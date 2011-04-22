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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Transcend 1TB depolama kapasites sunan, darbelere karşı dayanıklı harici disklerini duyurdu

8 yıl
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Transcend 1TB depolama kapasites sunan, darbelere karşı dayanıklı harici disklerini duyurdu
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USB belleklerden taşınabilir medya oynatıcılarına kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Transcend, yüksek depolama kapasitesi ve çevresel koşullara karşı yüksek dayanıklılık özelliklerini bir araya getirdiği taşınabilir disklerini duyurdu. StoreJet 25H3P ve StoreJet 25H2P isimli yeni sürücüler 1 TB depolama kapasitesi sunarken ilk model yüksek hızlı USB 3.0 arabirimini, ikinci model ise USB 2.0 teknolojisini destekliyor. Efektif kullanım için Transcend Elite içerik yönetim yazılımıyla sunulan yeni depolama sürücüleri, güçlendirilmiş özel kasa tasarımları sayesinde darbelere, iç kısımda yer alan ve süspansiyon görevi gören dabe emicileriyle de düşmelere karşı dayanıklı bir yapı sergiliyorlar.

Tek butonla yedek alma özelliğine de sahip olan sürücüler, özellikle sahada çalışan profesyonel kullanıcılar ve açık hava etkinliklerine bilgisayarıyla katılan son kullanıcılar için yüksek depolama kapasitesi sunan dikkat çekici ürünler olarak değerlendiriliyorlar. USB 3.0 versiyonu 90MB/saniye hızında veri transferine olanak tanıyan yeni sürücüler, Transcend tarafından üç yıllık garantiyle sunuluyorlar.

Transcend 1TB depolama kapasites sunan, darbelere karşı dayanıklı harici disklerini duyurdu
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Transcend 1TB depolama kapasites sunan, darbelere karşı dayanıklı harici disklerini duyurdu
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DH Misafiri 7 yıl
Ben dün itibariyle teknosa da bir tane buldum fiyati 279TL ye idi tek kalmış Ankara'da. gayet başarılı bir cihaz. alacak olanlara veya almayı düşünenlere tavsiye ederim.
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Mehper 7 yıl
Bu hard disk için 279 lira gayet iyiymiş
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xLmNt13 7 yıl
pff tamda harici hdd lasımken sss. Bu sel beni ömi bekliyordu
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hacı.basat 8 yıl
256GB ssd'ler 389$'a düşmüşken HDD tabanlı teknolojiler fazla uçamazlar. amazon.com/...
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zunny 7 yıl
Arkadaşlar Türkiyede bu modelden satılıyormu? İstanbulda nereden bulabilirim aslında gördüm ama aynı yere gittiğimde başka kalmamıştır. Bu modelin 1 tb oluşu ve dayanıklılığı güzel gibi sizler nedersiniz kullananlar varmı? bilgi verirseniz sevinirim. Fiyatı nedir.
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Python 8 yıl
Fiyat olarak ucmadiklari surece guzel olacaktir,ciktigi zaman bir incelemesini bekliyoruz :)
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Aydolan 8 yıl
Güzel bir modele benziyor.
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syler23 8 yıl
fiyatı ne olaki?
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