Google arama seçenekleri için materyal tasarımlı yeni ikonlar yolda

Google arama arayüzü ufak değişimlere uğruyor. Örneğin bu değişimlerden biri bizim de Haberler, Görseller, Harita vb. sekmelerin yeni ikonlarla değiştirileceğini gösteriyor. Kasım ayından bu yana hem mobil hem de masaüstüarama arayüzü ufak değişimlere uğruyor. Örneğin bu değişimlerden biri bizim de sizlere aktardığımız arama çubuğunun dikdörtgenden ziyade hap şeklini almasıydı. Joe Youngblood tarafından fark edilen A/B testi (kullanıcılara farklı arayüzler gösterip tepkilerini ölçmek olarak özetleyebiliriz)vb. sekmelerin yeni ikonlarla değiştirileceğini gösteriyor.

Materyal tasarım anlayışı devam ediyor

İçinde bulunduğumuz yıl Google ana sayfasının en çok değişime uğradığı yıllardan biri olabilir. Bunlar küçük değişimler olduğu için çoğu kullanıcı tarafından fark edilemeyebiliyor. Mesela uzun zamandır sağ üst kısımda bulunan bildirim ikonu da kaldırılan bir diğer arayüz öğelerinden. Materyal tasarım anlayışına devam eden firma, arama seçenekleri ikonlarına Google’ın kırmızı, mavi, sarı renkleriyle uyumlu sade bir tasarım seçmiş. Bu yeni sekme tasarımları arasında Shopping (Alışveriş) kısmı da dikkat çekici.

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Google’ın, yeni tasarımı tüm herkese açıp açmayacağı hakkında henüz net bir bilgi yok. Kullanıcı özelinde bir test arayüzü olma ihtimali oldukça yüksek. Şu an için bu ikonların kimler tarafından görülebildiği de bilinmiyor. Sizin de yeni tasarımı önceden görme şansı yakalayan kullanıcılardan olma ihtimaliniz mevcut.

https://9to5google.com/2019/03/29/google-search-icons/