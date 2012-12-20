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Transcend, USB 3.0 arabirimine sahip yeni taşınabilir SSD ürününü resmi olarak lanse etti

6 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın lider depolama çözümü üreticilerinden Transcend, ESD200 adlı hem USB 3.0 arabirimi hem de yüksek hızlı veri transferi ile dikkat çeken taşınabilir SSD ürününü duyurdu.

ESD200 SSD ürünü 128GB ve 256GB kapasiteli iki versiyona sahip. USB 3.0 bağlantısı ile 260MB/s yazma ve 225MB/s okuma hızlarına erişebiliyor. Bu 4.7GB boyutundaki bir DVD'yi yaklaşık 15 saniye içerisinde kopyalamak anlamına geliyor. Geriye uyumluluk sağlayan ESD200, USB 2.0 arabirimi ile de kullanılabiliyor.

ESD200 bir kredi kartı boyutlarında ve oldukça hafif olmasının yanında şoka ve sallantılara karşı da dayanıklı. Paket içerisindeki taşıma kılıfı, ürünü dış çiziklere karşı koruyor.

ESD200 ürünü, Transcend'in veri yönetim aracı Transcend Elite ile de uyumlu. Böylece kolay yedekleme, 256Bit AES şifreleme gibi işlemler kolaylıkla yapılabiliyor. Ayrıca ürün üzerinde bulunan tek tuşla yedekleme butonu ile hızlı bir şekilde verilerinizi yedekleyip, geri yükleyebiliyorsunuz.

Kısa süre içerisinde pazara sunulacak olan ESD200 modelinin 128GB versiyonu 239$ iken, 256GB versiyonu ise 429$ olacak. 

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abdulmusavvir 6 yıl
Amaç depolama ise HDD fiyatlarını göz önüne almamak olmaz.
WD 4 TB HDD 193$ amazon.com/...
TouroDesk 4 TB HDD 214$,(tabi bu da 3.5", sadece kıyas amaçlı) amazon.com/...
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CoreXXX 6 yıl
saçma sapan 128 256 gb lik flaş bellekler bile bu fiyata yakın onlar yerine bu daha iyi
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GoldPunch 6 yıl
Hiç mantıklı bir ürün olmamış. SSD alacak olan adam, SSD'ye işletim sistemi kurar. Yoksa depolama için zaten Harddiskler ideal.
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__BadblooD__ 6 yıl
Depolama için çok saçma bence okuma yazma hızını işletim sistemi hızlansın falan diye istiyoruz zaten depolama için bekleyiveririz biraz ne olcak
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SEO-Uzmanı 6 yıl
çok para
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janparey 6 yıl
büyüklük çok önemli değilse kanmayın böyle şeylere. 128gb için 239$ nedir arkadaş ya.giderim 200liraya 128gb ssd alırım ona da bir tane usb dış kap aldığım zaman mis gibi usb 3.0 hdd olur bundan eksik yanıda olmaz büyüklük dışında.
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DH Misafiri 6 yıl
Transcend ESD200 tam bir ay önce duyurulmuş. Hatta şu anda satışta???
transcend-info.com/...
amazon.co.uk/...
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Ryzen Tevfik 6 yıl
Normalini alamadık daha . Taşınabiliri dursun hele bir kenarda .
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jakops. 6 yıl
Bu SSD ler neden bu kadar pahalı anlamış değilim. [>:]
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl jakops.
jakops.

Bu SSD ler neden bu kadar pahalı anlamış değilim. [>:]

Bu taşınabilir ve USB 3 olduğu için aşırı pahalı.

Normal SSD fiyatları iyi duruma geldi.
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