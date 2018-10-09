TomTom ve INRIX'e göre İstanbul'da trafik giderek azalıyor

TomTom ve INRIX, yaptığı araştırmalar ile her sene önemli şehirlerin trafik yoğunluğunu inceliyor ve rapor oluşturuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Müdür Yardımcısı Mustafa Sünnetçi, raporlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mustafa Sünnetçi, İstanbul’da trafik yoğunluğunun araştırmalara göre düşüşe geçtiğini belirtti. Sünnetçi’nin paylaştığı bilgilere göre TomTom’un Trafik Sıkışıklığı Listesi'ne göre trafik azaldı. Bu araştırma 48 ülkeden 390 şehri kapsıyor. İstanbul’da 2013 yılında yüzde 62 olan trafik yoğunluğunun 2016 yılı itibarıyla yüzde 49’lara kadar gerilediği görüldü. TomTom’un verilerine göre İstanbul, 2013 yılında trafiğin en yoğun olduğu ikinci şehirken 2016 yılında altıncı sıraya geriledi.

INRIX tarafından hazırlanan Trafik Sıkışıklığı Listesi’ne göre Türkiye 2016 yılında 16. sıradayken 2017 yılında 20. sıraya gerilemeyi başardı.

Sünnetçi, araç sayısının artmasına rağmen trafik yoğunluğunun azalmasında yeni yatırımların ve yolların etkisi olduğuna işaret etti ve sözlerinin devamında "İstanbul, trafik yoğunluğunun rahatlaması konusunda, New York, San Fransisco, Londra ve Paris gibi şehirleri geride bıraktı. Uluslararası kuruluşların yaptığı çalışmaların yanında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak trafikte bulunan sensörlerden aldığımız verilere göre, son yıllarda yapılan çalışmalarla, kentte trafik yoğunluğunun yüzde 17 rahatladığını görebilmekteyiz.” dedi.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/istanbulda-trafik-yogunlugu-yuzde-17-azaldi/1263116