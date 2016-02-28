Transcend'den ince sistemlere 1TB M.2 SSD ürünü

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"Zotac SONIX 480GB PCIe SSD modeli duyuruldu"

Tasarım ve inceliğe odaklanan bilgisayar sistemlerinde, kullanılan bileşenlerin de ince olması önem taşıyor. Transcend; Ultrabook, tablet gibi ince sistemlere yönelik olarak 2280 form faktörüne sahip 1TB boyutuna kadar çıkabilen M.2 SSD ürününü duyurdu.Transcend MTS800 M.2 SSD modeli MLC NAND bellek temelinde şekilleniyor. SATA III 6Gb/s arayüzünü kullanan ürün, okuma hızlarında 560MB/s seviyesine, yazma hızlarında da 460MB/s seviyesine ulaşabiliyor. Kapasite seçenekleri olarak da 32GB, 64G, 128GB, 256GB, 512GB ve 1TB versiyonları mevcut.Potansiyel hataları tespit ederek düzelten, ECC teknolojisi, uyku modunda enerji tüketimini düşüren ve uyanma hızını artıran Device Sleep modu, sürücünün verimliliğini sürekli kontrol eden S.M.A.R.T. teknolojisi, sürücünün yaşam döngüsünü uzatan Intelligent Block Management teknolojisi; yazılım tarafında Transcend'in yer verdiği özelliklerden.Üründe ayrıca Intel Smart Response teknolojisi de yer alıyor. SSD sürücüsünü; HDD ve sistem arasında sık kullanılan dosya veya uygulamaları hatırlamak amacıyla kullanan ISRT, böylece HDD sürücüsünün daha fazla kapasite işlemesini ve verimliliğinin artmasını sağlıyor. MTS800 modelinin yanında MTS400 ve MTS600 serileri de piyasaya sürülecek. Bu serilerde en fazla 512GB kapasite seçeneği yer alıyor. Fiyat henüz belli değil.