Corsair tek RAM modülüne 12 adreslenebilir LED sığdırıyor

Son dönemde RAM belleklerin de RGB aydınlatma trendine katıldığını görmüştük. Üreticiler daha iyi ve daha verimli aydınlatma çözümleri üzerinde çalışıyor. Corsair Capellix LED çözümü bunlardan birisi.





Capellix LED nedir?

Firmanın geliştirdiği Capellix LED adını verdiği yeni çözüm ile tek bir RAM modülüne 12 adet adreslenebilir LED sığdırılabiliyor. LED aydınlatma standart yöntemlere göre yüzde 60 daha fazla parlaklık sunarken yüzde 40 daha az enerji kullanıyor.

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Capellix LED çözümü Dominator Platinum RGB bellek serisinde yer alıyor. Yeni modeller 4800MHz seviyesine kadar çıkıyor. Intel XMP 2.0 ile hız aşırtmaya da uyumlu. Elle mümkün olduğunca birbirine yakın yerleştirilmiş bellek yongaları yüksek performans ve düşük zamanlamayı sağlıyor.

Corsair Dominator Platinum RGB bellek kitleri 2, 4 ve 8 modüllü setler olarak hazırlanmış. 16GB kapasiteden 128GB kapasiteye kadar çıkıyor. Hızlar da 3200MHz’den 4800MHZ seviyesine kadar değişiyor. Fiyatlar ise 160$-1565$ aralığında.