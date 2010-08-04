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Transcend 2400MHz'de çalışan aXeRam bellek kitini satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,6b
1
4
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bellek üreticisi Transcend, yüksek performans tutkunları için hazırladığı yeni bellek kitini duyurdu. LGA1156 formundaki Intel işlemcilerle çalışmak üzere tasarlanan aXeRam serisi çift kanal bellek kiti 2400MHz'de çalışıyor ve 2GB kapasiteli iki adet modülünden oluşuyor. 1.65v geriliminde 9-11-9-28 zamanlamalarıyla gelen bellek kiti, XMP desteği ile uyumlu anakartlarda daha agresif erişim sürelerine ulaşmayı vaad ediyor. Soğutucu olarak aXeRam serisinin daha önceki modellerinde de gördüğümüz Alüminyum ısı dağıtıcısının kullanıldığı bellek kiti ömür boyu garanti ile geliyor.

Bu ayın sonuna doğru satışa sunulacak bellek kitinin fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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barabelli 9 yıl
ya be anlamıyorum niye çıkarıyolar bu ramleri ne farkediyor zaten işlemcilerin içine gömmedilermi bellek kontrolcüsünü i7 işlemciler bile en 1333 mhz ram ile çalışıyor anakart desteklese ne olur...
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YaRaNoZ 9 yıl
Bunlara gerenk yok. 1333 çok fazla bile.
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NecroCyber-777 9 yıl
şu an en yüksek bu galiba 2400 mhz defaultda timingler normal sayılabilir o hıza göre
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