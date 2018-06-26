Trafik tıkanıklığını azaltan akıllı telefon sistemi geliştiriliyor

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Özellikle nüfusun yoğun olduğu şehirlerdeki trafik tıkanıklığı pek çok ülkenin ortak sorunu. Bu sorun nedeniyle bir yerden bir yere gitmek tam bir işkence halini alabiliyor. Çin’in önde gelen yol haritası sunucusu Amap, trafik sorununa çözüm getirmek için çalışıyor. Toplu ulaşımda trafik tıkanıklığını azaltarak akışı rahatlatmaya yönelik akıllı bir sistem geliştirmek isteyen Amap, bu konuda Alibaba Cloud ile ortak çalışma başlattı.

İkili tarafından ortak olarak geliştirilecek City Brain & Smart Transportation (Kent Beyni & Akıllı Ulaşım) adındaki sistem, toplu ulaşım analizini ve kumanda etkinliğini geliştirme amacıyla Amap’ın geniş veri havuzunu kullanırken, öte yandan Alibaba Cloud’un bulut bilişim teknolojilerden de faydalanacak.

Detayları henüz belli olmayan sistemin kamu ulaşımı versiyonu ilk olarak aralarında Pekin ve Şanghay’ın da bulunduğu 50 şehirde uygulamaya konacak. Amap’ın Başkan Vekili Dong Zhennin’e göre bu sistem, kullanıcılarına her bir yolculuk başına yüzde 10 oranında süre tasarrufu sağlayacak. Sistemin tüm taşıma endüstrisine de analiz ve uygulama olarak açık olduğu söyleniyor.

2002 yılında kurulan ve 700 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Amap, akıllı taşıma sistemi geliştirmek için 150’yi aşkın şehirle birlikte çalışıyor. Ayrıca Amap’ın bu konuda resmi kuruluşlarla da ortaklıkları bulunuyor.