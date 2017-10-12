Google'ın pil uygulaması Play Store'da yayınlandı

Haber Editörü
Google, Android işletim sisteminin bir parçası olan uygulamaları Play Store'da bağımsız olarak yayınlama geleneğini sürdürüyor. Arama devi kısa bir süre önce de Device Health Services isimli pil uygulamasını Android uygulama mağazasında kullanıma sundu.Ayrıca Bkz. "Apple ve LG'nin katlanabilir iPhone üzerinde çalıştığı öne sürüldü"
Uygulama sadece Nexus ve Pixel cihazlarda ön yüklü şekilde geldiği için diğer markaların akıllı telefonlarında çalışmıyor. Google'ın sistem uygulamalarını Play Store'a yüklemesindeki amaç, Android yükseltmesini beklemeye gerek kalmadan ayrı ayrı ve daha hızlı güncellenebilmelerini sağlamak.
Uygulama henüz dünya geneli için kullanılabilir durumda değil. Şu an için sadece ABD'li kullanıcılar tarafından indirilebiliyor ancak kısa süre içerisinde diğer bölgeler için erişilebilir hale gelmesini bekliyoruz.
Device Health Services isimli uygulama telefonunuzun pil kullanım durumunu ve şarjınızın ne kadar süre dayanabileceğini gösteriyor. Uygulama Play Store'a yüklendiği için Android sistem güncellemelerini beklemeye gerek kalmadan çok daha hızlı güncelleme alabilecek.
http://www.androidpolice.com/2017/10/11/google-uploads-device-health-services-system-app-play-store/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Haberinizin ana konusu olan uygulama daha Türkiye'de kullanıma sunulmamış, Play Store'da yayınlandı diye haberini yapıyorsunuz. Ama içerikte "dünya genelinde kullanıma henüz açık değil" şeklinde de belirtiyorsunuz. Ne diye yazdınız bu haberi o zaman? İnsanlar hemen indirsin kursun diye yazmadığınız belli. Uygulamayı tanıtmak istediniz desek tüm haberde sadece 1 cümle ile geçiştirmişsiniz. Eee ne bu haberin amacı? "Microsoft Edge for Android"de yaptığınızın aynısını yapacaksını değil mi yine, Türkiye'de kullanıma sunulduğunda bir haber daha.
Bir haber için "çöp" demek hiç bu kadar kolay olmamıştı..