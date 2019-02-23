Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Transcend yeni taşınabilir SSD modellerini duyurdu

Farklı tasarım şekilleriyle yeni Transcend ESD200 serisi taşınabilir bellekler fiyat-performans konusunda da dikkat çekiyor. USB Tip-C bağlantısı ile hızlı veri aktarımı sağlanıyor.
2 ay
5b
1
3
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Transcend yeni taşınabilir SSD modellerini duyurdu

Bellek ve depolama çözümleri konusunda lider firmalardan Transcend farklı boyutlarda yeni taşınabilir SSD ürünlerini duyurdu. Yeni Transcend ESD200 serisi bellekler 3 farklı tasarımda geliyor.

Transcend ESD200 serisi bellekler neler sunuyor?

3D NAND bellek modülleri barındıran SSD ürünleri USB 3.1 Tip-C üzerinden bilgisayarlara bağlanıyor. UASP (USB Attached SCSI Protocol) sayesinde de 520MB/s seviyelerine kadar veri aktarım hızları mümkün oluyor.

Ayrıca Bkz. "Corsair tek RAM modülüne 12 adreslenebilir LED sığdırıyor"

Transcend ESD230C modeli kredi kartı büyüklüğünde ve hafifliğiyle öne çıkıyor. AES-256 tabanlı şifreleme mevcut. Transcend ESD240C modeli fırçalanmış alüminyum kasaya sahip ve 7.5mm kalınlığında. Transcend ESD250C ise uzay sektöründeki alüminyum alaşımdan imal edilmiş ve biraz daha uzun bir yapıya sahip.

 

Transcend yeni taşınabilir SSD modellerini duyurdu

Transcend ESD240C modeli 240GB ve 480GB depolama kapasitesine sahip. Diğer modeller 960GB kapasiteye kadar çıkıyor. Modeller 3 yıl garanti ile geliyor ve kutudan USB Tip-A dönüştürücü de çıkıyor. Piyasaya sürülen ilk modellerin fiyatı şu şekilde:

Transcend ESD250C 480GB - 90 Avro

Transcend ESD250C 240GB - 63 Avro

Transcend 960GB ESD230C - 146 Avro

Transcend 480GB ESD230C - 82 Avro

Transcend 240GB ESD230C - 55 Avro

 
Transcend yeni taşınabilir SSD modellerini duyurdu

https://www.techpowerup.com/252897/transcend-announces-new-lines-of-portable-ssds Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
_Dominic_Toretto_ 2 ay

Dışardaki müşteri için yine kötü fiyat değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 2 ay
Güzel fiyat, ama Türkiye'de en az 400 TL'den başlar gibi geliyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 2 ay sniper23
Neresi güzel! 100 dolara 1 TB olması lazımdı çoktan ,hala yapmadılar. Cimri herifler ,normalde yıllar önce ucuzlamalıydı. 1 yıla kadar 100 dolara düşer düşmesine de bu kez TL de düşer bir kaç ay sonra 100 dolar olur 800 lira..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Oppo, Snapdragon 855 ile güçlendirilmiş ilk 5G'li telefonunu duyurdu 2 ay Kemik iliği nakli, beynin yaşlanmasını engelleyebilir 2 ay 2si1 | Ya bu işi yapmasaydık? 2 ay Behzat Ç. dizisi geri mi dönüyor? 2 ay Asus Zenfone 6, 14 Mayıs'ta Valencia'da tanıtılacak 2 ay Thimbleweed Park, kısa süreliğine Epic Games Store'da ücretsiz oldu 2 ay 10X kayıpsız zoom yapan telefon | Kamerada önemli gelişim 2 ay Zebraların çizgileri ne işe yarıyor? 2 ay Bilim insanları, her yıl infilak eden bir yıldız keşfetti 2 ay Far Cry New Dawn ve Metro Exodus, daha ilk haftaları dolmadan torrente düştü 2 ay Kızaklı ön kamera mekanizması ve ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ile Archos Diamond tanıtıldı 2 ay Intel, 5G modem yongalarının 2020'ye kadar telefonlarda yer almayacağını doğruladı 2 ay WinRAR programında 19 yıllık bir güvenlik açığı bulundu 2 ay Nokia 6.2, Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılmayacak 2 ay Facebook, tartışma yaratan Onavo VPN uygulamasını sonlandırdı 2 ay OnePlus'ın 5G özellikli telefonu 2019'un ikinci yarısında satışa sunulacak 2 ay Oppo F11 Pro'un lansman tarihi belli oldu 2 ay Crucial BX500 SSD serisine 960GB takviyesi 2 ay 6GB RAM barındıran bir Galaxy S10 modeli ortaya çıktı 2 ay LG V50 ThinQ modeli ikinci bir ekran aksesuarı ile gelecek 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Transcend yeni taşınabilir SSD modellerini duyurdu Sonraki Beş arka kameralı Nokia 9 PureView ile çekilen örnek fotoğraf paylaşıldı 2 ay Nokia 6 için Android Pie güncellemesi yayınlandı 2 ay Fortnite, 30 milyon dolar ödül havuzuna sahip Dünya Kupası etkinliği düzenleyecek 2 ay Xbox One X ile 4K HDR Metro Exodus - İlk 30 Dakika 2 ay Huawei'nin katlanabilir telefonu Mate X'in ilk görüntüsü yayınlandı 2 ay Virgin Galactic, ikinci kez uzaya çıktı: Bu sefer bir de yolcusu vardı 2 ay Meizu Note 9'un AnTuTu puanı ve özellikleri ortaya çıktı 2 ay The Umbrella Academy için ülkemize özgü tanıtım filmi ve hediyeler 2 ay Yeni nesil Xbox konsolları E3 2019'da tanıtılabilir 2 ay LG G8 ThinQ modelinde kullanılacak 3D ToF sensör detaylandı 2 ay Intel oyunculardan grafik çalışmaları için geri bildirim istiyor 2 ay Corsair tek RAM modülüne 12 adreslenebilir LED sığdırıyor 2 ay Bu uygulamalar internetinizi sömürüyor olabilir 2 ay Yeni Peugeot 208'in tasarımı ortaya çıktı 2 ay Realme 3, Helio P70 yonga seti ile birlikte 4 Mart tarihinde tanıtılacak 2 ay Chrome tarayıcısına "Odak Modu" geliyor 2 ay Apple, iPhone uyumlu kredi kartı üretecek 2 ay ASUS ROG Strix GTX 1660Ti inceleme 2 ay ATAK 2 helikopteri için imzalar atıldı: İşte heyecan uyandıran özellikleri 2 ay Çinli rakiplerinin baskısı altına giren Apple ve Samsung'un pazar payı azalıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim