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Google arama seçenekleri için materyal tasarımlı yeni ikonlar yolda

Geçtiğimiz Kasım ayından bu yana Google’ın arama kısmında ufak tasarım değişikliklere rastladık. Görünen o ki yeni değişimler gelmeye devam edecek. Arama seçeneği ikonları yenileniyor.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google arama seçenekleri için materyal tasarımlı yeni ikonlar yolda
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Kasım ayından bu yana hem mobil hem de masaüstü Google arama arayüzü ufak değişimlere uğruyor. Örneğin bu değişimlerden biri bizim de sizlere aktardığımız arama çubuğunun dikdörtgenden ziyade hap şeklini almasıydı. Joe Youngblood tarafından fark edilen A/B testi (kullanıcılara farklı arayüzler gösterip tepkilerini ölçmek olarak özetleyebiliriz) Haberler, Görseller, Harita vb. sekmelerin yeni ikonlarla değiştirileceğini gösteriyor.

Materyal tasarım anlayışı devam ediyor

İçinde bulunduğumuz yıl Google ana sayfasının en çok değişime uğradığı yıllardan biri olabilir. Bunlar küçük değişimler olduğu için çoğu kullanıcı tarafından fark edilemeyebiliyor. Mesela uzun zamandır sağ üst kısımda bulunan bildirim ikonu da kaldırılan bir diğer arayüz öğelerinden. Materyal tasarım anlayışına devam eden firma, arama seçenekleri ikonlarına Google’ın kırmızı, mavi, sarı renkleriyle uyumlu sade bir tasarım seçmiş. Bu yeni sekme tasarımları arasında Shopping (Alışveriş) kısmı da dikkat çekici.

Ayrıca Bkz. "Samsung şimdi de yangın söndüren vazo üretiyor"

Google’ın, yeni tasarımı tüm herkese açıp açmayacağı hakkında henüz net bir bilgi yok. Kullanıcı özelinde bir test arayüzü olma ihtimali oldukça yüksek. Şu an için bu ikonların kimler tarafından görülebildiği de bilinmiyor. Sizin de yeni tasarımı önceden görme şansı yakalayan kullanıcılardan olma ihtimaliniz mevcut.


https://9to5google.com/2019/03/29/google-search-icons/ Yorum Yaz
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esmerbuyucu 1 ay
Bing, duckduckgo 👍🏼
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The.Mafia 1 ay
İyi olmuş bence aradığımız seçeneklere daha kolay ulaşılabilir
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Fenomenon 1 ay
Güzel olmuş bence
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Carlsberg7539 1 ay
bu sadelik bi benim mi hoşuma gitmiyor. herşey çok ruhsuz, birbirinin aynısı oldu. logolar, tasarımlar
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smart1978 1 ay Carlsberg7539
HAyir. Eskisi zaten haberde gorulmekte . Yeni materyal cok hos olmus. Zaten onemli olan suslu olmasi degil islevselligidir.
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lord.gaga 1 ay Carlsberg7539
Eski iPhone arayüzünü hatırlar mısınız? Her ikonun gerçek gibi göründüğü, ahşap kumaş vs desenler kullanıldığı
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