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Zotac SONIX 480GB PCIe SSD modeli duyuruldu

Genelde ekran kartları ve mini bilgisayar modelleri ile tanıdığımız Zotac firması, premium seviyeye yerleştireceği yeni SONIX 480GB PCIe SSD ürününü duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Zotac SONIX 480GB PCIe SSD modeli duyuruldu
Zotac'ın CES 2016 fuarında görücüye çıkardığı ilk PCIe tabanlı SSD ürünü, yeniden isimlendirildi ve donanım detayları ile birlikte resmiyet kazandı. SONIX 480GB PCIe SSD ürünü, firmanın daha önceki ürünlerini performans olarak neredeyse ikiye katlıyor.

Zotac, yeni SSD serisi için Toshiba'nın 10nm fabrikasyon süreci ile üretilen MLC NAND bellek modüllerini kullanıyor. NVME 1.2 PCIe Gen3 x4 üzerinden bağlanan ürün, Phison E7 kontrolcüsü ve 512MB DDR3 tampon bellek ile desteklenmiş. Bu sayede, okuma hızları 2600MB/s, yazma hızları da 1300MB/s seviyesine çıkabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Mobil cihazlara 260MB/s yazma hızı ve 256GB kapasite geliyor"
Hücre başına 3000 yazma-silme döngüsü sunan ürün, 698TB yazma ömrüne ve hatalar arasında 2 milyon saat oranına sahip. İlk etapta 480GB kapasite sunacak olan ürünün bir seri haline geleceği ve SONIX markası altında satışa devam edeceği ifade ediliyor. Bellek yongaları sağlam ve şık metal plakalar ile korunurken, uçtan uca veri alanı koruması da sağlanıyor.
Kutu içerisinde hem standart hem de düşük profilli raflar yer alacak. Satış tarihi henüz belli değil. Firmanın önceki premium SSD serisinde 200 Avro fiyat etiketleri mevcuttu. Yeni ürün bu sınırı bir hayli geride bırakacaktır.  

http://hexus.net/tech/news/storage/90869-zotac-launches-sonix-480gb-pcie-ssd/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
drdonanım 3 yıl
biz de uğraşalım raid 0 ile ssd bağlayalım alsak alsak 1000 mb/sn adam tek başına 2600 mb/sn diyor adeletin bu mu dünya :))))
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Spiderhip 3 yıl
Ooo süpermiş. Çıksın böyle modellerde, Samsung Evo'lar Pro'lar ucuzlasın alalım :)
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