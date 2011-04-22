Transcend 1TB depolama kapasites sunan, darbelere karşı dayanıklı harici disklerini duyurdu

USB belleklerden taşınabilir medya oynatıcılarına kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Transcend, yüksek depolama kapasitesi ve çevresel koşullara karşı yüksek dayanıklılık özelliklerini bir araya getirdiği taşınabilir disklerini duyurdu. StoreJet 25H3P ve StoreJet 25H2P isimli yeni sürücüler 1 TB depolama kapasitesi sunarken ilk model yüksek hızlı USB 3.0 arabirimini, ikinci model ise USB 2.0 teknolojisini destekliyor. Efektif kullanım için Transcend Elite içerik yönetim yazılımıyla sunulan yeni depolama sürücüleri, güçlendirilmiş özel kasa tasarımları sayesinde darbelere, iç kısımda yer alan ve süspansiyon görevi gören dabe emicileriyle de düşmelere karşı dayanıklı bir yapı sergiliyorlar.

Tek butonla yedek alma özelliğine de sahip olan sürücüler, özellikle sahada çalışan profesyonel kullanıcılar ve açık hava etkinliklerine bilgisayarıyla katılan son kullanıcılar için yüksek depolama kapasitesi sunan dikkat çekici ürünler olarak değerlendiriliyorlar. USB 3.0 versiyonu 90MB/saniye hızında veri transferine olanak tanıyan yeni sürücüler, Transcend tarafından üç yıllık garantiyle sunuluyorlar.