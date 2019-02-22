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Corsair tek RAM modülüne 12 adreslenebilir LED sığdırıyor

Corsair yeni geliştirdiği Capellix LED teknolojisi ile tek bir modüle 12 adreslenebilir LED sığdırırken enerji tüketimini de önemli oranda azaltıyor. Teknoloji Dominator RGB RAM serisinde kullanılacak
2 ay
5,7b
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8
Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde RAM belleklerin de RGB aydınlatma trendine katıldığını görmüştük. Üreticiler daha iyi ve daha verimli aydınlatma çözümleri üzerinde çalışıyor. Corsair Capellix LED çözümü bunlardan birisi.


Capellix LED nedir?

Firmanın geliştirdiği Capellix LED adını verdiği yeni çözüm ile tek bir RAM modülüne 12 adet adreslenebilir LED sığdırılabiliyor. LED aydınlatma standart yöntemlere göre yüzde 60 daha fazla parlaklık sunarken yüzde 40 daha az enerji kullanıyor. 

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Capellix LED çözümü Dominator Platinum RGB bellek serisinde yer alıyor. Yeni modeller 4800MHz seviyesine kadar çıkıyor. Intel XMP 2.0 ile hız aşırtmaya da uyumlu. Elle mümkün olduğunca birbirine yakın yerleştirilmiş bellek yongaları yüksek performans ve düşük zamanlamayı sağlıyor. 

Corsair Dominator Platinum RGB bellek kitleri 2, 4 ve 8 modüllü setler olarak hazırlanmış. 16GB kapasiteden 128GB kapasiteye kadar çıkıyor. Hızlar da 3200MHz’den 4800MHZ seviyesine kadar değişiyor. Fiyatlar ise 160$-1565$ aralığında.

 

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2019/2/21/18235133/corsair-ram-sticks-led-lights-tiny Yorum Yaz
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c36ab7c4 2 ay
LED aydınlatma standart yöntemlere göre yüzde 60 daha fazla aydınlatma sunarken yüzde 40 daha az enerji kullanıyor. Böylece belleklerin zamanlaması da yüksek oluyor

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LED aydınlatma standart yöntemlere göre yüzde 60 daha fazla aydınlatma sunarken yüzde 40 daha az enerji kullanıyor. Böylece belleklerin zamanlaması da yükse...
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SEO-Uzmanı 2 ay
12 kanallı ram çıkmadığı sürece
bize haber diye bu saçmalıkları sunmayın !
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MHEC 2 ay
Şu rgb olayı baydı artık.
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sis651 2 ay
Yahu LED'i RAM'e koymazsın, güç tüketimi derdin olmaz. Bu kadar basit. :D
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MALTHAEL 2 ay
Üstün başarı tamda ihtiyacımız olan teknoloji buydu .
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xenix 2 ay
Bellek üretirken tv üretmeye başlayacaklar bu gidişle
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c36ab7c4 2 ay
LED aydınlatma standart yöntemlere göre yüzde 60 daha fazla aydınlatma sunarken yüzde 40 daha az enerji kullanıyor. Böylece belleklerin zamanlaması da yüksek oluyor

Ha?
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keremec 2 ay c36ab7c4
Evinde aydınlatma için duy yerine ddr4 ram slotu olanlara yönelik yazilmis herhalde
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