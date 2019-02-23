Transcend yeni taşınabilir SSD modellerini duyurdu

Bellek ve depolama çözümleri konusunda lider firmalardan Transcend farklı boyutlarda yeni taşınabilir SSD ürünlerini duyurdu. Yeni Transcend ESD200 serisi bellekler 3 farklı tasarımda geliyor.

Transcend ESD200 serisi bellekler neler sunuyor?

3D NAND bellek modülleri barındıran SSD ürünleri USB 3.1 Tip-C üzerinden bilgisayarlara bağlanıyor. UASP (USB Attached SCSI Protocol) sayesinde de 520MB/s seviyelerine kadar veri aktarım hızları mümkün oluyor.

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Transcend ESD230C modeli kredi kartı büyüklüğünde ve hafifliğiyle öne çıkıyor. AES-256 tabanlı şifreleme mevcut. Transcend ESD240C modeli fırçalanmış alüminyum kasaya sahip ve 7.5mm kalınlığında. Transcend ESD250C ise uzay sektöründeki alüminyum alaşımdan imal edilmiş ve biraz daha uzun bir yapıya sahip.

Transcend ESD240C modeli 240GB ve 480GB depolama kapasitesine sahip. Diğer modeller 960GB kapasiteye kadar çıkıyor. Modeller 3 yıl garanti ile geliyor ve kutudan USB Tip-A dönüştürücü de çıkıyor. Piyasaya sürülen ilk modellerin fiyatı şu şekilde:

Transcend ESD250C 480GB - 90 Avro

Transcend ESD250C 240GB - 63 Avro

Transcend 960GB ESD230C - 146 Avro

Transcend 480GB ESD230C - 82 Avro

Transcend 240GB ESD230C - 55 Avro