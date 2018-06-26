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Trafik tıkanıklığını azaltan akıllı telefon sistemi geliştiriliyor

Çinli yol haritası sunucularından Amap, trafik sıkışıklığını azaltarak akışı rahatlatmaya yönelik akıllı bir sistem geliştirmek üzere Alibaba Cloud ile anlaştı. İlk etapta 50 şehirde uygulanacak.
11 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Trafik tıkanıklığını azaltan akıllı telefon sistemi geliştiriliyor
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Özellikle nüfusun yoğun olduğu şehirlerdeki trafik tıkanıklığı pek çok ülkenin ortak sorunu. Bu sorun nedeniyle bir yerden bir yere gitmek tam bir işkence halini alabiliyor. Çin’in önde gelen yol haritası sunucusu Amap, trafik sorununa çözüm getirmek için çalışıyor. Toplu ulaşımda trafik tıkanıklığını azaltarak akışı rahatlatmaya yönelik akıllı bir sistem geliştirmek isteyen Amap, bu konuda Alibaba Cloud ile ortak çalışma başlattı.

İkili tarafından ortak olarak geliştirilecek City Brain & Smart Transportation (Kent Beyni & Akıllı Ulaşım) adındaki sistem, toplu ulaşım analizini ve kumanda etkinliğini geliştirme amacıyla Amap’ın geniş veri havuzunu kullanırken, öte yandan Alibaba Cloud’un bulut bilişim teknolojilerden de faydalanacak.

Detayları henüz belli olmayan sistemin kamu ulaşımı versiyonu ilk olarak aralarında Pekin ve Şanghay’ın da bulunduğu 50 şehirde uygulamaya konacak. Amap’ın Başkan Vekili Dong Zhennin’e göre bu sistem, kullanıcılarına her bir yolculuk başına yüzde 10 oranında süre tasarrufu sağlayacak. Sistemin tüm taşıma endüstrisine de analiz ve uygulama olarak açık olduğu söyleniyor.

2002 yılında kurulan ve 700 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Amap, akıllı taşıma sistemi geliştirmek için 150’yi aşkın şehirle birlikte çalışıyor. Ayrıca Amap’ın bu konuda resmi kuruluşlarla da ortaklıkları bulunuyor.


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troe 10 ay
Navigasyon sistemi üzerinden çalışacaksa bizim ülkemizde çalışması çok zor.
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educationist 10 ay
Vergi için mi bilmiyorum ama yol planlamamız çok kötü örneğin bütül yapılar ana yollar üzerine yapılıyor ve hatta giriş çıkışları neredeyse yola yapılıyor buda zaten kötü trafiği iyice berbat yapan bir neden örnek olarak Mahmutbey gişelerinin dibinde mall of İstanbul veya beylildüzü marmara park
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Spider_hip 10 ay
Ülkemizde maalesef şehir planlaması rant üzerine. Bunun gibi uygulamalar bizi kurtaracaksa yandık. Amerihada arazi geniş diyorlar. Yahu ülkemizde de şehirler arası bir gezin. Şehir merkezi denilen yerler kıç kadar, geri kalan devasa boş arazilerimiz var. Yani istense bizde de dikine yerine geniş kurulumlar yapılabilir, ülke kadar nüfusu olan İstanbulda otoban yaptık diyorlar, bakıyorsun 3 gidiş 3 geliş. Yurtdışında adamlar kullanmadıkları yerlere bile 6 gidiş 6 geliş yol yapıyor.
Bizde maalesef rant yüzünden hala denemiyor ki kardeşim toki ile biz şehir dışlarına doğru evleri yaptık, bu tarafa buyurun. Bundan sonra dönüşüm mönüşüm yeni bina yapıyorsan bina yapılacak alanın en az 3te 1i kadar yeşil alan, daire, dükkan sayısı kadar otopark şart koşuluyor.
Paralı yol yaptık yerine gerçekten şöyle iş çıkışı kilit olmayacak yollar gerekli.
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Moving On 10 ay
Keşke böyle sistemler ülkemize de gelse.
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KaSaTuRa. 11 ay
bize faydası olacak bir sistem değil çünkü özellikle son yıllarda sistematik olarak trafiği yoğunlaştırma çabası var, yapılan yol düzenlemeleri tamamen trafiği kilitliyor, herhalde akaryakıttan alınan vergiyi daha da arttırma amaçlı bir çaba
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zaomss 11 ay KaSaTuRa.
Bu kadar zekice bir yorum ve böyle bir çıkarım yapmak bu foruma fazla dostum. Helal olsun torbacın kim?
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