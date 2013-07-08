Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Traktor DJ, Barefoot World Atlas, Over ve Day One Appstore'da kısa bir süreliğine ücretsiz

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
609
1
4
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Traktor DJ, Barefoot World Atlas, Over ve Day One Appstore'da kısa bir süreliğine ücretsiz
Beşinci yaşını kutlama hazırlığı içerisinde olan Appstore'da adını duyurmuş bazı mobil oyunlar kısa bir süreliğine ücretsiz olarak satışa sunulmuş durumda. Yaş günü kutlamalarına eşlik eden indirimler ise, sadece oyun geliştiricilerinin yaptıkları değil. Uygulama geliştiricileri de benzer bir şekilde kutlamalara eşlik etmekte. 

Oyun cephesinde olduğu gibi bir kısa olsa da, fiyat konusunda bir hayli cömert bir liste bizleri karşılamakta. Öyle ki, normal fiyatı 35.99TL/19.99$ olan DJ uygulaması Traktor DJ bile şu an için ücretsiz. Kısa bir süre için geçerli olan indirimli uygulamalara aşağıdaki market bağlantılarından ulaşabilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Psydia 6 yıl
Infinity Blade II de ücretsiz keşke onu da yazsaydınız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fear of the Dark 6 yıl
Oyunlarla ilgili konu var zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mesona 6 yıl
Adam bide igo'yu ücretsiz yapar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*GameOver* 6 yıl
ne olur ne olmaz traktor dj'yi aldım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl I'm Watch akıllı saat video inceleme "Kolunuzdaki Bilgisayar" 6 yıl Samsung SideSync video inceleme "Akıllı telefonu ve bilgisayarı birlikte kullanın" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
ZULA Süper Lig 3. Sezon İnfografiği
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim