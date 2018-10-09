TomTom ve INRIX'e göre İstanbul'da trafik giderek azalıyor

Mustafa Sünnetçi, İstanbul’da trafik yoğunluğunun araştırmalara göre düşüşe geçtiğini belirtti. Sünnetçi’nin paylaştığı bilgilere göre TomTom’un Trafik Sıkışıklığı Listesi'ne göre trafik azaldı. Bu araştırma 48 ülkeden 390 şehri kapsıyor. İstanbul’da 2013 yılında yüzde 62 olan trafik yoğunluğunun 2016 yılı itibarıyla yüzde 49’lara kadar gerilediği görüldü. TomTom’un verilerine göre İstanbul, 2013 yılında trafiğin en yoğun olduğu ikinci şehirken 2016 yılında altıncı sıraya geriledi.
INRIX tarafından hazırlanan Trafik Sıkışıklığı Listesi’ne göre Türkiye 2016 yılında 16. sıradayken 2017 yılında 20. sıraya gerilemeyi başardı.
Sünnetçi, araç sayısının artmasına rağmen trafik yoğunluğunun azalmasında yeni yatırımların ve yolların etkisi olduğuna işaret etti ve sözlerinin devamında "İstanbul, trafik yoğunluğunun rahatlaması konusunda, New York, San Fransisco, Londra ve Paris gibi şehirleri geride bıraktı. Uluslararası kuruluşların yaptığı çalışmaların yanında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak trafikte bulunan sensörlerden aldığımız verilere göre, son yıllarda yapılan çalışmalarla, kentte trafik yoğunluğunun yüzde 17 rahatladığını görebilmekteyiz.” dedi.
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/istanbulda-trafik-yogunlugu-yuzde-17-azaldi/1263116 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1.kopru girisinde saysinlar bakim kac arac geciyo 1 saatte.
2013 te daha mi fazlaymis trafik. Haplaniyolarlar mi ne yapiyolar, nasil istatislik bu.
Bostancı köprüsü yine yıllardır rezaletti. Geçen sene biraz düzelttiler ama hala kötü. Göztepe köprüsü mesela. 5-6şerit 3 şeride düşüyor. Haliyle trafik.
Böyle kilit noktaları halletseler, yakın takip aşırı hızı vs denetleseler trafik ciddi ölçüde rahatlar. Bir de kaldırın arkadaş şu ışıkları, tümsekleri. Koyun eds, yazın ceza. Niye tümsekle, ışıkla ülkeyi cezalandırıyorsunuz? Adım başı tümsek, nefret ediyorum
Şehrin içindeki trafik aynen devam ediyor, yeni açılan ve kimsenin kullanmadıgı yollarda oranı düşürüyor.
İnsanların akıllarıyla resmen dalga geçiyorlar...
Herşeyi de ekonomik kriz var lölölöllöööö diye bağlayanlardan da böööğk geldi ya
1 Misafir
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