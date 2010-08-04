Transcend 2400MHz'de çalışan aXeRam bellek kitini satışa sunuyor

Bellek üreticisi Transcend, yüksek performans tutkunları için hazırladığı yeni bellek kitini duyurdu. LGA1156 formundaki Intel işlemcilerle çalışmak üzere tasarlanan aXeRam serisi çift kanal bellek kiti 2400MHz'de çalışıyor ve 2GB kapasiteli iki adet modülünden oluşuyor. 1.65v geriliminde 9-11-9-28 zamanlamalarıyla gelen bellek kiti, XMP desteği ile uyumlu anakartlarda daha agresif erişim sürelerine ulaşmayı vaad ediyor. Soğutucu olarak aXeRam serisinin daha önceki modellerinde de gördüğümüz Alüminyum ısı dağıtıcısının kullanıldığı bellek kiti ömür boyu garanti ile geliyor.

Bu ayın sonuna doğru satışa sunulacak bellek kitinin fiyatı ise henüz açıklanmadı.