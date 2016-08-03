Trafik sorununu ortadan kaldıracak sıra dışı otobüs yollara çıktı

Günümüz şehir yaşantısının en önemli sorunlarının başında yoğun insan popülasyonu ve buna bağlı olarak doğan trafik çilesi ve hava kirliliği geliyor. 1,3 milyar nüfusuyla en kalabalık ülkelerden Çin’de ise bu problemler tahmin edebileceğiniz gibi çok daha şiddetli şekilde baş gösteriyor. Durum böyle olunca insanların hayatlarını kolaylaştırmak için sürekli yeni çözümler üretiliyor.

"Transit Yükseltilmiş Otobüs" (Transit Elevated Bus) ismindeki bu ilginç otobüs ise trafik problemini büyük oranda çözmeyi başaracak bir potansiyele sahip. İstanbul’daki metrobüsün neredeyse tam tersi mantıkta çalışan otobüs yolu ikiye bölmek yerine araçları altına alarak kendine özel yoldan ilerliyor. Maksimum 60 km/s hız yapabilen 22 metre uzunluğundaki sıra dışı elektrikli otobüsün genişliği 7.8 metre, yerden yüksekliği 4,8 metre ve 300 yolcu kapasiteli.

Otobüs hareket halindeyken alt bölümdeki 2 metre yüksekliğindeki boş alandan araçlar da yollarına devam edebiliyorlar. Böylelikle trafiğin durması ya da yolların daralması gibi bir sorun tamamen ortadan kalkıyor. Tanesi bir yılda tamamlanan otobüslerin geliştirme sürecinin devam ettiği ve ilk testlerin Çin Halk Cumhuriyeti'nin Hebei eyaletindeki Qinhuangdao şehrinde başladığı ifade ediliyor. Darısı başta İstanbul olmak üzere trafik çilesinin eksik olmadığı diğer şehirlerimize...