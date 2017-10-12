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Google'ın pil uygulaması Play Store'da yayınlandı

Android'in sistem uygulamaları bir bir Play Store'daki yerini almaya devam ediyor. Google, Device Health Services isimli pil uygulamasını uygulama mağazasına yükledi.
1 yıl
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12
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Google, Android işletim sisteminin bir parçası olan uygulamaları Play Store'da bağımsız olarak yayınlama geleneğini sürdürüyor. Arama devi kısa bir süre önce de Device Health Services isimli pil uygulamasını Android uygulama mağazasında kullanıma sundu.
Ayrıca Bkz. "Apple ve LG'nin katlanabilir iPhone üzerinde çalıştığı öne sürüldü"
Uygulama sadece Nexus ve Pixel cihazlarda ön yüklü şekilde geldiği için diğer markaların akıllı telefonlarında çalışmıyor. Google'ın sistem uygulamalarını Play Store'a yüklemesindeki amaç, Android yükseltmesini beklemeye gerek kalmadan ayrı ayrı ve daha hızlı güncellenebilmelerini sağlamak.
Uygulama henüz dünya geneli için kullanılabilir durumda değil. Şu an için sadece ABD'li kullanıcılar tarafından indirilebiliyor ancak kısa süre içerisinde diğer bölgeler için erişilebilir hale gelmesini bekliyoruz.
Device Health Services isimli uygulama telefonunuzun pil kullanım durumunu ve şarjınızın ne kadar süre dayanabileceğini gösteriyor. Uygulama Play Store'a yüklendiği için Android sistem güncellemelerini beklemeye gerek kalmadan çok daha hızlı güncelleme alabilecek.

http://www.androidpolice.com/2017/10/11/google-uploads-device-health-services-system-app-play-store/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
x X x 1 yıl en beğenilen
Çok güzel, ABD'ye haber yapın siz. Sitenin ismini de hardwarenews.com yapın oldu olacak.
Haberinizin ana konusu olan uygulama daha Türkiye'de kullanıma sunulmamış, Play Store'da yayınlandı diye haberini yapıyorsunuz. Ama içerikte "dünya genelinde kullanıma henüz açık değil" şeklinde de belirtiyorsunuz. Ne diye yazdınız bu haberi o zaman? İnsanlar hemen indirsin kursun diye yazmadığınız belli. Uygulamayı tanıtmak istediniz desek tüm haberde sadece 1 cümle ile geçiştirmişsiniz. Eee ne bu haberin amacı? "Microsoft Edge for Android"de yaptığınızın aynısını yapacaksını değil mi yine, Türkiye'de kullanıma sunulduğunda bir haber daha.
Bir haber için "çöp" demek hiç bu kadar kolay olmamıştı..
Çok güzel, ABD'ye haber yapın siz. Sitenin ismini de hardwarenews.com yapın oldu olacak.Haberinizin ana konusu olan uygulama daha Türkiye'de kullanıma sunu...
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ibo83 1 yıl
Google önce uygulama yardımcı programı kaldırsın.
En ufak program o olmadan çalışmıyor.
Devre dışı bırakmak olmuyor.
Kafasına göre çalışıyor.
Ram harcıyor???
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x X x 1 yıl en beğenilen
Çok güzel, ABD'ye haber yapın siz. Sitenin ismini de hardwarenews.com yapın oldu olacak.
Haberinizin ana konusu olan uygulama daha Türkiye'de kullanıma sunulmamış, Play Store'da yayınlandı diye haberini yapıyorsunuz. Ama içerikte "dünya genelinde kullanıma henüz açık değil" şeklinde de belirtiyorsunuz. Ne diye yazdınız bu haberi o zaman? İnsanlar hemen indirsin kursun diye yazmadığınız belli. Uygulamayı tanıtmak istediniz desek tüm haberde sadece 1 cümle ile geçiştirmişsiniz. Eee ne bu haberin amacı? "Microsoft Edge for Android"de yaptığınızın aynısını yapacaksını değil mi yine, Türkiye'de kullanıma sunulduğunda bir haber daha.
Bir haber için "çöp" demek hiç bu kadar kolay olmamıştı..
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semsengineer 1 yıl
aosp tabanlı oreo kullanıyorum. bende var çokta matah bişey değil. bir kere tam kullanımları göstermyor. gsam battery daha doğru gösteriyor ...
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forgot 1 yıl
Önce Almanya ve Usa'da denemesi yapılcak sanırım.
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ahmetsaid_ak 1 yıl
S7 Edge ayarlarda zaten Device Maintenance var 3.parti yazılımlara gerek yok. Ayrıca bu tarz uygulamalara en başta hiç gerek olmamalı.
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kadirirdem 1 yıl
Bizde kurulmuyor maalesef.
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yuksek 1 yıl
Üst sınıf cihazlar hariç, diğer cihazların güncellemeleri konusunda üreticilerin keyiflerine göre davranmaları düşünüldüğünde, bu da bir şey sayılır. Yetmez ama...
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SEO-Uzmanı 1 yıl
Maalesef, bu içerik henüz ülkenizde sunulmuyor.
Beğendiğiniz içeriği mümkün olduğunca hızlı bir şekilde daha fazla ülkeye getirmeye çalışıyoruz.
Lütfen kısa süre sonra tekrar kontrol edin.
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V4LKyR 1 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı

Maalesef, bu içerik henüz ülkenizde sunulmuyor.
Beğendiğiniz içeriği mümkün olduğunca hızlı bir şekilde daha fazla ülkeye getirmeye çalışıyoruz.
Lütfen kısa süre sonra tekrar kontrol edin.

İlk defa bu kadar düzgün yazı yazdığını görüyorum reis !
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ynsemre1 1 yıl
Uygulama bende de kurulu durumda lg g2 LOS tabanlı RR 7.1 rom kullanıyorum.
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smart1978 1 yıl
Bende onceden kurulmuski installed diyor. Pixel XL sahibi olmam ile alakali olsa gerek.
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uygulama haber, google ve
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