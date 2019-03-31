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Trello panolarınız herkese açık olabilir!

Proje yönetim uygulaması Trello’daki panolarınız Google tarafından indekslenmiş olabilir. Bu da önemli bilgilerinizin dışarıdan erişime açık olduğu manasına geliyor.
2 ay (Son Güncelleme: 2 ay)
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Güvenlik
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Trello panolarınız herkese açık olabilir!
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Popüler proje yönetim uygulaması Trello, önemli bir güvenlik zafiyeti ile gündeme geldi. Herkese açık olarak ayarlanan panolar Google tarafından indekslenmiş. Özellikle şirketlerin veya bireysel kullanıcıların şifrelerine varana kadar pek çok bilgiyi bu panolarda tutmaları önemli bir soruna sebebiyet veriyor.
Ayrıca Bkz. "Google arama seçenekleri için materyal tasarımlı yeni ikonlar yolda"

Uzun zamandır biliniyordu

Bu açık uzun zamandır biliniyor. Ancak hem Trello’nun hem de kullanıcıların gerekli ayarları yapmaması tekrar konuşulmasına sebep oldu. Panosunu herkese açık olarak ayarlamış olan Trello kullanıcıları, sadece bağlantı adresini bilen kişilerin panoya girebildiğini sandığı için panolara erişilemeyeceğini düşünüyordu. Google bu panoları indeksleyince haliyle kullanıcıların önemli bilgileri dışarıya açıldı.

Trello panolarınız herkese açık olabilir!
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Örneğin “inurl:https://trello.com AND intext:@gmail.com AND intext:password” gibi basit bir Google aramasıyla birçok kullanıcının Gmail şifrelerini görebiliyorsunuz. Bir adım daha ileri gitmek gerekirse “inurl:https://trello.com AND intext:ftp AND intext:password” ve “inurl:https://trello.com AND intext:ssh AND intext:password” aramalarıyla sunucu şifreleri bile ele geçirilebiliyor. Örnekler oldukça fazla; direkt bir şirketi hedef almak isteyen kişiler “inurl:https://trello.com AND intext:[şirket adı]” aramasını dahi kullanabilirler.

Trello panolarınız herkese açık olabilir!
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Sorunun çözümü panoyu gizli olarak ayarlamaktan fazlası değil. Ancak görünen o ki önceden herkese açık seçeneği seçili geldiği için Google tarafından indekslenen bu bilgiler konusunda çoğu kullanıcının haberi yok. Sizler de Trello kullanıyorsanız “Görünürlük” kısmından gerekli düzenlemeleri yapmanız oldukça önemli. Trello'ya yakın zamanda kaydolduysanız görünürlük ayarı artık "Gizli" seçili olarak geliyor. Sadece önceden açılmış panoları kontrol etmeniz gerekecektir.


https://medium.freecodecamp.org/discovering-the-hidden-mine-of-credentials-and-sensitive-information-8e5ccfef2724 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Askaparta 2 ay
Ne olacak bu şifreli hayatın hali.
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alemburda34 2 ay
oha deneme yaptım facebooktan tut instagrama kadar bissürü şifre çıktı.
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