Zotac SONIX 480GB PCIe SSD modeli duyuruldu

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"Mobil cihazlara 260MB/s yazma hızı ve 256GB kapasite geliyor"

Zotac'ın CES 2016 fuarında görücüye çıkardığı ilk PCIe tabanlı SSD ürünü, yeniden isimlendirildi ve donanım detayları ile birlikte resmiyet kazandı. SONIX 480GB PCIe SSD ürünü, firmanın daha önceki ürünlerini performans olarak neredeyse ikiye katlıyor.Zotac, yeni SSD serisi için Toshiba'nın 10nm fabrikasyon süreci ile üretilen MLC NAND bellek modüllerini kullanıyor. NVME 1.2 PCIe Gen3 x4 üzerinden bağlanan ürün, Phison E7 kontrolcüsü ve 512MB DDR3 tampon bellek ile desteklenmiş. Bu sayede, okuma hızları 2600MB/s, yazma hızları da 1300MB/s seviyesine çıkabiliyor.Hücre başına 3000 yazma-silme döngüsü sunan ürün, 698TB yazma ömrüne ve hatalar arasında 2 milyon saat oranına sahip. İlk etapta 480GB kapasite sunacak olan ürünün bir seri haline geleceği ve SONIX markası altında satışa devam edeceği ifade ediliyor. Bellek yongaları sağlam ve şık metal plakalar ile korunurken, uçtan uca veri alanı koruması da sağlanıyor.