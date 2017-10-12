Google'ın pil uygulaması Play Store'da yayınlandı

Google, Android işletim sisteminin bir parçası olan uygulamaları Play Store'da bağımsız olarak yayınlama geleneğini sürdürüyor. Arama devi kısa bir süre önce de Device Health Services isimli pil uygulamasını Android uygulama mağazasında kullanıma sundu.

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Uygulama sadece Nexus ve Pixel cihazlarda ön yüklü şekilde geldiği için diğer markaların akıllı telefonlarında çalışmıyor. Google'ın sistem uygulamalarını Play Store'a yüklemesindeki amaç, Android yükseltmesini beklemeye gerek kalmadan ayrı ayrı ve daha hızlı güncellenebilmelerini sağlamak.

Uygulama henüz dünya geneli için kullanılabilir durumda değil. Şu an için sadece ABD'li kullanıcılar tarafından indirilebiliyor ancak kısa süre içerisinde diğer bölgeler için erişilebilir hale gelmesini bekliyoruz.

şarjınızın ne kadar süre dayanabileceğini gösteriyor. Uygulama Play Store'a sistem güncellemelerini beklemeye gerek kalmadan çok daha hızlı güncelleme alabilecek. Device Health Services isimli uygulama telefonunuzun pil kullanım durumunu vedayanabileceğini gösteriyor. Uygulama Play Store'a yüklendiği için Androidbeklemeye gerek kalmadan çok daha hızlı güncelleme alabilecek.

http://www.androidpolice.com/2017/10/11/google-uploads-device-health-services-system-app-play-store/