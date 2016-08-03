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Trafik sorununu ortadan kaldıracak sıra dışı otobüs yollara çıktı

Çin'de geliştirilen ve araçları yutan özel tasarımıyla dikkat çeken bu sıra dışı otobüs hem toplu taşımaya bambaşka bir çözüm getiriyor hem de trafik sorununu tarihe karıştırmayı hedefliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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40
Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Günümüz şehir yaşantısının en önemli sorunlarının başında yoğun insan popülasyonu ve buna bağlı olarak doğan trafik çilesi ve hava kirliliği geliyor. 1,3 milyar nüfusuyla en kalabalık ülkelerden Çin’de ise bu problemler tahmin edebileceğiniz gibi çok daha şiddetli şekilde baş gösteriyor. Durum böyle olunca insanların hayatlarını kolaylaştırmak için sürekli yeni çözümler üretiliyor.
"Transit Yükseltilmiş Otobüs" (Transit Elevated Bus) ismindeki bu ilginç otobüs ise trafik problemini büyük oranda çözmeyi başaracak bir potansiyele sahip. İstanbul’daki metrobüsün neredeyse tam tersi mantıkta çalışan otobüs yolu ikiye bölmek yerine araçları altına alarak kendine özel yoldan ilerliyor. Maksimum 60 km/s hız yapabilen 22 metre uzunluğundaki sıra dışı elektrikli otobüsün genişliği 7.8 metre, yerden yüksekliği 4,8 metre ve 300 yolcu kapasiteli.
Trafik sorununu ortadan kaldıracak sıra dışı otobüs yollara çıktı
 
Otobüs hareket halindeyken alt bölümdeki 2 metre yüksekliğindeki boş alandan araçlar da yollarına devam edebiliyorlar. Böylelikle trafiğin durması ya da yolların daralması gibi bir sorun tamamen ortadan kalkıyor. Tanesi bir yılda tamamlanan otobüslerin geliştirme sürecinin devam ettiği ve ilk testlerin Çin Halk Cumhuriyeti'nin Hebei eyaletindeki Qinhuangdao şehrinde başladığı ifade ediliyor. Darısı başta İstanbul olmak üzere trafik çilesinin eksik olmadığı diğer şehirlerimize... 

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Tr@mmler 3 yıl en beğenilen
Muhtemelen sadece binek otomobillere açık, kamyon, otobüs vb. yüksek araçların girmesinin yasak olacağı bir otoyol olacaktır. Özetle; böyle bir inovasyonu yapan bunu da düşünmüştür.
Muhtemelen sadece binek otomobillere açık, kamyon, otobüs vb. yüksek araçların girmesinin yasak olacağı bir otoyol olacaktır. Özetle; böyle bir inovasyonu yapa...
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Yanıtla +36
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infom@n 3 yıl TabCiaX
TabCiaX

Peki kamyonlar bunun neresinden geçecek ?

üstünden
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TabCiaX 3 yıl
Peki kamyonlar bunun neresinden geçecek ?
3 Yanıt Yanıtla +15
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muammer816 3 yıl
bizde bu tarz bir yaklaşım çok çok zor.metrobüsler neredeyse her gün kaza yapıyorlar ya da yapmaya meyilliler.bunlar gelse kazalarını düşünemiyorum bile..
özünde çok güzel bir sistem fakat kısaca bizde güvenli olacağını sanmıyorum.
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DH Misafiri 3 yıl
kopya çekmeye gerek yok;
benim porojem ise,
yaya kaldırımlarının 3mt üzerinde hem gölgelik hem güneş paneli elektrikli tren geçerken solar panelleri temizlemesi ve şarj sağlaması,sağ ve sol yaya kaldırımlarında gidiş-dönüş ve karşı kaldırıma geçiş her anayol birer hatta diğer ara yollar ise ayrı kesintisiz hat şeklinde ve en önemlisi duraklardaki bekliyen vagonlara binen yolcular 5 dk da bir geçen trene önden takılıp arkadaki vagonu ise bırakarak yolcuların inmesi sağlanır ve yeni yolcuların girişi için bekler ve kesintisiz yolculuk devam eder.
böylelikle en hızlı verimlilikle ulaşım sağlanır kullanacağı enerjiden fazlasını üretir kesintisiz yol olduğundan minumum personel gerektirir,kaldırımda güneş ve kar yağmurdan etkilenmez,tüm ana yollarada kesintisiz özel araçlar hızında olduğundan yük araçları dışındabir araça gereksinim olmaz.maliyeti az sürdürülebilirliği yüksek bu projeyi yabancıların yapmasını beklememize gerek yok;düşünen var bunu uygulamaya koyacak kim?
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aniceman 3 yıl
şehir içleri kamyon dolu olduğundan bizde hayal... zorlayıp, hadi altından kamyon geçenini yaptılar diyorum; kesin bi kamyon altında iken damperini açar gözümün önüne geliyor; tr de görmeyi yine hayal edemiyorum...
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forumlarabak 3 yıl
Otobüs değil spor salonu mübarek. İçerde çift kale maç yaparsın.
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DH Misafiri 3 yıl
elektrikli hemde
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underlater 3 yıl
Otobüs bence çok iyi düşünülmüş. Hatta kendi elektriğini kendi üretecek şekilde dizayn edilmiş. Ancak Otobüsün altında seyredecek araçlar için bu otobüs tehlikeli. Çünkü mesela araba başla bir yola girmek isterse otobüsün altından çıkmak zorunda ve o gireceği yolu görmek zorunda. Otobüsün sağıda soluda tamamen kapalı olduğundan bu sorun yaratacak. Birde otobüs dönmeye başladığı sırada altındaki araçta dönmeye başlamalı. yoksa kaza kaçınılmaz.
Büyük araçlar için ise Otoyol otobüsün ayak genişlikleride baz alınarak 4 şeritli yapılabilir mesela. Otobüs en sol şeritten ilerlerken mesela kamyonlar ise her zaman olduğu gibi en sağ şeritten ilerler. Veya Türkiye'ye uyarlarsak eğer, otobüs biraz daha yükseltilip metrobüs yolundan hareket edebilir. Köprüler geçitlerde ona göre yeniden ayarlanmalı tabi. :)
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iaaynaci 3 yıl
BELİRLİ GÜZERGAHLARIN ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILMASI GEREK GİBİ... AMA FİKİR İYİYMİŞ. YAKITI NE ACABA?
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Ametal58 3 yıl
Şu gelsede olur olmaz 4 lu acıp saga cekenlerden kurtulsak..
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murdocklawless 3 yıl
bizim damperli kamyonlarımız bunu ortadan yararak ilerler.
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atilasat 3 yıl
-abi kaza yaptım
nerdesin?
-otobüsün içindeyim abi
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