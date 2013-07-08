Traktor DJ, Barefoot World Atlas, Over ve Day One Appstore'da kısa bir süreliğine ücretsiz

Beşinci yaşını kutlama hazırlığı içerisinde olan Appstore'da adını duyurmuş bazı mobil oyunlar kısa bir süreliğine ücretsiz olarak satışa sunulmuş durumda . Yaş günü kutlamalarına eşlik eden indirimler ise, sadece oyun geliştiricilerinin yaptıkları değil. Uygulama geliştiricileri de benzer bir şekilde kutlamalara eşlik etmekte.

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Oyun cephesinde olduğu gibi bir kısa olsa da, fiyat konusunda bir hayli cömert bir liste bizleri karşılamakta. Öyle ki, normal fiyatı 35.99TL/19.99$ olan DJ uygulaması Traktor DJ bile şu an için ücretsiz. Kısa bir süre için geçerli olan indirimli uygulamalara aşağıdaki market bağlantılarından ulaşabilirsiniz.