
Böyle kilit noktaları halletseler, yakın takip aşırı hızı vs denetleseler trafik ciddi ölçüde rahatlar. Bir de kaldırın arkadaş şu ışıkları, tümsekleri. Koyun eds, yazın ceza. Niye tümsekle, ışıkla ülkeyi cezalandırıyorsunuz? Adım başı tümsek, nefret ediyorum
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Halil Reis 7 ay
Benzin olmuş 7 lira mazot 6.5 lira daha milletin moklu donu kaldı almadıkları birtek insanlar özel araca mi binecek
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Mr.Data 7 ay
Yorumu okumuşlar belli ki

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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EfsaneFocus 7 ay
Oranı düşürmek kolay, kapsama alanını artırırsan yogunluk oranı azalır.
Şehrin içindeki trafik aynen devam ediyor, yeni açılan ve kimsenin kullanmadıgı yollarda oranı düşürüyor.
İnsanların akıllarıyla resmen dalga geçiyorlar...
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atmosferikmotor 7 ay
Kimse kullanmadığı için veri alamıyorlardır denyolar
Herşeyi de ekonomik kriz var lölölöllöööö diye bağlayanlardan da böööğk geldi ya
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