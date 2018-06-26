Trafik tıkanıklığını azaltan akıllı telefon sistemi geliştiriliyor

İkili tarafından ortak olarak geliştirilecek City Brain & Smart Transportation (Kent Beyni & Akıllı Ulaşım) adındaki sistem, toplu ulaşım analizini ve kumanda etkinliğini geliştirme amacıyla Amap’ın geniş veri havuzunu kullanırken, öte yandan Alibaba Cloud’un bulut bilişim teknolojilerden de faydalanacak.
Detayları henüz belli olmayan sistemin kamu ulaşımı versiyonu ilk olarak aralarında Pekin ve Şanghay’ın da bulunduğu 50 şehirde uygulamaya konacak. Amap’ın Başkan Vekili Dong Zhennin’e göre bu sistem, kullanıcılarına her bir yolculuk başına yüzde 10 oranında süre tasarrufu sağlayacak. Sistemin tüm taşıma endüstrisine de analiz ve uygulama olarak açık olduğu söyleniyor.
2002 yılında kurulan ve 700 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Amap, akıllı taşıma sistemi geliştirmek için 150’yi aşkın şehirle birlikte çalışıyor. Ayrıca Amap’ın bu konuda resmi kuruluşlarla da ortaklıkları bulunuyor.
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Bizde maalesef rant yüzünden hala denemiyor ki kardeşim toki ile biz şehir dışlarına doğru evleri yaptık, bu tarafa buyurun. Bundan sonra dönüşüm mönüşüm yeni bina yapıyorsan bina yapılacak alanın en az 3te 1i kadar yeşil alan, daire, dükkan sayısı kadar otopark şart koşuluyor.
Paralı yol yaptık yerine gerçekten şöyle iş çıkışı kilit olmayacak yollar gerekli.