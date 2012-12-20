Transcend, USB 3.0 arabirimine sahip yeni taşınabilir SSD ürününü resmi olarak lanse etti





Dünyanın lider depolama çözümü üreticilerinden Transcend, ESD200 adlı hem USB 3.0 arabirimi hem de yüksek hızlı veri transferi ile dikkat çeken taşınabilir SSD ürününü duyurdu.





ESD200 SSD ürünü 128GB ve 256GB kapasiteli iki versiyona sahip. USB 3.0 bağlantısı ile 260MB/s yazma ve 225MB/s okuma hızlarına erişebiliyor. Bu 4.7GB boyutundaki bir DVD'yi yaklaşık 15 saniye içerisinde kopyalamak anlamına geliyor. Geriye uyumluluk sağlayan ESD200, USB 2.0 arabirimi ile de kullanılabiliyor.





ESD200 bir kredi kartı boyutlarında ve oldukça hafif olmasının yanında şoka ve sallantılara karşı da dayanıklı. Paket içerisindeki taşıma kılıfı, ürünü dış çiziklere karşı koruyor.





ESD200 ürünü, Transcend'in veri yönetim aracı Transcend Elite ile de uyumlu. Böylece kolay yedekleme, 256Bit AES şifreleme gibi işlemler kolaylıkla yapılabiliyor. Ayrıca ürün üzerinde bulunan tek tuşla yedekleme butonu ile hızlı bir şekilde verilerinizi yedekleyip, geri yükleyebiliyorsunuz.





Kısa süre içerisinde pazara sunulacak olan ESD200 modelinin 128GB versiyonu 239$ iken, 256GB versiyonu ise 429$ olacak.