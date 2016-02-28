Transcend'den ince sistemlere 1TB M.2 SSD ürünü

Haber Editörü
Tasarım ve inceliğe odaklanan bilgisayar sistemlerinde, kullanılan bileşenlerin de ince olması önem taşıyor. Transcend; Ultrabook, tablet gibi ince sistemlere yönelik olarak 2280 form faktörüne sahip 1TB boyutuna kadar çıkabilen M.2 SSD ürününü duyurdu.
Transcend MTS800 M.2 SSD modeli MLC NAND bellek temelinde şekilleniyor. SATA III 6Gb/s arayüzünü kullanan ürün, okuma hızlarında 560MB/s seviyesine, yazma hızlarında da 460MB/s seviyesine ulaşabiliyor. Kapasite seçenekleri olarak da 32GB, 64G, 128GB, 256GB, 512GB ve 1TB versiyonları mevcut.
Ayrıca Bkz. "Zotac SONIX 480GB PCIe SSD modeli duyuruldu"
Potansiyel hataları tespit ederek düzelten, ECC teknolojisi, uyku modunda enerji tüketimini düşüren ve uyanma hızını artıran Device Sleep modu, sürücünün verimliliğini sürekli kontrol eden S.M.A.R.T. teknolojisi, sürücünün yaşam döngüsünü uzatan Intelligent Block Management teknolojisi; yazılım tarafında Transcend'in yer verdiği özelliklerden.
Üründe ayrıca Intel Smart Response teknolojisi de yer alıyor. SSD sürücüsünü; HDD ve sistem arasında sık kullanılan dosya veya uygulamaları hatırlamak amacıyla kullanan ISRT, böylece HDD sürücüsünün daha fazla kapasite işlemesini ve verimliliğinin artmasını sağlıyor. MTS800 modelinin yanında MTS400 ve MTS600 serileri de piyasaya sürülecek. Bu serilerde en fazla 512GB kapasite seçeneği yer alıyor. Fiyat henüz belli değil.
http://betanews.com/2016/02/26/transcend-mts800-1tb-m2-sata-ssd/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bence bu fiyatın altına inebilen her SSD Türkiye'de rahatlıkla en çok satan olabilir, konu SSD ise her şey fiyat şu an.
Aynen. Sırf daha fazla para cukkalamak için sözleşmişler. Beter olsunlar!
@hacı.basat haci $ fiyat yazsaydin genis zamanda daha kalici olurdu !
SataIII kullanıyor. PCI express olanını o hızları sunacak.
NVMe PCIe
Samsung markalisi var Okuma 2200 MB yazma da 900 MB ... Ki bu degerler sirali ve minimum degerler ve test ettigimde hep bu degerlerin de ustunde .
Yenilikci adina pek birsey yok. Rekabet edebilecegi bir sinif varsa o da vasat orta seviye performans cihazlari icindir .